16 triệu lượt xem clip "Lisa thế hệ mới" tranh cầm điện thoại với fanboy, ảnh chung không tin nổi

Không phải là người mẫu nhưng nữ thần tượng Natty, thành viên người Thái Lan của Kiss of Life lại thường viral với những màn "catwalk" đời thường mà khoảnh khắc dưới đây là một ví dụ. Mới đây, trên mạng xã hội bỗng viral video do 1 fanboy của Natty chia sẻ, trong clip, khi cô nàng nhìn thấy nhóm fan gọi mình đã từ xa đi đến với nụ cười rạng rỡ cùng cái vẫy tay nồng nhiệt. Từ đây, vóc dáng quyến rũ được ví như Lisa thế hệ mới của nữ idol lại được chú ý.

Chưa hết xuýt xoa vì visual của Natty, khi cô nàng tiến đến cầm lấy điện thoại của người đang quay mình, ống kính lúc này chĩa về hướng một anh chàng ngực trần lực lưỡng khiến người xem bất giác giật mình. Video có quá nhiều cái đẹp hiện đang thu hút hơn 16 triệu lượt xem sau vài ngày đăng tải, và vẫn đang tăng đều. Netizen trong và ngoài nước khi lướt qua đều bình luận 1 ý chung là "like idol like fan" (Thần tượng nào, fan nấy), Natty nóng bỏng thì fan của cô ấy cũng hot không kém.

Video đang viral của Natty và fanboy (Nguồn @lllyoungj_).

Khoảnh khắc chớp nhoáng chỉ thoáng qua vài giây nhưng nữ idol người Thái một lần nữa gây sốt với body khoẻ khoắn, gợi cảm của mình.



Khung hình chung mãn nhãn của Natty và fanboy 6 múi. Khi đến sự kiện âm nhạc và gặp gỡ Kiss Of Life, anh chàng này thể hiện sự lém lĩnh khi cởi áo khoe hình xăm (giả) mang tên nhóm vô cùng ấn tượng, khiến các cô gái Kiss Of Life chắc hẳn không thể lướt qua vô tình.

Ngoài video đang gây sốt nói trên, nam thanh niên cũng ghi lại hình ảnh của Natty tại sân khấu sự kiện ngày hôm đó. Nữ idol khiến fan đứng ngồi không yên với đôi chân dài miên man và vũ đạo dứt khoát, mạnh mẽ

Thường đứng đầu trong top những nữ idol có body "chiến" nhất Kpop gen 5, không phải là ngẫu nhiên Natty được ví như bản sao của Lisa. Cả 2 thậm chí có nhiều điểm chung đến bất ngờ như là đồng hương, đảm nhiệm cùng vị trí main dancer và sở hữu hình thể bốc lửa, theo đuổi phong cách quyến rũ như nhau. Một trong những khung hình giúp nữ thần tượng sinh năm 2002 được fan Việt biết đến nhiều hơn là khoảnh khắc cô sải bước như thể biến sân bay thành sàn diễn thời trang hồi 2024.

Body nổi bật cùng cách chọn trang phục tôn dáng, ưu tiên quần short siêu ngắn và áo croptop giúp Natty thường xuyên gây chú ý.

Nếu như Lisa được ca ngợi hết lời nhờ tỷ lệ cơ thể 1/10 đẹp "điên đảo" (đầu bằng 1/10 chiều cao) thì Natty cũng không thua kém. Với chiều cao 1m65 nhưng nhờ tỷ lệ chân dài hơn lưng cùng gương mặt nhỏ nhắn, thành viên Kiss Of Life thường bị nhầm phải cao tầm 1m7. Điểm quyến rũ đặc biệt của Natty còn nằm ở body 3 vòng rất nở nang mà chân tay vẫn thon gọn, khác biệt với đại đa số các mỹ nhân Kpop hiện tại thường bị đánh giá là quá gầy gò. Với thể trạng của mình, Natty lắm lúc cũng có giai đoạn xuống phong độ, lộ thân hình mũm mĩm trên sân khấu, nhưng rất nhanh sau đó cô nàng đã lao vào tập luyện để cải thiện ngoại hình.

Hồi tháng 3 vừa qua, khi tham dự Paris Fashion Week mùa Thu/Đông 2025 với tư cách khách mời của Courrèges, cô cũng từng gây chú ý với bạn bè quốc tế khi có màn sự xuất hiện cực "cháy" với giao diện racing girl. Người đẹp có màn xuất hiện cùng xe mô tô phân khối lớn, rồi bước xuống, cởi mũ và tạo dáng khi xung quanh có rất nhiều ống kính đã sẵn sàng.

Nữ idol "hệ chiến" có cách xuất hiện ở tuần lễ thời trang cũng không phải dạng vừa.



