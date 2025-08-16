2 món ngon từ khoai lang dùng ăn trưa hay ăn tối đều có thể giúp giảm cân

1. Salad tôm khoai lang

Chuẩn bị nguyên liệu làm salad tôm khoai lang: 250g tôm, 3 bẹ rau xà lách, 1 quả cà chua, 1 củ khoai lang, một chút muối, bột tiêu, dầu ăn, mè rang.

Cách làm món salad tôm khoai lang:

Bước 1: Tôm rửa sạch, luộc chín tôm.

Bước 2: Tôm sau khi luộc chín thì bóc bỏ vỏ, loại bỏ chỉ đen.

Bước 3: Rau xà lách rửa sạch rồi thái khúc. Cà chua rửa sạch thái múi cau. Khoai lang luộc chín, bóc bỏ vỏ rồi thái khối vừa ăn.

Bước 4: Cho rau xà lách, cà chua, khoai lang và tôm đã bóc bỏ vỏ vào đĩa.

Bước 5: Rắc chút muối, bột tiêu và rưới chút dầu oliu lên trên. Thêm mè rang vào là hoàn thành. Khi ăn trộn đều salad rồi thưởng thức.

Thành phẩm món salad tôm khoai lang:

Món salad tôm khoai lang là món ăn chứa protein và carbohydrate chất lượng cao. Đây là món ăn chứa ít chất béo nhưng lại giàu vitamin và khoáng chất, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Món salad không chỉ ngon miệng mát lành mà còn chế biến rất nhanh, đồng thời đây cũng là món ăn lý tưởng để dùng cho bữa tối giảm cân, ăn kiêng.

2. Khoai lang nướng mật ong ngũ cốc

Chuẩn bị nguyên liệu làm món khoai lang nướng mật ong ngũ cốc: 2 củ khoai lang, một ít mật ong, ngũ cốc ăn liền.

Cách làm món khoai lang nướng mật ong ngũ cốc:

Bước 1: Khoai lang rửa sạch. Bọc khoai lang trong giấy nướng nhôm.

Bước 2: Cho khoai lang đã bọc giấy nướng vào lò nướng, nướng khoai ở 200 độ C trong khoảng 20 phút sau đó lật mặt khoai. Nướng thêm khoảng 20 phút nữa.

Bước 3: Dùng dao cắt khoai lang theo chiều dọc, quét một chút mất ong lên trên miếng khoai.

Bước 4: Rắc thêm ngũ cốc ăn liền lên trên rồi thưởng thức.

Thành phẩm món khoai lang nướng mật ong ngũ cốc:

Từng miếng khoai lang nướng mềm thơm với vị ngọt tự nhiên của khoai lang, thêm chút giòn ngon của ngũ cốc ăn liền lại càng thêm ngon. Món ăn chứa rất ít calo nên thích hợp dùng cho bữa tối hoặc các bữa ăn phụ trong ngày giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả.

Chúc bạn ngon miệng với 2 món ngon từ khoai lang!