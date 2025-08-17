Bí quyết người Nhật giảm 4 kg trong 1 tháng, thu nhỏ vòng eo tới 10cm nhờ giữ 1 tư thế trong 2 phút

Bên cạnh chế độ ăn, khi muốn đốt mỡ giảm cân thì duy trì tập luyện đều đặn là việc không thể thiếu. Nhưng không phải cứ tập hùng hục, mồ hôi toát ra như tắm thì mới có thể giải quyết lớp mỡ thừa tích tụ, có những động tác bạn chỉ cần giữ nguyên tư thế là cũng có thể đốt mỡ giảm cân hiệu quả.

Đốt mỡ tĩnh là tư thế tập không cần vận động, chỉ cần giữ nguyên một tư thế trong vài phút. Các động tác có vẻ rất đơn giản, nhưng để giữ cũng cần các nhóm cơ hoạt động khá nhiều, từ đó đốt mỡ từng vùng của cơ thể, đặc biệt là mỡ bụng.

Tư thế siết mỡ bụng giữ trong 2 phút có thể giảm 10cm vòng eo

Trong một chương trình truyền hình Nhật Bản, các chuyên gia đã chia sẻ một mẹo giảm mỡ vùng bụng hiệu quả bằng chính tư thế tĩnh ấy: Đó chính là tư thế Yoga "Con Mèo" (Cat Pose).

Suốt quá trình giữ động tác này, cơ lõi hoạt động trong sự tĩnh lặng của toàn cơ thể. Động tác còn có thể kéo căng và sâu các cơ săn chắc của lưng và bắp tay, từ đó tạo được đường thắt eo, thắt lưng rõ rệt, cải thiện đường cong của cơ thể.

Sở dĩ gọi là động tác Yoga "con mèo" vì động tác này mô phỏng lại tư thế vươn người của loài mèo. Theo các chuyên gia của chương trình, động tác Cat Pose có thể giúp người tập giảm tới 4 kg và thu nhỏ 10 cm vòng eo chỉ sau 1 tháng nếu thực hiện đều đặn. Điều đáng chú ý là phương pháp này không yêu cầu nhịn ăn khắt khe, bạn vẫn có thể duy trì chế độ ăn uống bình thường trong khi thực hành động tác yoga này.

Cách thực hiện động tác Cat Pose:

- Đầu tiên, bạn ngồi nửa quỳ trên giường hoặc thảm tập yoga, vươn người về phía trước, duỗi thẳng hai tay, đan hai tay lại và áp ngực sát mặt đất.

- Bạn có thể duy trì tư thế này trong 2 phút trước khi đi ngủ, hoặc sáng sớm khi vừa thức dậy

- Siết chặt vùng bụng dưới trong quá trình thực hiện.

Bạn cũng có thể tập với thảm yoga hay chỉ đơn thuần là tập trên giường, cũng đều siết mỡ hiệu quả.

Ngoài ra động tác này còn xoa dịu phần thắt lưng nhức mỏi, giảm đau người, kéo giãn cơ... chỉ cần giữ khoảng 2 phút bạn sẽ thấy cơ thể trở nên dẻo dai hơn.

Không chỉ giúp siết mỡ bụng, tạo đường thắt eo, động tác này còn giúp chị em loại bỏ được vấn đề "vai u thịt bắp", hay cải thiện phần mỡ thừa ở lưng. Khi ép ngực xuống thảm, bạn cũng dùng nhiều cơ lưng, vai và bắp tay, từ đó hỗ trợ siết mỡ lưng và vai, giúp chị em có được tấm lưng thon thả, mềm mại hơn xưa. Chỉ một động tác đơn giản mà hỗ trợ siết mỡ toàn bộ cơ thể, chị em duy trì tập luyện đều đặn mỗi ngày, chắc chắn sẽ có kết quả khả quan.