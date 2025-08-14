Marc Jacobs ra mắt BST Thu - Đông 2025, KOLs Việt góp vui

Thu - Đông 2025 năm nay, nhà mốt Mỹ Marc Jacobs hé lộ chiến dịch thời trang mang tên "JOY" nhằm tái định nghĩa lại những thành tố cơ bản của thời trang và niềm vui trong chuyện trưng diện. Hành trình đa giác quan của JOY sẽ diễn ra xuyên suốt mùa với các đợt ra mắt sản phẩm chọn lọc, những hợp tác độc quyền, trải nghiệm thực tế sống động cũng như sự hưởng ứng nhiệt thành của cộng đồng tín đồ thời trang.

Tại Việt Nam, đêm ra mắt BST mới của nhà mốt xứ Cờ Hoa cũng chào đón dàn KOLs đông đảo và cá tính: Nhóm Em Xinh Say Hi đình đám, stylist Phạm Bảo Luận, ca sĩ CongB…

Mỗi sự kiện của Marc Jacobs tại Việt Nam luôn thu hút những tín đồ thời trang nổi bật tham dự, và dịp ra mắt BST Thu - Đông 2025 mới đây cũng không phải ngoại lệ. Sự kiện được tổ chức tại cửa hàng của thương hiệu Marc Jacobs, TTTM Saigon Centre vào ngày 10/8 vừa qua

JSOL bảnh bao với áo dệt kim họa tiết tartan phối cùng túi The Sack Bag kẻ ô bàn cờ đa chất liệu cao cấp

Nhóm ‘Em Xinh’ đình đám góp mặt tại sự kiện trong trang phục mới nhất của BST JOY. Ánh Sáng AZA, Chi Xê, Muội, Yeolan và Juky San có một năm "thăng hạng" khi hoạt động nghệ thuật hết mình và bước đầu ghi dấu ấn thời trang. Mẫu túi Cristina mới và chiếc túi mini Micro Sack (một phiên bản thu gọn của mẫu Sack cực kỳ thành công) được lăng xê, với tông nâu chủ đạo của BST kèm theo các sắc trắng - đen nền nã

CongB cũng được chú ý nhiều hơn khi liên tục tham gia các sự kiện thời trang gần đây. Check in tại sự kiện của Marc Jacobs, chàng ca sĩ trẻ trung thành với lối ăn mặc đơn giản: Áo len crewneck, phối với quần jeans bụi bặm và phụ kiện nhỏ tinh tế

An Trương và Thể Thiên mặc đậm chất geek, sẵn sàng chào đón mùa Thu - Đông với loạt túi xách tông nâu ấm áp thời thượng

Cho mùa Thu - Đông 2025, các thiết kế kẻ sọc ngang phảng phất âm hưởng thời trang thủy thủ tái xuất tràn ngập, đem tới diện mạo cổ điển nhưng không kém phần năng động cho các chàng bảnh bao - với Phạm Bảo Luận là ví dụ tiêu biểu

Stu - "nóc nhà" của gia đình KOLS Max - Stu - Pid - cũng có dịp khoe phong cách cá nhân với mẫu túi Cristina tote. Chiếc túi tote lấy cảm hứng từ kho lưu trữ của thương hiệu chị em "Marc by Marc", tái hiện những nét thẩm mỹ đặc trưng trên chất liệu da Nappa mềm mại như bơ. Túi đủ rộng rãi để đựng laptop 13 inch nhưng vẫn nhẹ như lông hồng, dễ dàng thích nghi với mọi hoạt động thường ngày

Với âm nhạc điện tử sôi động của DJ Wokeup, dàn tín đồ thời trang Việt đã có một đêm vui khó quên. BST JOY đã sẵn sàng ra mắt toàn cầu, cũng như sẵn sàng trên kệ hàng của Marc Jacobs Việt Nam

