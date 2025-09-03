Lisa chuẩn bị bán bikini?

Thành lập công ty quản lý riêng - LLOUD từ tháng 2/2024, bên cạnh các hoạt động giải trí, đơn vị do Lisa giữ chức CEO cũng thường xuyên phát hành các bộ sưu tập merchandise thời trang và pop-up store sau các dự án âm nhạc như: ROCKSTAR, Coachella, Alter Ego. Với sức ảnh hưởng rộng khắp, những bản phát hành của Lisa nói riêng và các thành viên BLACKPINK nói chung đều nhanh chóng sold-out, mang lại thêm một nguồn thu khấm khá cho các nữ idol từ khi một mình bước chân ra biển lớn.

Trong bài post mới nhất đăng tải hôm 1/9, Lisa chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch sang chảnh trên du thuyền. Điểm đáng chú ý nằm ở một bức hình "úp mở" của cô. Trong ảnh nữ idol diện bộ trang phục casual màu hồng nhạt, để lộ bộ bikini 2 mảnh màu xanh phía trong, cố ý show ra cái tên LLOUD trên cạp quần. Từ chi tiết này đã làm dấy lên đồn đoán về việc Lisa sắp sửa kinh doanh thêm mảng bikini dưới thương hiệu LLOUD.

Cùng với Jennie, bộ đôi rapper là 2 thành viên có màu sắc cá tính và gợi cảm nhất BLACKPINK, tần suất Lisa và Jennie chăm chỉ cho lên sóng các bộ ảnh cùng bikini cũng đã vượt xa 2 mẩu còn lại. Hồi tháng 5, Jennie lần đầu giới thiệu bộ bikini mang tên mình được custom riêng bởi thương hiệu 2000Archives. Không dừng lại ở bể bơi và ảnh Instagram, giọng ca Mantra cách đây không lâu còn táo bạo thực hiện màn "flexing" bộ bikini này trên sân khấu concert, gây xôn xao không ít.

Nếu việc Lisa thả hint cho sản phẩm bikini cộp mác LLOUD thành sự thật, dù đây là bản phát hành giới hạn hay một bước tiến kinh doanh lâu dài, chắc chắn đều sẽ trở thành cú nổ không phải dạng vừa trong thời gian tới.

Ngoài khung hình nói trên, loạt thời trang trong bài đăng này của Lisa cũng rất thú vị. Nữ idol đang ngày càng thoải mái và cởi mở thể hiện phong cách cá nhân với các thương hiệu xa xỉ khác nhau mà mình yêu thích, bất chấp những sự lựa chọn này trước kia có thể bị xem là nhạy cảm khi cô đang giữ vị trí Đại sứ cho một luxury brand là LV.

Diện tông màu đỏ rực, Lisa chọn cho mình điểm nhấn là chiếc túi cà chua - Tomato Clutch Bag của LOEWE...

... hay không ngần ngại quay lại diện một chiếc váy của Celine.



