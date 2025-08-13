Chị gái Thiều Bảo Trâm tự nhận mặc gì cũng đẹp

Dù đã ít hoạt động trong showbiz nhưng Thiều Bảo Trang vẫn là cái tên thu hút sự chú ý từ công chúng nhờ gu thời trang tinh tế, hiện đại. Ở tuổi 33, nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng trước nhan sắc trẻ trung, xinh đep, đường nét gương mặt tươi tắn và thần thái rạng rỡ như thuở mới vào nghề. Không chỉ giữ gìn nhan sắc tốt, chị gái Thiều Bảo Trâm còn duy trì vóc dáng chuẩn chỉnh với đôi chân dài cực bén, tạo nên lợi thế nổi bật mỗi khi mặc đồ.

Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1992 khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú khi thể hiện sự tự tin trong khoản ăn mặc. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ trên MXH dòng caption đi kèm với loạt ảnh khoe outfit: "Điểm mạnh : Tin là mình mặc gì cũng đẹp. Điểm yếu: như trên." Cộng đồng mạng cũng đều phải gật gù công nhận sự tự tin có thừa và hoàn toàn đúng đắn này của Thiều Bảo Trang.

Thiều Bảo Trang thể hiện sự tự tin với street style của mình.

Netizen đồng loạt công nhận cũng như dành nhiều lời khen có cánh cho gu thời trang của Thiều Bảo Trâm.

Bên cạnh gương mặt sáng, Thiều Bảo Trang ghi điểm với body săn chắc, chuẩn từng centimet. Nữ ca sĩ sở hữu đường cong gợi cảm, tỷ lệ cơ thể đẹp với số đo 3 vòng 86 - 62 - 91 và đôi chân dài miên man giúp cô dễ dàng “cân” mọi kiểu trang phục. Từ những bộ đầm ôm sát khoe trọn vòng eo thon gọn, các thiết kế dáng ngắn đến street style năng động, cá tính, cô đều biến chúng thành những outfit trendy và đầy cuốn hút. Ngoài ra, phong thái tự tin của chị gái Thiều Bảo Trâm cũng giúp mọi bộ cánh cô khoác lên người đều toát lên vẻ quyến rũ và sang chảnh, nịnh mắt.

Sở hữu cặp "kiếm Nhật" đẹp hàng top Vbiz, Thiều Bảo Trang luôn ưu ái những mẫu mini short, chân váy ngắn để khoe triệt để lợi thế này. Cô thường chọn phối cùng combo giày cao gót, tất lưới để tăng khả năng hack dáng, đôi lúc đổi gió năng động, nhẹ nhàng với loafer hoặc sneaker.

Những mẫu quần jeans dáng suông rộng cũng thường là item yêu thích trong tủ đồ của Thiều Bảo Trang, mang đến phong cách trẻ trung, cá tính. Điểm thú vị trong street style của nữ ca sĩ chính là sự kết hợp giữa những item có màu sắc hài hòa, tạo nên outfit vừa tôn dáng vừa có gu.