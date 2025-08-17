Bức ảnh sexy nhất từng thấy của Selena Gomez

Sau 10 năm với nhiều biến cố xảy ra trong cuộc sống và sức khoẻ, Selena Gomez thời còn chịu ảnh hưởng của căn bệnh lupus ban đỏ phải sống dưới áp lực của dư luận khi đánh mất vẻ ngoài "công chúa Disney" mà công chúng hằng yêu mến. Với những gì đang có ở hiện tại từ công việc kinh doanh mỹ phẩm đưa tên tuổi lên hàng tỷ phú, đến chuyện tình yêu hạnh phúc và đặc biệt là nhan sắc lên hương, Selena cho thấy cô đã thành công mang thời hoàng kim trở lại như thế nào, hay có thể đây chính là một đỉnh cao mới trong đời nữ ca sĩ.

Trong bài post mới nhất trên Instagram vào sáng sớm ngày 16/8, Selena Gomez đăng tải chùm ảnh đời thường bình dị, cho thấy cuộc sống an vui hiện tại. Ở tấm ảnh đặt ở vị trí đầu tiên, nữ ca sĩ khoe vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ khi diện chiếc slip dress phối ren màu hồng nhạt trong phòng ngủ.

Dù đã được công nhận có màn giảm cân đáng chú ý, nhưng từ cuối năm ngoái đến nay Selena vẫn liên tiếp chứng minh vóc dáng của cô có thể ngày càng gợi cảm hơn nữa, và sexy đến từng này thì chưa từng thấy. Vị hôn phu của Selena phải khẳng định thêm một lần trong phần bình luận rằng anh sẽ sớm lấy cô, dù lễ cưới của cả 2 được cho là đã đến rất gần.



Mọi khía cạnh thành công và viên mãn của Selena Gomez từ quá khứ đến hiện tại bằng cách nào đó đều có bóng dáng của những chiếc váy satin/lụa bóng. Hồi tuần trước, ở buổi tiệc ra mắt dòng nước hoa đầu tay của mình - Rare Eau de Parfum, tại Los Angeles, nhà sáng lập Rare Beauty diện một chiếc váy yếm satin màu ngà có điểm nhấn là tua rua lấp lánh, tinh tế. Chiếc váy đến từ thương hiệu Cult Gaia tạo nên đường nét thanh thoát và uyển chuyển theo từng bước chân của người mặc.

Song song với việc phát triển Rare Beauty, Selena Gomez cũng trở lại nhiệt tình với âm nhạc bằng album kết hợp cùng chồng sắp cưới. Trong MV "Sunset Blvd" ra mắt hồi tháng 3, Selena Gomez gây sốt với tạo hình Old Hollywood quyến rũ. Nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ đẹp cổ điển của thập niên 80-90 với tóc xoăn, son môi đỏ, đặc biệt là chiếc váy ngủ màu đen siêu gợi cảm.

Dù tạo hình này bị hé lộ sớm và khiến dân tình đứng ngồi không yên từ khi MV còn đang ghi hình hồi tháng 2, nhưng khi hình ảnh chính thức được công bố, vẻ đẹp mặn mà của Selena Gomez ở tuổi 33 vẫn khiến các fan phải bồi hồi.

Sự nghiệp của Selena Gomez trong mảng phim ảnh năm qua cũng là một dấu ấn có giá trị và có luôn sự xuất hiện của một chiếc váy satin trang trọng.

Trên thảm đỏ lễ trao giải SAG AWARD 2025 - một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá. Selena Gomez bất ngờ gây bão toàn cầu với diện mạo được ví như Bạch Tuyết. Vẫn là một layout nhuốm màu cổ điển, nữ ca sĩ kiêm diễn viên mặc chiếc váy màu xanh đen được custom riêng bởi Celine và đại diện đoàn phim "Only Murders in the Building" lên nhận 2 giải thưởng cùng lúc. Chính Selena Gomez cũng vô cùng ngạc nhiên vì chiến thắng này.

Nhắc đến một trong những khoảnh khắc vàng son trong sự nghiệp ca hát của Selena Gomez không thể không nhắc đến màn song ca We Don't Talk Anymore cùng Charlie Puth năm 2016. Khi đó, Selena 24 tuổi, sở hữu vẻ đẹp chín muồi của độ tuổi 20, visual cực thơ của cô cùng mái tóc nâu và chiếc slip dress xẻ tà trên sân khấu ngày hôm ấy, không hề nói quá khi so với biệt danh "công chúa Disney".