Đám cưới trăm tỷ của tiểu thư hot nhất TikTok lên thẳng Vogue: Dân tình hoài nghi mua bài

Becca Bloom hay còn được biết đến với tên thật Rebecca Ma là cái tên mà suốt năm 2025 này phủ sóng TikTok, Instagram và cả truyền thông quốc tế. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tỷ phú tri thức ở thung lũng Silicon, Becca được mệnh danh là "RichTok queen" với hơn 4 triệu người theo dõi. Cô nổi tiếng nhờ những video "dát vàng TikTok", chia sẻ lối sống thượng lưu đầy phong cách: nhà sang, xe xịn, tủ đồ hiệu không đếm xuể và những chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Ngày đầu tháng 9/2025, Becca chính thức bước vào một chương mới của đời mình khi tổ chức đám cưới xa hoa với bạn trai, David Pownall - một kỹ sư phần mềm của Google tại Villa Balbiano, hồ Como, Ý. Đây vốn là một trong những villa đắt đỏ và nổi tiếng nhất nước Ý, nơi từng được chọn làm bối cảnh cho bộ phim "House of Gucci". Hôn lễ kéo dài 3 ngày, diễn ra trong không gian lộng lẫy với chỉ 60 khách mời thân thiết như cặp đôi mong muốn.

Theo Elle, toàn bộ lễ cưới của Becca tiêu tốn hơn 3-4 triệu USD (80-100 tỷ đồng), bao gồm chi phí địa điểm, váy cưới couture, trang sức xa xỉ và toàn bộ decor. Tất cả những chi tiết này đã đủ để khiến giới truyền thông quan tâm, nhưng sự việc bất ngờ trở nên ồn ào hơn khi tạp chí Vogue đăng tải loạt ảnh chính thức của Becca và David trên các phương tiện truyền thông của họ.

Với lối sống xa hoa và sự thành công ngoài sức tưởng tượng, Becca Bloom lắm fan và anti-fan thì cũng nhiều vô số. Ngay sau những bài đăng của Vogue, một số netizen lập tức tràn vào Instagram và TikTok của tạp chí danh tiếng để thắc mắc: Tại sao một cái tên vốn chưa hẳn là ngôi sao hạng A trong giới giải trí lại xuất hiện trên Vogue?

Không ít bình luận ác ý còn cho rằng Becca Blooom đã bỏ tiền mua bài. Thậm chí một bình luận còn tiết lộ bảng giá cho một bài đăng dạng này như: 10.000 USD cho một post Instagram, hơn 30.000 USD cho combo Instagram kèm bài web. Vogue tất nhiên không phản hồi, nhưng nghi vấn trả phí để được lên báo lớn đã biến đám cưới của Becca từ một lễ cưới cổ tích thành chủ đề tranh cãi.

Trong lúc dân mạng còn bàn tán về Vogue, nhiều người không quên đào lại drama cũ từng khiến Becca điêu đứng hồi tháng 8. Một stylist tên Andrew (@drews_view22) đã tung video bóc trần chuyện Becca Bloom là dân chơi nửa mùa, chuyên dùng túi fake. Từ Hermès đến Chanel, anh chỉ ra đủ chi tiết bất thường: quai lỏng lẻo, lỗ xỏ dây sai chuẩn, chất liệu kém tinh xảo. Câu chuyện càng thêm căng khi tiểu thư Jaime Xie - ái nữ nhà tỷ phú công nghệ Ken Xie cũng thả ẩn ý vào câu chuyện rằng túi fake của Becca chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm".

Thế nhưng, nếu tạm gạt những ồn ào sang một bên, phải công nhận đám cưới của Becca Bloom đúng chuẩn cổ tích giữa đời thật. Hôn lễ diễn ra giữa hồ Como lãng mạn, lại thêm tình tiết trời mưa to nhưng bất ngờ tạnh đúng lúc cô dâu bước ra lễ đường khiến cả khung cảnh như một thước phim điện ảnh. Chú rể của Becca xúc động thề nguyện: "Anh chỉ muốn được nhìn thấy em đến cuối đời và chỉ muốn nắm tay em khi gặp Chúa" , làm nhiều khách mời bật khóc.

Theo Vogue, đồ cưới của Becca chính là điểm nhấn khó quên trong hành trình "làm thời trang" mới chớm của nữ đại gia này. Trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới, Becca Bloom đã liên tục chia sẻ hành trình này cùng cộng đồng TikTok. Cô ghi lại những chuyến đi đến Paris để mua váy cưới, những món quà xa xỉ chất đống dưới "cây cưới" của mình, cùng với địa điểm tổ chức đám cưới, ý tưởng trang trí và thiệp mời. Những người hâm mộ đã theo dõi rất nhiệt tình như được ăn cưới online.

Becca chuẩn bị tới 4 bộ váy cưới, mỗi bộ đều mang câu chuyện và giá trị riêng. Cô dâu mở màn bằng chiếc mini dress Oscar de la Renta phủ hoa poppy hồng từng được Ariana Grande mặc trong tour diễn, đem lại sự trẻ trung và hiện đại.

Trong tiệc rehearsal, Becca diện Chanel vintage Cruise 2003 gắn liền với kỷ niệm buổi hẹn đầu tiên cùng David. Bộ cánh này được cô phối cùng giày René Caovilla, vòng cổ BVLGARI Tubogas bằng vàng hồng cùng với hoa tai và vòng tay đồng bộ.

Đến nghi lễ chính, Becca khoác lên mình chiếc váy Oscar de la Renta thiết kế riên đính hoa mẫu đơn laser-cut cũng là cách cô tôn vinh nguồn gốc gia đình. "Hoa mẫu đơn được coi là loài hoa không chính thức của Trung Quốc, quê hương của cả bố mẹ tôi, và chúng đã tràn ngập khu vườn nhà tôi thời thơ ấu" , Becca chia sẻ với Vogue.

Outfit được hoàn thiện với giày Chanel, bộ trang sức Van Cleef & Arpels trị giá hơn 400.000 USD (khoảng 10,5 tỷ đồng) và nhẫn cưới Tiffany Victoria cũng là món trang sức cao cấp đầu tiên mà Becca sở hữu khi còn nhỏ.

Ở tiệc tối, cô chuyển sang váy Oscar de la Renta từ runway Spring 2025, họa tiết "shattered-glass roses" (hoa hồng như kính vỡ) đặc biệt ăn ý với concept của không gian. Becca kết hợp giày ballet Louboutin màu blush giá 850 bảng Anh (hơn 30 triệu). Đây cũng là chi tiết Becca dùng để tri ân quãng thời gian gắn bó với ballet thuở nhỏ, như chính cô tiết lộ trong phỏng vấn với Vogue.

Công đoạn làm đẹp của Becca cũng gây chú ý. Cô tự nhận với Vogue bản thân là cô dâu type B - không mấy mặn mà spa mà đầu tư mạnh vào skincare công nghệ cao: serum Lancôme Génifique, đồ Skinbetter Science, mặt nạ LED hơn 2.500 USD, mũ dưỡng tóc LED gần 900 USD. Mái tóc cô dâu được uốn vintage nhẹ nhàng, hợp với khăn voan cathedral dài chạm đất.

Theo Becca, chú rể David chọn 2 thương hiệu Ralph Lauren Purple Label và suit Thom Browne trong lễ cưới để thể hiện tình yêu với nước Mỹ, là quê hương của anh. Những chi tiết nhỏ như giày của Zegna và Brunello Cucinelli cũng được lồng ghép như cách tri ân đến Ý - nơi tổ chức hôn lễ.

Dù netizen vẫn tiếp tục bàn tán chuyện túi fake hay "mua bài", sự thật là Becca Bloom đã biến đám cưới của mình thành khoảnh khắc mà ai cũng phải chú ý. Số tiền triệu đô nghe có vẻ choáng nhưng với Becca Bloom, số ấy có lẽ chẳng đáng là bao để đổi lấy sự kiện trọng đại của cuộc đời. Điều quan trọng hơn cả là spotlight toàn cầu mà cô nhận được. Đúng chất một RichTok queen, Becca đã làm điều đó theo cách vừa hào nhoáng, vừa đậm tính thời trang, lại ngập tràn cảm xúc.