Anne Hathaway ngã như trời giáng, bay hết cả "thời trang"

Từ khi "The Devil Wears Prada 2" được bấm máy vào tháng 7 vừa qua, các fan của bộ phim điện ảnh thời trang này ngày đêm háo hức, chờ đợi những khung hình mới của bộ đôi Anne Hathaway và Meryl Streep sau 2 thập kỷ tái xuất. Đường phố New York thời gian này được ví như sàn diễn để 2 "yêu nữ hàng hiệu" thỏa sức mê hoặc người hâm mộ qua loạt trang phục mới mẻ mỗi ngày. Tuy nhiên loạt ảnh mới đây của nữ chính Anne Hathaway lại không viral bằng công thức mặc đẹp thường thấy, mà vì cú ngã "trời giáng" của cô trên đôi cao gót bị tuột đế bất ngờ.

Nữ diễn viên 42 tuổi khi đó đang ghi hình một phân cảnh đi bộ xuống bậc tam cấp. Cô diện áo xuyên thấu họa tiết caro, sơ vin cùng chân váy xếp ly tinh tế, Anne hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng của mình với kính râm màu sành điệu, túi đeo vai và đôi sandal cao gót quai mảnh.

Một giây trước "thảm họa", Anne Hathaway vẫn rất slay trong bộ cánh thanh lịch.

Khi đến bậc thứ 2, gót giày bên phải bất ngờ lỏng lẻo và rơi ra khiến nữ diễn viên loạng choạng.

Người đẹp tóc nâu đáp đất, mái tóc dài gợn sóng của cô che khuất khuôn mặt đang hoảng loạn. Rất may ống kính không ghi được khoảnh khắc hớ hênh nào của ngôi sao này!

Tuy tiếp đất rất đau nhưng Anne Hathaway đã nhanh chóng nở nụ cười trấn an ekip và tự đứng dậy.

"Tôi ổn mà!" - cô hét lên với những người xung quanh và tạo một pose dáng vô cùng điện ảnh như chưa có gì xảy ra.

Khoảnh khắc té ngã của Anne Hathaway trên phim trường The Devil Wears Prada 2 (Nguồn X).

Sau cú ngã, nữ diễn viên phải dựa vào những người xung quanh khi di chuyển.

Trước khi bộ phim mang tính biểu tượng chính thức lên sóng trước thềm Met Gala năm sau, những tạo hình nức nở của dàn cast đã được các tạp chí thời trang và mạng xã hội cập nhật liên tục.

Nhà thiết kế trang phục huyền thoại Patricia Field (cũng là người chịu trách nhiệm về mặt tạo hình trong loạt phim Sex and the City) đã đảm nhiệm khâu thời trang cho The Devil Wears Prada phần 1 nhưng lần này trách nhiệm đó đã chuyển sang Molly Roger - cộng sự của Patricia Field trong 2 tác phẩm nói trên.

Nhân vật Andy Sachs giờ đây cũng đã trưởng thành theo thời gian như cách Anne Hathaway trở thành người phụ nữ ngoài 40 quyến rũ. Ở độ tuổi này, nhân vật Andy được dự đoán đã có vị trí cấp cao ở 1 tạp chí thời trang nào đó. Do vậy, những bộ cánh "office-core" quyền lực mà tinh tế của nhân vật này cũng được Anne Hathaway "trình diễn" một cách tài tình bằng sắc vóc đỉnh cao.

Dáng vẻ của một vị sếp U45 luôn tất bật nhưng cực kỳ phong độ và có gu, là hình ảnh thường thấy của Anne Hathaway trong đợt này.

Ngoài thời trang công sở với tông màu trung tính, nhân vật Andy Sachs cũng có những khoảnh khắc chơi đùa với màu sắc trong những bộ cánh tiệc tùng, nghỉ dưỡng.



