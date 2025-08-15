Ca sĩ Phương Linh tuổi 41 da căng mọng nhờ chăm uống 3 món nước giàu collagen và protein từ rất sớm, loại số 1 có đầy chợ Việt

Phương Linh - nữ ca sĩ sở hữu giọng hát ngọt và trong, nổi tiếng qua loạt bản song ca cùng Hà Anh Tuấn như "Cơn mưa tình yêu", "Qua đêm nay", "Thiên đường gọi tên". Ở tuổi 41, cô vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, làn da căng mọng collagen. Đây là kết quả của thói quen uống các loại nước bổ dưỡng mà cô duy trì từ sớm.

3 loại nước giàu collagen giúp Phương Linh duy trì làn da căng mọng

1. Nước uống từ rau xanh, củ quả tươi

Vì không thích ăn nhiều rau, Phương Linh chọn cách ép, xay sinh tố từ các loại rau xanh và củ quả tươi để dễ tiêu thụ. Điều này vừa giúp cô "lách" được sở thích ăn uống vừa bổ sung dưỡng chất thiết yếu thúc đẩy quá trình sản sinh collagen.

Các loại rau lá xanh như rau bina (cải bó xôi), bông cải xanh, cải xoong, ớt chuông, cà chua… đều chứa nhiều vitamin C, vitamin A, E, kẽm, chất chống oxy hóa, hỗ trợ tổng hợp collagen và ngăn chặn sự phân hủy của collagen đã có.

Ví dụ: Rau bina chứa vitamin C cao và các chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy tổng hợp và giữ collagen, tăng độ đàn hồi, duy trì độ săn chắc của da. Bông cải xanh giàu vitamin C và sulforaphane có tác dụng thúc đẩy tổng hợp collagen và bảo vệ da. Nước ép rau bina, cải cầu vồng, cà rốt… đều giúp kích thích collagen, làm trẻ hóa da, tăng cường độ ẩm và giảm nếp nhăn.

Nước ép rau xanh không chỉ bổ sung các dưỡng chất cần thiết mà còn đóng vai trò cung cấp lượng nước lớn, góp phần giúp da luôn mịn màng, căng mọng. Đặc biệt khi tích hợp vào sinh tố hoa quả, thói quen uống này trở nên ngon miệng và dễ duy trì hàng ngày. Chúng lại có nhiều ở chợ Việt, chị em luôn dễ dàng mua để chăm sóc sức khỏe, làm đẹp da.

2. Nước uống từ collagen (hydrolyzed collagen) và whey protein

Ngoài nguồn rau xanh, Phương Linh còn làm phong phú sinh tố với collagen và bột whey protein, vừa tăng cường protein vừa tăng collagen giúp da thêm đàn hồi, căng mọng từ bên trong.

Nghiên cứu cho thấy, các peptide collagen với khối lượng phân tử thấp dễ hấp thụ hơn, thúc đẩy sản xuất collagen da, có hiệu quả chống lão hóa và cải thiện độ hydrat hóa da.

Trong khi đó, theo Healthline, whey protein là protein hoàn chỉnh, chứa đủ 9 axit amin thiết yếu, hỗ trợ tổng hợp protein, gia tăng collagen và mô liên kết.

Kết hợp whey protein với collagen thủy phân tạo ra nguồn protein toàn diện, giúp tăng sản xuất collagen trong mô liên kết và cơ bắp.

Phương Linh thường pha collagen và whey vào sinh tố trái cây và các loại hạt. Cách làm vừa tăng protein vừa dễ uống, giúp duy trì sự căng mọng collagen cho làn da một cách khoa học.

Lưu ý khi sử dụng các loại nước này để tránh hại sức khỏe

Dẫu những loại nước kể trên rất tốt cho da, việc dùng cần chú ý các điều sau:

- Chọn nguồn collagen, whey uy tín, chất lượng cao:

Ưu tiên collagen thủy phân, whey từ nguồn đáng tin cậy, bổ sung vitamin C để tăng hấp thu. Tránh sử dụng collagen, whey kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc. Các chuyên gia khuyến nghị nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi dùng.

- Kết hợp nhiều cách chống già:

Mặc dù có bằng chứng cải thiện da, nhưng collagen không phải là giải pháp duy nhất; cần kết hợp lối sống lành mạnh: Chống nắng, ngủ đủ giấc, giảm stress, dùng dưỡng da chứa vitamin C, E, retinoid, peptides.

- Liều dùng hợp lý và thời gian sử dụng:

Các nghiên cứu cho thấy cần ít nhất 8-12 tuần dùng đều đặn để thấy kết quả rõ rệt về độ ẩm và đàn hồi da khi dùng collagen. Dùng quá liều không đảm bảo hiệu quả hơn mà có thể lãng phí.

- Theo dõi phản ứng cơ thể:

Nếu có bất kỳ phản ứng bất thường (tiêu hóa, dị ứng), nên ngưng và hỏi ý kiến chuyên gia y tế.

- Mua rau củ quả đảm bảo sạch, tránh nhiễm thuốc trừ sâu...

