Kỳ Duyên thế chỗ Hoàng Thuỳ, thẳng thắn đáp trả 1 câu xanh rờn

Nhà thiết kế Chung Thanh Phong với CHUNG THANH PHONG BRIDAL thường xuyên tạo được chú ý mỗi lần thương hiệu này thông báo tổ chức show diễn giới thiệu bộ sưu tập mới. Một lý do quan trọng bên cạnh những thiết kế xuất sắc của Chung Thanh Phong là dàn người mẫu được lựa chọn kỹ càng, bao gồm những cái tên có sức hút mạnh mẽ của Vbiz như: Minh Tú, Hoàng Thuỳ, Bảo Ngọc... Lọ Lem cũng là nhân tố thú vị từng góp phần làm nên 1 show diễn gây sốt cho Chung Thanh Phong hồi năm ngoái.

Mới đây, nam nhà thiết kế đã thông báo về fashion show mới được tổ chức tại TPHCM vào tối 16/8. Đi cùng với đó là thông tin úp mở về nhân vật vedette mà anh hé lộ là được "đo ni đóng giày". Không ai khác, kết quả chính là Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Hình ảnh nhân vật nữ chính úp mở trước đó được nhiều fan đoán ra qua 1 vài chi tiết.

Chung Thanh Phong chia sẻ trên trang cá nhân: Kỳ Duyên là nhân tố mà anh luôn mong muốn có sự xuất hiện trong các fashion show của mình, bởi tỷ lệ hình thể chuẩn người mẫu, cá tính, dấu ấn riêng, đặc biệt là sự chuyên nghiệp và không ngừng phấn đấu với sự nghiệp. Bên cạnh trang phục được đo ni đóng giày riêng của CHUNG THANH PHONG BRIDAL, sự kết hợp cùng nhiếp ảnh gia & make up artist Tee Le dành cho Kỳ Duyên hứa hẹn sẽ mang lại một hình ảnh tươi mới và đậm chất thời trang.

Kỳ Duyên sẽ là vedette trong show váy cưới của NTK Chung Thanh Phong tối 16/8.

Trước ngày diễn ra show từ 1-2 hôm trước, NTK Chung Thanh Phong và Kỳ Duyên đã thường xuyên cập nhật video/hình ảnh không khí ở các buổi diễn tập. Trong đó, Kỳ Duyên xuất hiện trong một bộ cánh thoải mái, không kém phần sang trọng với quần jeans và blazer của Fendi. Với vẻ ngoài này, cư dân mạng dành lời khen ngợi cho phong cách tối giản mà nàng Hậu thường hướng đến và luôn phù hợp.

Kỳ Duyên và Chung Thanh Phong trong buổi rehearsal.

Bên cạnh đó phần bình luận cũng xuất hiện nhiều ý kiến quan tâm từ các fan của Hoàng Thuỳ, cũng như bộ đôi Hoàng Thuỳ - Chung Thanh Phong, khi nữ siêu mẫu bất ngờ vắng mặt ở show mới của người anh thân thiết. Trước đó, Hoàng Thuỳ là người từng nhiều lần đảm nhiệm vị trí vedette trong các show váy cưới của Chung Thanh Phong. Gần nhất là hồi tháng 7, cả 2 còn cùng nhau chinh phục Malaysia Bridal Fashion Week.

Netizen tìm kiếm Hoàng Thuỳ khi không thấy nữ siêu mẫu ở buổi tập cùng Chung Thanh Phong. Hoàng Thuỳ cũng để lại bình luận cho thấy mối quan hệ của cô và nhà thiết kế vẫn tốt đẹp.

Hoàng Thuỳ từng nhiều lần là "cô dâu" xinh đẹp giúp Chung Thanh Phong kết màn.

Không dừng lại ở đó, sự thay người ở vị trí vedette thường là của Hoàng Thuỳ nay được đảm nhiệm bởi Kỳ Duyên còn bị một số nguồn tin phóng đại thành câu chuyện "soán ngôi". Điều này khiến người trong cuộc là Kỳ Duyên buộc phải lên tiếng trực tiếp. Tài khoản TikTok có tick xanh của Nguyễn Cao Kỳ Duyên để lại bình luận dưới 1 video với thông điệp rằng, cô e ngại những nội dung này dễ dẫn dến kích war (tạo khẩu chiến) giữa người hâm mộ đôi bên. Kỳ Duyên cũng khẳng định cô respect (tôn trọng) kỹ năng của Hoàng Thuỳ.

Kỳ Duyên lên tiếng khi bị đồn soán ngôi vedette của Hoàng Thuỳ.

Được biết, tối 16/8 cũng tại địa điểm tổ chức show diễn của NTK Chung Thanh Phong, một thương hiệu khác cũng song song làm show thời trang cưới chính là Marie Bridal. Qua video được Hoàng Thuỳ đăng tải, có thể tin rằng cô và Hoa hậu Thanh Thuỷ sẽ có một màn catwalk đôi vào tối nay. Vì thế, lý do Hoàng Thuỳ vắng mặt ở fashion show của Chung Thanh Phong chỉ đơn giản là: đụng lịch.

Hoàng Thuỳ cũng sẽ là "cô dâu" vào tối 16/8 nhưng trên một sân khấu cách đó không xa của thương hiệu Marie Bridal.



