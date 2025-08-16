Học trò Lisa không cài cúc quần, đáp trả gắt ý kiến chê bai

Hồi tháng 6, Thái Trác Nghi bất ngờ "thắp lửa" mạng xã hội với loạt ảnh streetstyle cực táo bạo: áo dây họa tiết rực rỡ mix cùng quần jeans short dáng siêu ngắn. Thay vì diện theo cách thông thường, người đẹp Malaysia lại cố ý để hờ cúc quần, tạo nên hình ảnh phóng khoáng, sexy nhưng vẫn khoe trọn vòng eo săn chắc và đôi chân dài nuột nà.

Chính chi tiết để mở cúc quần đã nhanh chóng biến set đồ của Thái Trác Nghi thành chủ đề gây tranh cãi rần rần trên mạng xã hội xứ Trung. Nhiều người khen cô nàng quá táo bạo, thần thái đỉnh chẳng khác nào "biểu tượng gợi cảm thế hệ mới". Ngược lại, cũng không ít ý kiến thắc mắc tại sao người đẹp này lại không cài cúc quần.

Thái Trác Nghi đăng loạt ảnh với oufit năng động, gợi cảm và điểm nhấn là chiếc quần short không cài cúc.

Trước những ý kiến trái chiều, mỹ nhân Malaysia mới đây đã đưa phản hồi thẳng thắn: " Tôi cứ bị nói tại sao không cài cúc lại, nhưng tôi thích thế nên đừng quản tôi. Tôi nhớ trước đây từng tự ám ảnh vì bản thân vai tròn, lưng gù, sau rồi tôi không còn quá tự dằn vặt mình nữa, điều này không có nghĩa là tôi không quan tâm, mà là tôi tin mình có thể tự tập luyện để thay đổi bản thân."

Chỉ với một câu đáp trả chuyện "cúc quần", từ khoá Thái Trác Nghi lập tức leo thẳng hot search. Có thể thấy cô vừa khẳng định cá tính riêng, vừa lan tỏa thông điệp tự tin với cơ thể, sẵn sàng thử nghiệm phong cách mà không cần "xin phép" bất kỳ chuẩn mực nào.

Nhiều netizen Việt cho rằng outfit này của Thái Trác Nghi vốn dĩ rất đẹp, cũng không hề phản cảm nên chẳng việc gì phải giải trình.

Không riêng Thái Trác Nghi, phong cách này cũng được nhiều người ưa chuộng trong streetstyle để thể hiện sự phá cách, sexy.

Mỹ nhân sinh năm 1994 tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2 với hình tượng ngọt ngào, trong trẻo.

Thái Trác Nghi sinh năm 1994 tại Malaysia, sở hữu gương mặt trong trẻo, nụ cười ngọt ngào và body cực chuẩn. Cô từng kết hôn với một thiếu gia nổi tiếng ở quê nhà vào năm 2016 nhưng chia tay sau 3 năm.

Tên tuổi Thái Trác Nghi thực sự bùng nổ khi tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2, show sống còn đình đám nơi cô được Lisa (BLACKPINK) trực tiếp hướng dẫn. Không chỉ là một trong những visual nổi bật nhất chương trình, Thái Trác Nghi còn ghi dấu ấn nhờ biệt danh "nữ thần dưỡng khí", ám chỉ nụ cười trong trẻo mang lại cảm giác tươi mới, dễ chịu như không khí trong lành.

Thái Trác Nghi còn ghi dấu ấn nhờ biệt danh "nữ thần dưỡng khí", khi luôn nở nụ cười mang đến không khí vui vẻ cho mọi người.

Nếu giai đoạn đầu, nữ thần tượng gắn bó với phong cách dịu dàng, kín đáo, xây dựng hình ảnh "ngọc nữ" thanh thuần thì chỉ sau một thời gian ngắn gia nhập làng giải trí Cbiz, Thái Trác Nghi đã lột xác hoàn toàn. Cô ngày càng chuộng phong cách sexy với các trang phục cut-out táo bạo, thậm chí hở vòng 1 khiến cộng đồng mạng không khỏi choáng ngợp.