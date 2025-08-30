Lisa lén đi Nhật, cuối cùng lại "um sùm" vì mặc quần in chữ lạ

Fan hẳn không còn lạ lẫm với cách những cô nàng BLACKPINK thoắt ẩn thoắt hiện, tranh thủ giữa những khoảng trống lịch trình để bay như chim trời đến những đất nước khác nhau gặp gỡ người thân. Mới đây Lisa được bắt gặp đang du lịch tại Nhật cùng cô bạn thân Minnie (i-dle). Chuyến đi này tưởng chừng sẽ rất kín đáo cho đến khi 2 bức ảnh do người qua đường vô tình chụp lại và chia sẻ đã gây bão cõi mạng. Nhân vật chính được chú ý nhất ở đây là chiếc quần có vẻ "kỳ lạ" của Lisa.

Lisa gần như để mặt mộc và ăn vận vô cùng kín đáo trong những ngày nghỉ ngơi.

Theo đó, Lisa chọn phong cách street style khoẻ khoắn như bao lần: áo hoodie đen rộng rãi, crop-top khoe vòng eo thon gọn, mũ lưỡi trai và túi Speedy đỏ rực của LV. Outfit thoạt nhìn tưởng đơn giản nhưng lại khiến người ta phải zoom kỹ mới thấy điểm nhấn thời trang thú vị là chiếc quần lạ mắt với phần cạp xếp lớp.

Bộ cánh tưởng chừng đơn giản của Lisa không thể qua mắt được các fan khi sự xuất hiện món đồ có thiết kế lạ.

Cách phối boxer layering nhiều lớp từng nổi lên như một hot trend vào mùa Xuân Hè năm ngoái, nay xuất hiện lại trên mẫu sweatpants có tên gọi Busy Boxer Sweats của thương hiệu Praying. Thiết kế gây chú ý bởi phần cạp cao được may nhiều lớp, ấn tượng nhất là 2 chiếc cạp có nội dung hài hước trên đó. Trên phần cạp màu vàng in dòng chữ tạm dịch có nghĩa: Tôi bận rộn cả ngày mà chỉ kiếm được chút xíu tiền. Ngay bên dưới, dòng chữ tiếng Anh đồng nghĩa càng tăng thêm sự châm biếm.

Không ngoài dự đoán, ngay sau khi thông điệp hài hước mà "phú bà" Lisa lựa chọn được lan truyền, chiếc quần có giá hơn 5,8 triệu đồng ngay lập tức cháy hàng trên các nền tảng phân phối. Trang web chính thức của Praying đã gắn thông báo Sold Out, khiến không ít fan chỉ biết thở dài tiếc nuối.

Chiếc sweatpants với thông điệp "tội nghiệp" khi gắn với phú bà như Lisa lại càng tăng phần thú vị.

Tốc độ cháy hàng điên đảo của chiếc quần này được dự đoán lý do có liên quan đến dòng chữ trên cạp quần, gây chú ý mạnh mẽ đến lượng người hâm mộ khủng khiếp của Lisa ở xứ tỷ dân Trung Quốc.

Thông tin trên nhanh chóng leo top trending Weibo, cụ thể, từ khóa về Lisa và chiếc quần lạ mắt hiện đang giữ vị trí #2 Bảng Giải Trí với hơn 15,5 triệu lượt đọc, đồng thời chiếm luôn #25 Bảng Giải Trí tổng hợp và đặc biệt là #1 Bảng Đề Xuất. Một lần nữa, chứng minh sức ảnh hưởng của Lisa và BLACKPINK nói chung trong thế giới thời trang.

Từ khoá Lisa và chiếc quần ngộ nghĩnh đang leo top cao trên MXH xứ Trung.

Praying là một thương hiệu streetwear được thành lập tại Los Angeles vào năm 2020 bởi Alex Haddad và Skylar Newman. Thương hiệu này nổi tiếng với những thiết kế phong cách Y2K độc đáo, kết hợp sự ngây thơ với nét gợi cảm và đôi khi là yếu tố châm biếm khi sử dụng các khẩu hiệu trên các món đồ như áo phông, váy và phụ kiện. Lisa trước đây từng lựa chọn chiếc croptop "sự yêu thích của Chúa" từ Prayring, hay Jennie, Olivia Rodrigo, Rosalía... cũng là các khách hàng nổi tiếng yêu thích những thông điệp của thương hiệu này.

Các sản phẩm của Praying có giá dao động từ hơn 1 triệu - 5 triệu đồng.



