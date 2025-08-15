Vòng Van Cleef, túi Chanel - Những món đồ hiệu không minh bạch của Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc

"Cần bao nhiêu món đồ xa xỉ để Hàn Quốc lần đầu tiên có một cựu Đệ nhất phu nhân bị bỏ tù?" là câu hỏi mà The Korea Times dùng để mở đầu bài viết khi đưa tin về những món hàng hiệu kém minh bạch của bà Kim Keon Hee, cũng là chủ đề đang được công chúng thế giới quan tâm lúc này. Trong trường hợp của vợ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, danh sách ấy gồm vòng cổ Van Cleef & Arpels, túi Chanel, vòng cổ Graff và đồng hồ Vacheron Constantin.

Hôm thứ Ba, Tòa án trung tâm Seoul đã phát lệnh bắt giữ bà Kim Keon Hee. Trước đó, ông Yoon Suk Yeol bị bắt hồi tháng 1 rồi được thả tự do nhưng sau đó đã bị tái tạm giam vào tháng trước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, cả cựu Tổng thống và vợ đều ở trong tù cùng một thời điểm. Một yếu tố quan trọng trong vụ bắt giữ bà Kim là cáo buộc nhận hối lộ bằng nhiều quà tặng thời trang cao cấp, bao gồm:

Vòng cổ Van Cleef & Arpels

Năm 2022, khi dự tiệc cùng cộng đồng người Hàn tại Madrid trong chuyến công tác NATO của chồng, bà Kim được nhìn thấy đeo một chiếc vòng cổ Van Cleef & Arpels. Chiếc "Snowflake Pendant", được chế tác từ vàng trắng 18K và đính kim cương, hiện đang được niêm yết trên trang web chính thức của Van Cleef & Arpels với giá khoảng 83,5 triệu won (hơn 1,5 tỷ đồng), nhưng vào thời điểm bà Kim đeo nó, giá bán được cho là 60 triệu won (khoảng 1,1 tỷ đồng). Món trang sức này không hề có trong bản kê khai tài sản chính thức của bà. Khi đó, văn phòng Tổng thống giải thích đây là tài sản mượn của một người quen.

Mặt vòng cổ "Snowflake Pendant" nổi bật trên cổ bà Kim Keon Hee.

Tuy nhiên, tháng 5 vừa rồi, bà Kim khai với công tố rằng đó là hàng "replica" nên không cần kê khai. Lời giải thích này sụp đổ khi một Chủ tịch công ty xây dựng thú nhận chính ông đã tặng món vòng cổ thật để nhờ bà giúp con rể có việc làm trong chính quyền Yoon. Đáng chú ý, tháng trước, phía công tố đã thu giữ cả bản replica lẫn vòng cổ thật, dùng sự đối lập này để cáo buộc bà Kim Keon Hee cố tình đánh lạc hướng điều tra.

Van Cleef & Arpels "Snowflake Pendant" đã tăng giá khoảng 20 triệu won (hơn 300 triệu đồng) sau 3 năm kể từ ngày bà Kim mang nó.



Túi và giày Chanel, vòng cổ Graff

Bà Kim còn bị cáo buộc nhận 1 chiếc vòng cổ Graff trị giá 62 triệu won (hơn 1,1 tỷ đồng) và hai chiếc túi xách Chanel từ Giáo hội Thống nhất (Unification Church). Theo công tố, đây là "vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tách biệt tôn giáo và chính trị" khi bà Kim dùng sức ảnh hưởng để đáp ứng các yêu cầu của giáo hội. Nguồn tin cho biết các món quà này được gửi qua trung gian là một pháp sư họ Jeon ngay sau khi ông Yoon Suk Yeol đắc cử Tổng thống năm 2022.

Hồi tháng 6, Korea JoongAng Daily đưa tin: 2 chiếc túi Chanel được Giáo hội tặng cho bà Kim Keon Hee thông qua pháp sư Jeon được cho là đã được mang đổi để lấy 3 chiếc túi khác cùng một đôi giày, cùng của Chanel. Các công tố viên tin rằng nếu được tìm thấy, đôi giày này có thể trở thành bằng chứng quan trọng.

Lối ăn vận sang trọng, quyền lực của bà Kim Keon Hee thường là skirt suit, đi cùng giày cao gót mũi nhọn.

Sau điều tra, người ta xác nhận, người từng là thư ký riêng của bà Kim đã đến cửa hàng Chanel vào năm 2022 để đổi hàng và nhận lại 3 chiếc túi mới cùng 1 đôi giày. Mặc dù việc đổi túi đã được báo cáo trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên đôi giày được bàn tới.

Các nhà điều tra tập trung vào kích thước của đôi giày Chanel này, vì việc trùng khớp với size giày của bà Kim có thể cho thấy bà đã tham gia vào việc trao đổi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi vấn, vì đôi giày Chanel được tìm thấy có cỡ 39, nhỏ hơn size 41 của bà Kim Keon Hee.

Đồng hồ Vacheron Constantin

Cơ quan điều tra cũng tìm thấy hộp đồng hồ và giấy chứng nhận hàng thật của Vacheron Constantin trong một cuộc khám xét. Chiếc đồng hồ được nhắc đến được cho là mẫu Historic American 1921, trị giá khoảng 54 triệu won (hơn 1 tỷ đồng) năm 2022. Món quà này đến từ một doanh nhân họ Seo - nhà tài trợ lớn cho ông Yoon. Ông này tuyên bố đã mua chiếc đồng hồ với mức giá ưu đãi 35 triệu won (hơn 660 triệu đồng) thông qua chương trình giảm giá VIP.

Đồng hồ Vacheron Constantin "Historiques American 1921".

Nam doanh nhân khai khi nhìn thấy chiếc đồng hồ Patek Philippe của ông, bà Kim đã hỏi: "Khi tôi ra nước ngoài, tôi cần một chiếc đồng hồ như thế này... Giá bao nhiêu vậy?" Ông Seo trả lời rằng, với tư cách là khách hàng VIP của Vacheron Constantin, ông có thể mua cho bà một chiếc với giá rẻ hơn. Theo các công tố viên, bà Kim chỉ trả 5 triệu won (hơn 90 triệu đồng).

