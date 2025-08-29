Taylor Swift lộ diện sau ảnh đính hôn: Mặc như nữ sinh, nhẫn khủng xa vạn dặm vẫn bắt sáng

Taylor Swift mới đây vừa được bắt gặp có lần xuất hiện đầu tiên sau bộ ảnh thông báo đính hôn gây rúng động toàn cầu rạng sáng ngày 27/8. "Toạ độ" mà nữ ca sĩ lộ diện chẳng phải nơi nào xa lạ mà chính là khán đài sân vận động nơi chồng sắp cưới đang có trận thi đấu.

Trong đoạn video ngắn được lan truyền trên X, Taylor bước vào khán đài trong tiếng hò reo, chúc mừng của những người xung quanh. Nữ ca sĩ xinh đẹp, rạng rỡ, vẫy chào và bước đi rất nhanh nhưng trên gương mặt không giấu được nụ cười hạnh phúc và ánh mắt lấp lánh.

Lúc này, cô diện chiếc áo len dệt kim màu trắng rất có khả năng cũng là của Polo Ralph Lauren - thương hiệu mà cả 2 vợ chồng cùng mặc trong bộ ảnh đính hôn. Taylor kết hợp áo cùng váy ngắn xếp ly với bốt cao cổ, chốt lại bằng túi Celine Mini 16 có tông màu đồng điệu.

Taylor Swift rạng rỡ trong bộ đồ trẻ trung như nữ sinh.

Chi tiết được quan tâm nhất trong bộ ảnh siêu hot vừa qua là vật định tình trên tay Taylor. Chiếc nhẫn cầu hôn này được đưa tin là sáng tạo của nhà kim hoàn Kindred Lubeck từ thương hiệu Artifex Fine, đồng thiết kế cùng "chú rể" Travis Kelce. Viên kim cương sáng bóng dáng Old mine brilliant cuts sau khi xuất hiện trên tay Taylor đã tạo ra không ít đồn đoán về thông tin và giá trị của nó.

Nhiều chuyên gia trong ngành lần lượt ra phán đoán chiếc nhẫn kim cương này có thể dao động từ 7-10 carat, thậm chí có người "hét" đến 20 carat, tương đương số gap khủng khiếp trong giá trị từ 550.000 đô la - 5 triệu đô la (14-132 tỷ đồng). Con số 1 triệu đô la đến nay vẫn được nhiều bên tin rằng là hợp lý nhất.

Nhưng ai biết được sự thật cho đến khi có người trong cuộc tiết lộ, chỉ biết rằng trong bức hình mới đây, dù đang đứng trong điều kiện ánh sáng thấp, và góc chụp xa đến "vạn dặm", chiếc nhẫn kim cương này vẫn được trông thấy sáng lấp lánh trên bàn tay Taylor Swift.

Đó chưa phải là lần duy nhất những con số triệu đô được đề cập sau sự kiện chấn động này. Riêng với khoảnh khắc Taylor diện váy Ralph Lauren cùng đồng hồ Cartier, theo Lefty - một đơn vị chuyên đo lường chỉ số marketing uy tín, công bố giá trị truyền thông (EMV) mà bài đăng này mang lại đã lên đến 27 triệu đô la. Điều đó đồng nghĩa với việc, cú nổ hạnh phúc của Taylor Swift đã giúp Ralph Lauren và Cartier ngồi mát cũng ăn cả bát vàng.



