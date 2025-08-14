Gái Hàn nô nức khoe dáng check in ở biển Việt Nam, từng khung hình xinh hết nấc!

Du lịch biển Việt Nam những năm gần đây đang trở thành điểm đến yêu thích của du khách quốc tế, trong đó có không ít người nổi tiếng và các gương mặt có sức ảnh hưởng. Hè này, chỉ cần "dạo chơi" sương sương trên Instagram, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh loạt KOL, hot girl xứ Hàn check-in tại những bãi biển tuyệt đẹp của Việt Nam. Bên cạnh làn nước trong xanh và khung cảnh nên thơ, cách diện bikini của gái Hàn vẫn có sức hút riêng. Mang phong cách tinh tế, tươi trẻ, sexy vừa đủ, những bức hình này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt "thả tim" trên MXH.

Một set bikini xinh xắn được JELLABEE - nàng mẫu sở hữu gần nửa triệu followers diện trên bãi biển Nha Trang. Kiểu dáng áo tube kín đáo kết hợp với họa tiết nhỏ sặc sỡ đậm chất mùa hè đủ khiến cô nàng trông hết sức nổi bật mà vẫn khoe được vóc dáng quyến rũ. Việc mix thêm cùng các phụ kiện như mũ, vòng cổ đỏ ton-sur-ton góp phần tạo nên tổng thể vừa hài hòa, vừa hút mắt cho người mặc. Và đương nhiên, 1 đôi flip-flop là không thể thiếu, vừa tiện, thoáng lại xinh. (IG: j876my)

Họa tiết kẻ sọc vẫn chưa hề giảm nhiệt, nhất là với thời trang đi biển. JELLABEE phối áo bơi liền thân với quần short kẻ, điểm nhấn là đường cut-out ở thân áo bơi, tạo nên outfit đậm vibe năng động mà vẫn rất trendy khi chụp hình tại resort ở Nha Trang. Gam màu xanh vừa tạo cảm giác tươi mát vừa tránh sự đơn điệu cho người mặc. (IG: j876my)



Bộ bikini hai mảnh màu xanh lá với phần áo dáng tam giác tối giản nhưng cực kì sexy. Để tránh nắng mà không làm ảnh hưởng tới thẩm mỹ, nàng mẫu này lựa chọn 1 chiếc áo lưới mỏng có mũ trùm, kính râm cùng túi tote kẻ sọc lớn với tông xanh - trắng - đỏ, tạo nên set đồ vừa cool vừa nổi bật giữa bãi biển Nha Trang. (IG: j876my)

Lựa chọn bikini trắng cho chuyến du lịch Nha Trang, cô bạn này lựa chọn những item để layering thêm nổi bật. Nếu như váy quấn ren trắng điểm thêm nét nữ tính, nhẹ nhàng thì áo sơ mi crop-top kẻ đỏ lại mang tới vibe phóng khoáng, nổi bật cho người mặc. Dùng luôn chiếc túi đựng đồ makeup làm phụ kiện "sống ảo" cũng là 1 idea khá hay ho và tiện lợi cho chuyến du lịch. (IG: youdong2)

Một sáng kiến mix bikini hay ho nữa cho team "ngại hở" chính là việc lựa chọn set bikini với phần áo hai dây phối cùng chân váy lưới. Sắc đỏ rực rỡ tôn da lại cực hợp mùa hè, kết hợp áo xẻ ngực sâu đủ sức khiến bạn trở nên cực kì sexy giữa khung cảnh resort Nha Trang. (IG: im__barbie_)

Cô bạn này có quá nhiều idea hay ho trong việc mix&match với bikini, điển hình như set bikini lưới phối cùng áo sơ mi voan này. (IG: im__barbie_)

Họa tiết chấm bi (polkadot) chắc chắn không thể vắng mặt trong tủ đồ của hội gái Hàn hè này. Đồ bơi liền họa tiết chấm bi mix cùng một chiếc bandana giúp bạn vừa che nắng vừa "tạo nét": nổi bật, xinh xắn, khiến những bức ảnh check-in Nha Trang nhận "bão like". (IG: im__barbie_)

Check in ở Đà Nẵng và Phú Quốc, hot girl này ưu ái những thiết kế bikini 2 mảnh sặc sỡ để tôn lên cả body lẫn làn da rám nắng quyến rũ. Loạt phụ kiện màu mè cũng được cô nàng tận dụng hết sức để tạo nên những bức hình chuẩn vibe mùa hè. (IG: __me__ne)

Chuyến đi Phú Quốc của gái xinh trông thật "chill" nhờ những bộ bikini tối giản nhưng tôn dáng, mang gam màu xanh dịu mát, dễ chịu. (_leliado)



