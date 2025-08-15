Sau 30 năm cuộc đời, giờ tôi mới biết rửa mặt đúng cách: Da tôi đẹp nhất từ trước đến giờ

Rửa mặt là hành động quen thuộc ai cũng thực hiện mỗi ngày. Với tôi, ngày nào tôi cũng rửa mặt hai lần, vào buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối sau khi đi làm về. Tôi dùng một loại sữa rửa mặt quen thuộc trong suốt 10 năm qua nhưng không để ý đến các thành phần trong đó. Sau khi rửa mặt xong, tôi chỉ lấy khăn mặt lau khô là kết thúc chu trình.

Thế nhưng, gần đây, khi bước sang tuổi 30, tôi lục lại những bức ảnh cũ. Tôi nhận ra da mình trở nên sần sùi hơn trước rất nhiều. Lập tức, tôi lên mạng tra cứu các bước rửa mặt đúng cách, và tôi đã rất bất ngờ khi tìm được thông tin trên website của Học viện Da liễu Hoa Kỳ (American Academy of Dermatology).

Rửa mặt đúng cách giúp bảo vệ làn da.

Theo đó, các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên rửa mặt theo các bước sau để giúp làn da luôn khỏe mạnh:

Bước 1: Sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không gây mài mòn và không chứa cồn.

Bước 2: Làm ướt mặt bằng nước ấm và dùng đầu ngón tay để thoa sữa rửa mặt. Việc sử dụng khăn mặt, bông tắm hay bất cứ thứ gì ngoài đầu ngón tay đều có thể gây kích ứng da.

Bước 3: Hãy cưỡng lại sự thôi thúc muốn chà xát da, vì việc chà xát có thể làm da bị kích ứng.

Bước 4: Rửa lại bằng nước ấm và lau khô nhẹ nhàng bằng khăn mềm.

Bước 5: Thoa kem dưỡng ẩm nếu da bạn bị khô hoặc ngứa. Hãy nhẹ nhàng khi thoa kem quanh vùng mắt để tránh kéo căng vùng da mỏng manh này.

Bước 6: Chỉ nên rửa mặt khoảng hai đến ba lần mỗi ngày. Hãy rửa mặt vào buổi sáng, buổi tối, và sau khi đổ mồ hôi nhiều. Mồ hôi, đặc biệt khi bạn đội mũ hoặc mũ bảo hiểm, có thể gây kích ứng da. Hãy rửa mặt càng sớm càng tốt sau khi đổ mồ hôi.

Đọc những thông tin này, tôi nhận ra mình đã mắc rất nhiều sai lầm khi rửa mặt:

- Tôi đang dùng một loại sữa rửa mặt chứa cồn.

- Tôi thường xuyên dùng móng tay gãi mặt.

- Tôi ít khi dùng kem dưỡng da.

Nhận ra những sai lầm này có thể đang “bào mòn” làn da, tôi lập tức thay đổi quy trình theo hướng dẫn của Học viện Da liễu Hoa Kỳ. Chỉ sau một tháng áp dụng, tôi nhận thấy da mình đang ở trạng thái đẹp nhất từ trước đến giờ - căng bóng, mịn màng và săn chắc.

Tôi nhận thấy rửa mặt đúng cách đã giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và vi khuẩn, ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông. Đồng thời, việc rửa mặt nhẹ nhàng giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho da, bảo vệ da trước tác nhân kích ứng.

Tóm lại, rửa mặt tưởng đơn giản nhưng nếu làm sai cách có thể gây hại cho da. Nếu bạn cũng mắc những sai lầm cơ bản khi rửa mặt giống tôi, hãy thay đổi ngay, bạn sẽ thấy sự chuyển biến bất ngờ.



