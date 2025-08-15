4 mẫu áo mùa thu sành điệu nhất để phối cùng quần jeans

Quần jeans vốn luôn được ưa chuộng nhưng khi bước sang mùa thu, item này càng thêm phổ biến. Lý do chị em diện quần jeans không biết chán vì item này trẻ trung, luôn chuẩn mốt và giúp vẻ ngoài trở nên nổi bật hơn. Quần jeans đơn giản, dễ mặc nhưng vẫn cần được biến tấu thường xuyên để phong cách thêm mới mẻ, thậm chí là ngày càng thêm phần sành điệu, sang xịn mịn.

Sau đây là 4 mẫu áo mùa thu kết hợp cực kỳ ăn ý với quần jeans, giúp chị em chạm đỉnh cao của sự thời thượng:

Áo len mỏng

Áo len mỏng ngắn tay thích hợp nhất là diện vào mùa thu. Khi đó, chị em có thể diện mẫu áo này một cách thoải mái mà không cảm thấy bức bí, khó chịu. Áo len mỏng trẻ trung không kém áo phông nhưng nữ tính, sang xịn mịn hơn. Mẫu áo này kết hợp cực ăn ý với quần jeans xanh để tạo nên bộ đồ phảng phất nét cổ điển, sang xịn mịn.

Khi tô điểm cho bộ cánh một chiếc thắt lưng da, outfit trông cuốn hút hơn và còn tôn dáng hiệu quả. Tùy theo cách kết hợp, chị em còn có thể diện combo áo len mỏng và quần jeans tới công sở.

Áo màu nổi

Áo mang các tông màu nổi như hồng đậm, đỏ hay xanh dương, xanh lá sẽ giúp vẻ ngoài của chị em thêm ấn tượng. Dẫu vậy, những mẫu áo này không dễ để chinh phục, có thể khiến phong cách trông "sến".

Bí kíp đơn giản nhất để chinh phục áo màu nổi chính là kết hợp cùng quần jeans xanh. Cách phối đồ này sẽ tạo nên bộ cánh hài hòa nhưng vẫn có điểm nhấn. Lưu ý rằng chị em nên tô điểm túi xách và giày dép màu trung tính để không phá vỡ sự cân bằng của tổng thể trang phục.

Áo ôm dáng

Không phải những chiếc áo oversized, áo ôm nhẹ vóc dáng mới đang là lựa chọn được nhiều quý cô sành điệu ưa chuộng. Áo ôm dáng tôn lên đường cong nữ tính, đồng thời dễ tạo nên bộ cánh thanh lịch, chỉn chu.

Chị em hãy kết hợp áo ôm dáng với quần jeans ống vẩy hoặc quần jeans ống suông nhưng không quá rộng. Như vậy, các nàng sẽ có ngay tổng thể trang phục gọn gàng, đậm chất nữ tính. Các mẫu giày như sandal cao gót quai mảnh, giày mũi nhọn hay mule sẽ tạo điểm nhấn sang chảnh cho tổng thể.

Áo trắng

Áo trắng và quần jeans xanh là cặp đôi "nhẵn mặt" trong những tấm hình street style của hội sành điệu. Tuy nhiên, công thức này chưa bao giờ hết thời. Áo trắng và quần jeans xanh giúp nhân đôi sự trẻ trung, bắt mắt cho người diện nhưng không tạo cảm giác sến.

Tùy theo cách kết hợp, áo trắng và quần jeans xanh sẽ mang tới những ấn tượng khác nhau. Công thức áo blouse trắng và quần jeans xanh rất dịu dàng, nữ tính. Trong khi đó, áo tank top và quần jeans ống suông lại phóng khoáng và quyến rũ. Chị em nên tô điểm phụ kiện, chẳng hạn như một chiếc thắt lưng hoặc tạp dề ngang hông để tăng sức hút cho tổng thể outfit.

Ảnh: Sưu tầm