Tham khảo 10 set váy mùa thu trẻ xinh mãn nhãn từ sao Việt

Bước sang mùa thu, váy liền trở thành một lựa chọn trang phục hoàn hảo. Kiểu đồ nữ tính, bay bổng này rất phù hợp với không khí của mùa thu dịu dàng, lãng mạn. Váy liền còn giúp chị em có vẻ ngoài nổi bật, lên hình sống ảo tuyệt xinh. Việc lựa chọn váy liền và phối đồ một cách khéo léo sẽ giúp nâng tầm phong cách hiệu quả.

Chưa cần tham khảo ở đâu xa xôi, các mỹ nhân Việt có rất nhiều set váy mùa thu đẹp, đáng để chị em học hỏi:

Vào những ngày thu chưa se lạnh, các nàng vẫn có thể diện váy hai dây. Mẫu váy hai dây dáng dài, màu trắng kem của Hoa hậu Phương Khánh ghi điểm ở sự duyên dáng, bay bổng. Thiết kế váy có chi tiết nhấn eo giúp tôn dáng hiệu quả. Hoa hậu Phương Khánh tăng sự nổi bật cho set váy bằng cách đeo khuyên tai tròn, đi giày mary jane.

Huyền Lizzie có được vẻ ngoài cổ điển, sang trọng khi diện váy dáng dài, họa tiết chấm bi. Dẫu vậy, bộ cánh vẫn toát lên nét ngọt ngào, trẻ trung. Vì mẫu váy đã rất nổi bật, Huyền Lizzie tiết chế phụ kiện. Cô chỉ đeo khuyên tai ngọc trai để hoàn thiện vẻ ngoài yêu kiều mà vẫn tinh tế.

Mẫu váy trắng tay bồng trông không quá cầu kỳ, nhưng vẫn giúp người mặc trở nên nổi bật giữa nắng thu. Phương Khánh cho thấy khả năng kết hợp phụ kiện rất khéo léo. Cô đeo túi xách màu đỏ nâu, quàng khăn và đi sneaker xuyệt tông màu đỏ.

Tông màu nâu đỏ luôn phù hợp với không khí dịu dàng của mùa thu. Mẫu váy sơ mi trên ghi điểm thanh lịch, sang trọng nhờ chi tiết nhấn eo. Dẫu vậy, vì có phom dáng ngắn, thiết kế váy này không hề cộng tuổi cho người mặc. Đôi giày búp bê màu nâu đỏ ăn nhập hoàn hảo với tổng thể trang phục.

Yêu thích style nữ tính, yêu kiều, chị em không thể bỏ qua set váy ren hoa của Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Mẫu váy này giúp người mặc trở nên nổi bật nhưng cũng toát lên nét tươi trẻ, ngọt ngào nhờ tông màu xanh pastel. Để hoàn thiện vẻ ngoài long lanh, kiểu tóc buộc nửa cổ điển không thể phù hợp hơn.

Set váy sơ mi dáng ngắn của Hoa hậu Lương Thùy Linh lại thiên về nét tươi trẻ, thanh lịch. Cách phối tất cao cổ cùng giày loafer của Hoa hậu Lương Thùy Linh ăn nhập hoàn hảo với bộ cánh. Outfit trên rất thích hợp cho những buổi dạo phố cuối tuần.

Lương Thùy Linh gợi ý một set váy lý tưởng cho những buổi tiệc hay dự đám cưới. Chiếc đầm dài màu ngọc trai toát lên vẻ sang trọng, tao nhã nhưng không hề cộng tuổi cho người mặc. Những đôi giày bệt sẽ không hợp với bộ cánh trên. Thay vào đó, giày mũi nhọn sang trọng, chỉn chu là lý tưởng nhất.

Mẫu váy ren trắng, dáng sơ mi mà Hoa hậu Lương Thùy Linh đang diện cũng mang đậm nét thanh lịch, yêu kiều. Dù mang tông mau trắng làm chủ đạo, set váy vẫn có sự nổi bật nhờ chất liệu ren. Để không làm giảm độ hài hòa của tổng thể, túi xách, thắt lưng mảnh, giày cao gót mũi nhọn là các lựa chọn hợp lý.

Thiết kế váy họa tiết, mang tông màu hồng làm chủ đạo của Tăng Thanh Hà có sự nổi bật nhưng cũng rất dịu dàng, tạo nhã. Bộ cánh giúp vẻ ngoài của người mặc trở nên ngọt ngào, trẻ trung hơn. Để hoàn thiện set váy đúng chất street style, Tăng Thanh Hà đi dép màu be, đeo túi cói.

Mẫu váy họa tiết, tay bồng của Tăng Thanh Hà toát lên sự tươi sáng và nổi bật. Thiết kế này cũng rất dễ mặc nhờ phần họa tiết tao nhã, màu sắc hài hòa. Bằng cách đi dép lê và mang túi cói, Tăng Thanh Hà có được vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng hơn.

