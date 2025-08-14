Jennie phủ kín MXH quốc tế với outfit "đi đu đưa đi" nhiều rủi ro, fan hết che rồi lại xóa

Sau đêm diễn ở Barcelona (Tây Ban Nha) hồi cuối tuần, trong khi chờ đợi đến chặng tiếp theo của world tour DEADLINE ở London nước Anh, mới đây Jennie được bắt gặp đã di chuyển đến Ibiza - hòn đảo được mệnh danh là thiên đường ăn chơi của thế giới. Chuyến đi của Jennie chỉ được hé lộ khi cô xuất hiện công khai tại buổi diễn của 2 nam DJ nổi tiếng. Dù xung quanh có không ít người ghi hình nhưng nữ idol dường như không mấy bận tâm mà tiếp tục cuộc vui cùng âm nhạc trong khi diện bộ trang phục khá táo bạo.

Jennie nhảy tại set diễn của người bạn DJ (Nguồn X).

Rất nhanh sau đó, từ những video hậu trường đến ảnh chụp vội được người bạn DJ đăng tải trên trang cá nhân (hiện tại đã xoá), không gian MXH khắp nơi một lần nữa thuộc về Jennie, đi cùng với đó là vô vàn ý kiến trái chiều, khen có chê có, và lo ngại cũng không ít.

Khoảnh khắc đi "xõa" khiến Jennie trở thành chủ đề bán tán mới.

Bộ cánh Jennie chọn cho đêm tiệc này là sự kết hợp giữa bikini tam giác màu trắng bên trong và váy quây mini đen mỏng ôm sát cơ thể. Trong bầu không khí náo nhiệt, ánh sáng nhấp nháy và tiếng nhạc dồn dập, outfit này mang đến cảm giác phóng khoáng, sexy và kèm chút tinh nghịch đặc trưng của chính chủ. Hiệu ứng lấp ló của bản phối vừa đủ để tôn lên vòng một, vòng eo nhỏ nhắn cùng đôi chân thon dài của người mặc, tuy nhiên dưới ánh đèn club lại dễ khiến người nhìn liên tưởng đến mức độ táo bạo cao hơn thực tế.

Bức ảnh được 1 trong 2 nam DJ đăng tải trên trang cá nhân nhưng sau đó đã sớm xóa đi, có lẽ bởi vì nhận ra bức ảnh không được đẹp mắt có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nữ idol.

Tuy vậy, so với những set đồ diễn từng được Jennie mang lên sân khấu thời gian qua, bộ trang phục này xem ra vẫn còn "hiền" chán khi không có những chi tiết cắt xẻ hiểm hóc, độ dài của váy cũng không đến mức "báo động" như những chiếc váy siêu ngắn bị đem ra mổ xẻ gần đây. Ngoài ra, Jennie cũng mặc bên trong một chiếc short đen có độ dài bằng váy, hạn chế được tối đa hớ hênh.

Dù không phải là nhân vật chính, Jennie vẫn dư sức thành spotlight ở những nơi mình xuất hiện với body đáng mơ ước.

Lần xuất hiện mới, tuy chưa đến mức bùng lên tranh cãi nhưng thể theo truyền thuyết "tất cả là tại Jennie" - tình huống đầy tính rủi ro này khiến người hâm mộ của cô dù yêu thích nhưng cũng không kém phần lo lắng. Trên X, nhiều fan quốc tế kêu gọi xóa đi các hình ảnh trên, đặc biệt là bức ảnh mà nam DJ đã cho ẩn, vì lý do đây có thể là "cơ hội cho các hater".

Về phía người hâm mộ Việt Nam, hàng loạt lời khen có cánh cho Jennie với vóc dáng được xem là mơ ước của bao người. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng lại có phân tích xa hơn khi cho rằng: Cũng là bộ cánh này khi ở trên người Jennie lại sang chảnh và có sức hút khó lý giải. Trong khi đó, nếu đổi lại là một cô gái khác, thậm chí là Lisa, rất có thể sẽ bị đánh giá theo chiều hướng tiêu cực, nhạy cảm.