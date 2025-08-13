Sân pickleball nóng nhất hôm nay: Loạt hot girl tụ họp, nhan sắc cỡ này vẫn bị body shaming?

Sáng 13/8, một sự kiện của thương hiệu mỹ phẩm SK-II đã quy tụ dàn khách mời đông đảo là các Hoa/ Á hậu, KOL/Influencer nổi tiếng. Trong đó hoạt động chính, hấp dẫn sự chú ý hơn hết là màn giao lưu pickleball của các người đẹp với trình độ từ bán chuyên đến "vỡ lòng". Là môn thể thao thời thượng được phái đẹp mê mẩn, thời gian qua những khoảnh khắc ra sân của nhiều mỹ nhân Vbiz từng trở thành đề tài nóng sốt cho các "thánh soi" trên mạng xã hội, từ thời trang người kín kẻ hở, đến vóc dáng tròn trịa hay gầy gò.

Dàn người đẹp - khách mời của SK-II chơi pickleball (Nguồn ChumChum).

Một trong những cái tên được réo lên đầu tiên là Đoàn Thiên Ân. Nàng Hậu liên tục được khen ngợi thăng hạng nhan sắc trong thời gian này nhưng khi ra sân lại nhận về các comment chê bai. Qua các video clip, có thể thấy Thiên Ân là người mới tập tành chạm ngõ pickleball nhưng vẫn trang bị chuẩn chỉnh, thời trang ra sân không có điểm trừ với set váy polo trắng thanh lịch và kín đáo.

Tuy nhiên, điều mà netizen đang nhắm đến là vóc dáng của người đẹp. Vốn có hình thể đầy đặn và chiều cao 1m75 nổi bật, Thiên Ân từng nặng 60kg trước khi đăng quang, nhưng qua thời gian cô đã giảm cân đáng kể. Đến nay, body của nàng Hậu được đánh giá ở mức khỏe khoắn, song, nhiều người lại soi mói và cho rằng cô trông khá nặng nề, đôi chân kém thon gọn.

Đoàn Thiên Ân khoe nhan sắc rạng rỡ khi lên đồ sporty tới sân pickleball.

Tuy nhiên qua các clip cam thường, người đẹp lại bị dân tình để ý soi vóc dáng cùng đôi chân, đồng thời để lại những bình luận khiếm nhã.

Một nhân vật khác cũng trong tình huống này là Huyền 2K4 (Lê Thị Khánh Huyền), cô nàng KOL từng gây bất ngờ khi đột ngột chuyển hướng từ vẻ đẹp châu Á sang phong cách clean girl Âu Mỹ, trong đó có cả công cuộc nhuộm da nâu. Qua ống kính cam thường, cư dân mạng nhận xét Huyền 2K4 không được nét so với hình ảnh tự đăng, đồng thời gợi nhắc đến nhan sắc trong trẻo thời cô còn da trắng:

"Trên video Huyền đăng thì trông Tây nhưng qua cam thường trông không đẹp. Suy cho cũng người Việt vẫn không hợp da nâu", "Da nâu mặt phải thật nét, mũi cao như Tây mới cân được" - là một số bình luận của netizen.

Huyền 2k4 tự tin khoe dáng và vẻ năng động của mình trên sân pickleball. Thế nhưng màu da nhuộm khỏe khoắn của cô nàng lại không được lòng cư dân mạng.

Có thể thấy, màu da nâu đã góp phần không nhỏ trong công cuộc tôn lên vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ của cô nàng. Chưa kể việc thay đổi visual qua style Âu Mỹ thế này cũng khiến Huyền 2k4 trở nên khác biệt, nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý hơn.

Loạt bình luận bàn tán, chê bai ngoại hình của Đoàn Thiên Ân và Huyền 2K4 khi các video clip được chia sẻ trên MXH ngày 13/8.

Bên cạnh 2 người đẹp nói trên, hoạt động giao lưu pickleball này còn có sự góp mặt của những cái tên đã rất quen thuộc, theo đuổi môn thể thao này từ sớm như hội bạn thân của Hạt Mít, ca sĩ Gigi Hương Giang, Emily, Trâm Anh - bà xã JustaTee, Sun HT, Siêu mẫu/Á hậu Mâu Thủy, Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh.

Bà xã JusteTee - cựu hot girl Trâm Anh chăm chỉ theo đuổi thể thao để có vóc dáng nuột nà dù đã là mẹ 2 con.

Một hot hom khác là Emily cũng tỏa sáng với visual "không tuổi".

Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh tươi tắn qua ống kính cam thường.

Mâu Thủy với vóc dáng cực "chiến".

Gigi Hương Giang thả dáng tại sự kiện với vẻ ngoài rất Tây.