Ngoài 35, kết thân với 4 loại đồ uống này thì chống nắng, dưỡng sáng da đỉnh vô đối

Bước qua tuổi 35, làn da không còn giữ được sự căng tràn như trước. Thói quen sinh hoạt chưa điều độ và dấu vết thời gian khiến da dễ xỉn màu, sạm nám. Ngoài việc chăm sóc bên ngoài bằng kem dưỡng và chống nắng, bổ sung từ bên trong chính là chìa khóa để làn da được "reset" sáng khỏe. Và dưới đây là 4 loại đồ uống vừa quen vừa sang, ai ngoài 35 cũng nên thử kết thân để da chống nắng, dưỡng sáng từ gốc.

1. Trà xanh - "lá chắn" chống oxy hóa tự nhiên

Trà xanh không chỉ là thức uống thanh lọc cơ thể mà còn là vũ khí chống lão hóa cực mạnh. Polyphenol và catechin trong trà xanh hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp trung hòa gốc tự do – nguyên nhân chính gây sạm nám, lão hóa sớm. Một ly trà xanh mỗi ngày, đặc biệt là khi thay thế cho cà phê, vừa giúp tỉnh táo vừa nhẹ nhàng bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng uống trà xanh lâu dài còn cải thiện độ đàn hồi da, giữ da sáng mịn như được "bảo dưỡng" từ bên trong.

2. Nước ép lựu - bí quyết của làn da căng mọng

Nếu từng thắc mắc vì sao nhiều mỹ phẩm dưỡng trắng lại chọn chiết xuất từ lựu, thì câu trả lời nằm ở khả năng chống nắng và nuôi da từ quả này. Lựu giàu vitamin C và hợp chất punicalagin, vừa ức chế sản sinh melanin, vừa bảo vệ da khỏi tác hại ánh nắng. Uống nước ép lựu thường xuyên còn giúp kích thích sản sinh collagen, giữ da căng mọng, trẻ trung. Đặc biệt, màu đỏ ruby của nước ép lựu không chỉ đẹp mắt mà còn tạo cảm giác như đang nạp năng lượng "trẻ hóa" cho cơ thể mỗi ngày.

3. Nước chanh mật ong ấm - combo detox và làm sáng da

Một công thức quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi thời chính là nước chanh mật ong. Khi uống vào buổi sáng, hỗn hợp này không chỉ giúp làm sạch hệ tiêu hóa, hỗ trợ đào thải độc tố mà còn cung cấp vitamin C dồi dào – thành phần vàng trong việc dưỡng trắng, làm đều màu da. Mật ong lại bổ sung khả năng kháng viêm, giữ ẩm, giúp da vừa sáng vừa mềm mại hơn. Điều quan trọng là hãy pha loãng chanh, không uống quá chua để tránh ảnh hưởng dạ dày. Đây chính là kiểu đồ uống "rẻ tiền nhưng sang" mà hội ngoài 35 nên duy trì đều đặn.

4. Sữa hạnh nhân không đường - nguồn dinh dưỡng chống lão hóa

Nếu sữa bò có thể gây lo ngại cho da mụn hay gây đầy bụng, thì sữa hạnh nhân là lựa chọn thanh nhẹ, giàu dinh dưỡng hơn hẳn. Trong hạnh nhân có vitamin E - chất chống oxy hóa hàng đầu giúp bảo vệ da trước tia UV và giảm thiểu nếp nhăn. Một ly sữa hạnh nhân không đường mỗi ngày không chỉ hỗ trợ kiểm soát cân nặng mà còn nuôi dưỡng da sáng, mịn, hạn chế tình trạng khô sạm vốn rất hay gặp ở phụ nữ sau 35. Đây cũng là loại sữa đang "hot hit" trong giới thời trang và làm đẹp, vì tính vừa healthy vừa "chic".

Kết hợp chăm sóc ngoài da với việc nạp năng lượng sáng da từ những loại đồ uống này sẽ giúp chị em không chỉ chống nắng từ gốc mà còn dưỡng sáng da mỗi ngày. Và biết đâu, chỉ sau vài tháng duy trì, bạn sẽ thấy làn da của mình "nâng tông" rõ rệt, căng bóng chẳng kém gì mỹ phẩm đắt tiền.