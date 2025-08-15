Ngày 11/8, thông tin Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái lâu năm Georgina Rodríguez bằng chiếc nhẫn kim cương 30 carat trị giá khoảng 10 triệu bảng đã gây “bão” toàn cầu. Thế nhưng, trong thế giới trang sức xa hoa, vẫn có một báu vật khiến cả siêu sao bóng đá và viên kim cương khổng lồ ấy phải “chào thua”: Chiếc vòng cổ sapphire – kim cương huyền thoại của Công nương Diana.

Chiếc vòng cổ sapphire của Công nương Diana, được định giá khoảng 15 triệu bảng , hiện vẫn được cất giữ cẩn mật và chưa từng xuất hiện kể từ sau cái chết bi thương của bà. Tâm điểm của thiết kế là viên sapphire xanh thẫm rực rỡ, được bao quanh bởi vòng kim cương trắng tinh khiết – một biểu tượng của sự thanh lịch và quyền lực hoàng gia.

Đây là viên sapphire có kích thước 30–35 carat , gần gấp ba lần viên đá xanh huyền thoại trên chiếc nhẫn đính hôn mà Công nương Diana từng đeo, nay thuộc về Vương phi Kate. Theo chuyên gia trang sức Maxwell Stone (Steven Stone Jewellers), vòng cổ này chính là “trái tim” của bộ trang sức trị giá 15 triệu bảng, gồm cả hoa tai, nhẫn và vòng tay sapphire – kim cương đồng bộ.

Điều khiến báu vật này vượt xa chiếc nhẫn 30 carat của Georgina Rodríguez không chỉ nằm ở giá trị tiền bạc mà còn ở di sản và câu chuyện phía sau . Được Thái tử Ả Rập Xê Út trao tặng như một món quà cưới cho Công nương Diana, vòng cổ này gắn liền với những dịp quốc lễ, khoảnh khắc hoàng gia trọng đại và niềm tự hào của cả một quốc gia.

Trong khi kim cương thường được coi là đỉnh cao xa xỉ, những viên sapphire chất lượng xuất chúng có thể vượt qua cả kim cương về giá trị. Và viên sapphire của Công nương Diana được giới chuyên môn đánh giá là thuộc hàng hiếm có trên thế giới cả về màu sắc, độ trong và kích thước.

Bộ trang sức hoàng gia này hiện vẫn thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia Anh, với các món phụ kiện đặc biệt là hoa tai, đôi khi được Vương phi Kate sử dụng trong các sự kiện đặc biệt. Thế nhưng, chiếc vòng cổ huyền thoại vẫn “ngủ yên” trong kho bảo quản, như một minh chứng bất tử cho vẻ đẹp, sự duyên dáng và tầm ảnh hưởng của Công nương Diana.

Theo Express