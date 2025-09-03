Tuổi 44 của Mỹ Tâm và Song Ji Hyo

Không chỉ tài năng, nhiều người trong giới giải trí còn khiến công chúng thích thú khi phát hiện họ có sự tương đồng về tuổi tác, visual cũng như sức nóng trong làng giải trí. Một ví dụ điển hình chính là Mỹ Tâm và Song Ji Hyo - 2 mỹ nhân cùng sinh năm 1981. Dù đã ở ngưỡng tuổi 44, cả hai vẫn giữ vững phong độ nhan sắc và ngày càng được ngợi ca bởi vẻ đẹp rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Nếu Mỹ Tâm là “chị đại” của Vpop với sự nghiệp bền bỉ, giọng hát nội lực cùng lượng fan hùng hậu, thì Song Ji Hyo lại nổi tiếng từ màn ảnh rộng đến chương trình thực tế xứ Hàn, được coi là nữ thần của Running Man.

Mỹ Tâm và Song Ji Hyo đều là 2 ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Việt - Hàn.

Ngoài việc chung độ tuổi, cũng có thể thấy nhiều điểm tương đồng ở visual của 2 mỹ nhân sinh năm 1981. Mỹ Tâm và Song Ji Hyo đều ghi điểm với công chúng nhờ vẻ đẹp đằm thắm và nữ tính, khiến ai nhìn cũng dễ có thiện cảm. Đôi mắt hiền và nụ cười rạng rỡ đều là điểm sáng visual của 2 nghệ sĩ.

Không những thế, cả 2 đều nhận về nhiều lời khen về khả năng giữ gìn nhan sắc. Ở độ tuổi ngoài 40, cả hai vẫn giữ được diện mạo rạng rỡ, làn da căng mịn và hồng hào chẳng kém cạnh đàn em. Ở Song Ji Hyo, công chúng luôn bất ngờ trước hình ảnh một “chị đẹp” khoẻ khoắn, năng động, gương mặt mộc không son phấn vẫn đủ sức chinh phục khán giả. Trong khi đó, Mỹ Tâm lại luôn được yêu thích nhờ giao diện ngày càng đẹp hơn, phong cách ăn mặc nhẹ nhàng và nụ cười tràn đầy năng lượng.

Mỹ Tâm và Song Ji Hyo đều được công chúng yêu thích nhờ vẻ đẹp nữ tính cùng nụ cười rạng rỡ đặc trưng.

2 ngôi sao gần đây đều khiến dân tình phải trầm trồ với khả năng "hack tuổi". Mỹ Tâm sáng bừng trên sóng truyền hình trực tiếp khi diện áo dài trắng trình diễn tại Quảng trường Ba Đình. Còn với minh tinh xứ Hàn, cô cũng ghi điểm với diện mạo trẻ trung trên đường phố Việt Nam khi đang ghi hình.

Về phong cách ăn mặc, Mỹ Tâm và Song Ji Hyo cũng đều chuộng style trẻ trung, năng động pha lẫn sự nữ tính. Lối makeup nhẹ nhàng hoặc thậm chí để mặt mộc cũng khiến đôi bạn sinh năm 1981 luôn chiếm được cảm tình trong lòng công chúng.

Mỹ Tâm ngày càng được khen đẹp và trẻ trung ở độ tuổi 44.