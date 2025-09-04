Mỹ nhân chuyển giới khiến ống kính truyền thông Hàn phải chịu thua

Hunter Schafer là nhân tố mới luôn khiến khán giả phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang, thậm chí còn được ví von như "fashion icon" thế hệ mới. Nổi lên nhờ vai diễn trong series Euphoria, mỹ nhân chuyển giới nhanh chóng khẳng định vị thế riêng khi bước chân vào làng mốt, trở thành gương mặt yêu thích của nhiều thương hiệu lớn. Vẻ đẹp siêu thực, vóc dáng quyến rũ cùng khí chất riêng biệt giúp Hunter ghi điểm trước ống kính. Và sự kiện Gentle Monster ở Hàn Quốc một lần nữa chứng minh sức hút không thể chối cãi của ngôi sao sinh năm 1998.

Hunter Schafer xuất hiện tại HAUS NOWHERE ở Seongsu-dong (Seoul) của Gentle Monster. (Nguồn: dailyfashion_news)

Tâm điểm cho màn xuất hiện của Hunter Schafer, khiến ai cũng phải "wow" lên lần này chính là làn da trắng như tuyết, gần như càng thêm phát sáng dưới ánh đèn flash. Không chỉ trắng, trạng thái da của mỹ nhân chuyển giới cũng rất tốt, siêu mịn và ít khuyết điểm.

Kiểu tóc búi gọn gàng, để lộ hoàn toàn đường nét gương mặt thanh tú càng làm tôn lên vẻ đẹp siêu thực đặc trưng của Hunter. Vì làn da đã quá hoàn hảo nên lớp makeup của người đẹp được giữ ở mức tối giản với nền mỏng nhẹ, má và son môi cam, tạo hiệu ứng tươi tắn, trong trẻo. Chính sự tinh tế trong cách lựa chọn layout tóc và makeup đã góp phần khiến làn da trắng phát sáng của Hunter Schafer trở thành “vũ khí” thu phục mọi ống kính truyền thông xứ Hàn.

Làn da trắng phát sáng của Hunter Schafer gây ấn tượng mạnh qua ống kính truyền thông Hàn Quốc.

Cô hoàn thiện tạo hình với mẫu váy cúp ngực trắng đến từ thương hiệu Jil Sander, tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng vòng 1 căng đầy gợi cảm.

Netizen choáng với làn da trắng như tuyết trong mọi ống kính của Hunter Schafer.