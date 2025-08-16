Diệp Lâm Anh có bạn thân phú bà kiểu: Đến ăn sinh nhật con gái Đàm Thu Trang nhưng lãi ngay vòng cổ trăm triệu

Doanh nhân Cường Đô La và cựu người mẫu Đàm Thu Trang không chỉ tạo thành hình mẫu gia đình lý tưởng khi về chung một nhà mà bản thân mỗi người cũng thường xuyên được khen ngợi khi có cách sống đẹp, được lòng những người xung quanh.

Trong hội bạn F4 của mình, Đàm Thu Trang thường được chị em gọi là phú bà hay "Đàm tổng" vì tính cách rộng rãi, thường xuyên tặng bạn bè những món quà tặng đắt tiền. Không chỉ có quà giá trị khủng, cách Đàm Thu Trang ga lăng, tôn trọng người nhận cũng đặc biệt ghi điểm trong mắt công chúng. Cô thường tự tay đeo trang sức cho bạn, hay lái siêu xe đưa bạn đi mua quà. Mới đây, Diệp Lâm Anh tiếp tục khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đăng clip đập hộp quà sinh nhật sớm từ Đàm Thu Trang trong khi đến nhà cặp vợ chồng doanh nhân ăn sinh nhật bé Suchin.

Diệp Lâm Anh bất ngờ khi bị Đàm Thu Trang tặng quà đột xuất (Nguồn FBNV).

Theo đó, dù vẫn còn vài tuần nữa mới đến sinh nhật nhưng Diệp Lâm Anh đã được bà xã Cường Đô La "dí" vào tay một túi quà màu xanh thiên thanh, không gì khác chính là trang sức Tiffany & Co., vô tình món quà lại rất hợp với chiếc áo mà người đẹp đang mặc.

Quà sinh nhật năm nay Đàm Thu Trang tặng Diệp Lâm Anh là trang sức Tiffany & Co.

Chính xác mẫu vòng cổ mà Đàm Thu Trang lựa chọn chọn cho bạn thân là Tiffany HardWear Large Double Link Pendant, phiên bản Gold hiện đang có giá niêm yết trên website hãng là 4600$ (hơn 120 triệu đồng).

Tiffany HardWear là dòng trang sức mang tinh thần cá tính, hiện đại và sôi nổi mà Tiffany & Co. đã gửi gắm khi lựa chọn Rosé làm gương mặt đại diện, kể từ khi cô gia nhập thương hiệu với tư cách Đại sứ toàn cầu từ năm 2021.

Vòng cổ Tiffany HardWear Double Link Pendant với mặt dây đơn giản là item được ưa chuộng của dòng HardWear khi có thiết kế dễ sử dụng hàng ngày.

Như những lần khác Đàm Thu Trang vẫn tự tay đeo quà tặng cho bạn.

Vào sinh nhật năm ngoái của Diệp Lâm Anh, cô từng khoe được bạn thân tặng quà sinh nhật sớm tận 2 tháng. Khi đó, Đàm Thu Trang chọn Van Cleef & Arpels làm quà tặng với mẫu vòng cổ Vintage Alhambra pendant bản mặt đá xanh Malachite, có giá 3650$ (khoảng 95 triệu đồng). Sau khi nhận món quà này, Diệp Lâm Anh cho biết cô còn "xin" thêm đôi bông tai cùng chất với giá 5350$ (hơn 140 triệu) và được Đàm Thu Trang gật đầu đồng ý nốt.

Một lần khác Diệp Lâm Anh hài hước khoe được Đàm Thu Trang mua tặng một đôi "dép tổ ong", nhưng đến khi mở hộp Diệp Lâm Anh mới há hốc vì đôi "tổ ong" được nói đến là Hermès Chypre sandal có giá 1050$ (hơn 26 triệu đồng). Chypre là mẫu sandal hot hit của Hermès với kiểu dáng unisex được ưa chuộng khắp thế giới, dù bị nhiều khách hàng nhận xét là dễ gây đau chân nhưng thiết kế này vẫn giữ nguyên sức hút từ sự phóng khoáng mà vẫn sang trọng. Diệp Lâm Anh nói trong clip rằng đã thấy rất nhiều người đi nhưng đây là lần đầu tiên cô được "trên chân" em nó.

Trong một sinh nhật cách đây nhiều năm, Diệp Lâm Anh đăng tải loạt ảnh cảm ơn bạn bè cùng tá hàng hiệu đến từ đa dạng các thương hiệu khác nhau, trong đó chịu chi nhất phải kể đến chiếc Dior Saddle Ultra-matte có giá 3600$ (hơn 80 triệu đồng) thời điểm 2019 của vợ chồng Đàm Thu Trang.

Đàm Thu Trang được biết đến từ khi tham gia Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên. Chương trình này không chỉ là bệ phóng cho nhiều chân dài tham gia trở thành 1 mảnh ghép của bức tranh thời trang Việt Nam đến hiện tại, mà còn là cơ duyên gắn kết một hội bạn thân thiết, đáng ngưỡng mộ hàng đầu Vbiz gồm cô, Diệp Lâm Anh, Pông Chuẩn và Trần Hiền.