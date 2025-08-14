Vương phi Kate diện váy bouclé trắng, cả làng thời trang “sôi sục” săn lùng

Mỗi lần xuất hiện, Vương phi Kate lại khiến giới thời trang xôn xao, và lần này cũng không ngoại lệ. Tại Wimbledon 2025, nàng dâu Hoàng gia chọn một chiếc váy bouclé trắng tinh khôi của thương hiệu Self-Portrait, tinh tế kết hợp nét cổ điển Paris với sự hiện đại của phong cách Anh quốc.

Chỉ sau vài giờ, "hiệu ứng Kate" đã khiến lượng tìm kiếm váy và áo khoác bouclé tăng vọt, đưa chất liệu này trở thành biểu tượng mới của mùa mốt. Không chỉ đơn thuần là một xu hướng, bouclé dưới bàn tay phối đồ của Vương phi Kate đã trở thành "tuyên ngôn thời trang" đầy quyền lực.

Bouclé là loại vải dệt từ sợi vòng, tạo nên bề mặt hơi sần nhưng mềm mại, vừa có cấu trúc chắc chắn vừa mang lại cảm giác sang trọng. Chanel đã đưa bouclé lên đỉnh cao thời trang từ thập niên 1950 và biến nó thành "ngôn ngữ" của sự thanh lịch vượt thời gian. Ngày nay, chất liệu này được các thương hiệu hiện đại tái sinh trong những phom dáng nữ tính, mềm mại, trong đó Self-Portrait là cái tên tiêu biểu.

Ra mắt năm 2013 bởi nhà thiết kế Han Chong (người Malaysia, sống tại London), Self-Portrait nổi tiếng với khả năng kết hợp thiết kế đẳng cấp cao cấp nhưng ở mức giá dễ tiếp cận. Bouclé là chất liệu chủ đạo trong nhiều bộ sưu tập của thương hiệu, giúp tạo nên các thiết kế vừa sắc nét vừa nữ tính, dễ dàng chuyển đổi từ phong cách ban ngày sang buổi tối sang trọng.

Điều này hoàn toàn ăn khớp với phong cách của Vương phi Kate: Ưu tiên những thương hiệu Anh hoặc có trụ sở tại Anh, vừa giữ được vẻ xa hoa chuẩn Hoàng gia, vừa thân thiện hơn về giá, để công chúng cũng có thể "học theo" phong cách của cô.

2021 : Lần đầu tiên Vương phi diện chiếc váy bouclé kết hợp chiffon đặc trưng của Self-Portrait tại tiệc tiếp đón Hold Still , kết hợp phần thân váy bouclé may đo chuẩn mực với chân váy xếp ly mềm mại vừa vương giả, vừa hiện đại.

Các sự kiện Hoàng gia lớn : Cô nhiều lần chọn thiết kế bouclé của Self-Portrait cho những dịp trọng đại như Đại lễ Bạch kim, kỷ niệm Ngày Chiến thắng (VE Day) hay lễ Order of the Garter.

Wimbledon 2025 : Xuất hiện trong chiếc váy bouclé trắng may riêng, Vương phi Kate một lần nữa khẳng định vị thế "người định nghĩa xu hướng", biến bouclé thành chất liệu hot nhất mùa.

Sau Wimbledon, lượt tìm kiếm váy và áo khoác bouclé trên mạng tăng vọt. Các tín đồ thời trang săn lùng thiết kế tương tự, còn các thương hiệu nhanh chóng tung ra những mẫu bouclé mới. Một chất liệu vốn gắn liền với vẻ đẹp cổ điển Pháp nay đã được Vương phi Kate "thổi hồn" để trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo hiện đại.