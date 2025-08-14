Thanh Hằng kể về quá khứ là Hoa hậu bị chê xấu, dân tình hỏi ngược: Vậy sao còn gay gắt với đàn em?

Đã 2 thập kỷ từ khi Thanh Hằng bước chân vào làng người mẫu rồi từng bước có được vị thế của một siêu mẫu hàng đầu như hiện tại. Đến nay dù các gương mặt đình đám ở cùng thế hệ 8X đã chọn lùi về sau, lớp trẻ đàn em 9X thậm chí là 10X tiến lên như vũ bão qua từng năm, Thanh Hằng vẫn chệm chệ giữ yên vị trí của mình trên ngôi hậu như bức tường thành khó lòng bị thay thế.

Sẽ khó để điểm tên bao nhiêu cuộc thi thời trang và sắc đẹp từng có Thanh Hằng trên ghế giám khảo, nhưng Vietnam's Next Top Model (VNTM) vẫn là chương trình nơi nữ siêu mẫu đánh dấu vị thế nghề nghiệp của mình rõ nét nhất trong vai trò một vị host quyền lực. Những lần nhận xét "hét ra lửa" trước mặt thí sinh của Thanh Hằng khiến cô nhận về chỉ trích ngày một lớn của khán giả, cảm tình vơi bớt - mỗi hành động và bước đi của chân dài 1m12 cũng từ đó bị công chúng để mắt kỹ càng hơn.

Gần đây, trên cương vị là một trong những giám khảo và người dẫn dắt cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024, siêu mẫu Thanh Hằng từng có buổi trò chuyện với lớp đàn em thế hệ mới, chia sẻ về ngày đầu cô mới tệp tễnh bước chân vào showbiz mà bệ phóng là chiếc vương miện Hoa hậu.

Thanh Hằng chia sẻ về quá khứ trong vai trò giám khảo Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024 (Nguồn @dst.ent).

Trong video, Thanh Hằng hiếm hoi nhắc lại về background của mình trước khi được biết đến nhiều nhất với vai trò siêu mẫu. Theo đó, năm 2001 khi mới 19 tuổi, cô ghi danh và may mắn đạt vị trí cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Người mẫu qua ảnh năm 2001, đánh dấu sự kiện chính thức bước vào đời của mỹ nhân Vbiz đình đám.

Thời điểm này, Thanh Hằng mới 19 tuổi, sở hữu chiều cao 1m76 và nhan sắc hiện đại.

Thanh Hằng kể, cú sốc đầu tiên của cô gái 19 tuổi khi ấy là con đường từ nhà thi đấu ra xe để về nhà. Vô số âm thanh, tiếng nói chê bai như: "Hoa hậu gì mà đen thui, gầy nhom. Quá trời người đẹp tại sao chọn người này. Có mua giải không?" là điều cô phải nghe về mình sau khi lên ngôi. Tuy nhiên, dần dần Thanh Hằng được nuôi dưỡng bởi những suy nghĩ tích cực, tin vào khả năng, bản lĩnh của mình.

Thanh Hằng năm 19 tuổi, với bước đệm là vương miện Hoa hậu, trước khi mở ra hành trình thời trang.

Được biết, cơ duyên đưa Thanh Hằng đến với cuộc thi Hoa hậu năm ấy là từ một người bạn hàng xóm đã đăng ký giúp. Chân dài đi thi với tâm thế thoải mái và không đặt nặng thành tích. Thời điểm được xướng tên, Thanh Hằng đã bất ngờ đến mức đứng hình.

Thanh Hằng thời còn da nâu đăng quang Hoa hậu nhưng không được sự đón nhận của số đông công chúng.

Cô nhận được giải thưởng 50 triệu đồng - một con số lớn ở thời điểm đầu những năm 2000.

Với danh hiệu Hoa hậu đạt được, Thanh Hằng bắt đầu tiến thân vào làng giải trí với vai trò người mẫu. Sở hữu lợi thế hình thể vượt trội, cô dần ghi được các dấu ấn đầu tiên với giải thưởng Người mẫu xuất sắc nhất trong 2 năm 2004 và 2006. Từ đây mở ra những năm tháng phủ sóng sàn runway trong vai trò vedette, first face của Thanh Hằng và sau đó là vai trò người cầm trịch ghế nóng các cuộc thi nhan sắc, show truyền hình thực tế về nghề người mẫu như Vietnam's Next Top Model, The Face Vietnam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam...

Những thành tựu đầu tiên của Thanh Hằng trong nghề người mẫu trước khi trở thành Chị Đại.

Trong video mới, Thanh Hằng nhắn nhủ các thí sinh Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024 nên nâng cấp bản thân mình hằng ngày để trở thành người hữu dụng. Cô cũng chỉ cho đàn em 1 kỹ năng để đối diện với những hoài nghi của người khác là đừng phản ứng gì khi đang nóng giận và không quá để tâm đến những điều không như ý.

Các thí sinh trong clip thì gật gù với chia sẻ được đúc kết của người chị lớn, nhưng khán giả bên dưới phần bình luận thì không hẳn đồng tình. Nhiều ý kiến cho rằng Thanh Hằng dù kể ra hoàn cảnh không mấy suôn sẻ của mình thời mới vào nghề nhưng khi trở thành người cầm cân nảy mực, cô lại quá nghiêm khắt, gắt gao với các lớp đàn em newbie. Thậm chí, một số lần nữ siêu mẫu còn bị chỉ trích về khả năng thị phạm bị cho là không xuất sắc hơn người đi thi là mấy.