Tín đồ thời trang Việt ‘hát cho nhau nghe’, cùng Maison Kitsuné đón BST mới

Mùa Thu/Đông 2025, Maison Kitsuné trình làng bộ sưu tập mới, nơi nét thanh lịch muôn đời của Paris giao thoa cùng phong cách trẻ trung của phố thị hiện đại. Dưới sự dẫn dắt của nhà sáng lập Gildas Loaëc, thương hiệu làm một cuộc truy nguyên bản ngã khi lấy Palais-Royal – nơi đặt cửa hàng cà phê đầu tiên và cũng là trụ sở chính của hãng tại Paris - làm trung tâm sáng tạo. Đó là ý tưởng gốc cho một BST vừa mang nét cổ điển thành thị, vừa giữ phẩm chất trang phục thể thao Paris hiện đại – thể hiện qua chất liệu len và vải tweed kiểu Ireland và kỹ thuật may đo đặc trưng.

Vào ngày 26/8 vừa qua, mùa Thu/ Đông 2025 đã chính thức được Nhà Cáo khởi động tại thị trường Việt Nam, với sự kiện được góp mặt bởi dàn tín đồ thời trang đông đảo và chất lượng, mang chủ đề: "Singing with the stars" hay "Hát cùng các ngôi sao.".

Được tổ chức tại khách sạn Mercure Dalat, sự kiện ra mắt BST Thu/ Đông 2025 của Maison Kitsuné tại thị trường Việt Nam được tổ chức như một bữa tiệc ấm cúng của những người bạn, với âm nhạc là chủ đề chung. Vốn khởi đầu với danh nghĩa hãng thu âm, DNA âm nhạc của Maison kitsuné chưa bao giờ phai nhạt, và thử thách ca hát lần này đánh dấu mốc trở về với cội nguồn nghệ thuật, sáng tạo của nhà mốt.

Dàn tín đồ thời trang danh tiếng tập hợp tại sự kiện, bao gồm nhiều cái tên như JSOL, Nicky, Hoàng Ku, Khổng Tú Quỳnh, Mỹ Anh, Yeolan, Chi Xê v.v…

Thu - Đông 205 là dịp để nhà mốt tái định nghĩa trang phục thành thị, kết hợp liền mạch dáng vẻ cổ điển và tinh thần hiện đại. Kỹ thuật may đo sắc sảo, tỉ lệ chuẩn xác trên các chất liệu len và vải tweed mang phong thái may đo đặc trưng Ireland mang đến diện mạo chỉn chu, tinh tế cho các khách mời - tất cả đều diện những trang phục mới nhất của Nhà Cáo.

Nét thô cứng truyền thống của may đo phong cách Anh quốc được mềm hóa bởi những phom dáng phóng khoáng: áo khoác phao mỏng dáng lửng, áo cardigan oversized bằng cashmere mềm mại, thể hiện tinh thần tự do và linh hoạt kiểu Cáo. Ảnh: JSOL và Nicky diện trang phục Thu/Đông 2025 của Maison Kitsune tại sự kiện.

Yeolan và Chi Xê chọn phong cách thanh lịch phảng phất chút preppy tại sự kiện. Mùa này, Maison Kitsuné chuộng các gam màu trung tính và cổ điển như xám, be lạc đà, xanh navy và đen làm nền, được điểm xuyết bởi vài nét chấm phá rạng rỡ như đỏ và xanh lá cây Ireland.

Mang chủ đề hoài niệm bản ngã, tờ ghi chú của BST cũng được nhà mốt Pháp trình bày như một tờ báo cổ, thu hút sự chú ý của Hoàng Ku và Vương Bình.

Điểm nhấn đặc biệt của bộ sưu tập là các sản phẩm hợp tác với nghệ sĩ Koja Strååt, sau lần bắt tay thành công vào năm 2023. Những bản vẽ dí dỏm, đầy sáng tạo của cô về chú cáo - linh vật của thương hiệu, được đưa vào loạt thiết kế, thổi hồn tươi vui, tinh nghịch cho tủ đồ Đông. Những hình ảnh như chú cáo cầm ly rượu, đọc sách hay nghe nhạc, đều thể hiện một lối sống đa diện, hiện đại, xóa mờ ranh giới giữa nghệ thuật, văn hóa và thời trang.

Với dàn khách mời ‘đa phần’ có thâm niên biểu diễn, sự kiện mang chủ đề âm nhạc của Maison Kitsuné Việt Nam đương nhiên không thiếu những tiết mục ‘cây nhà lá vườn’ thân mật, đặc sắc. Dàn tín đồ thời trang đã có một đêm vui khó quên đậm chất "hát cho nhau nghe" khi thực hiện thử thách cover lại các bản hit của khách mời khác.

Những món quà nhỏ dành tặng dàn tín đồ thời trang tham dự sự kiện. Với bộ sưu tập Thu/Đông 2025, Maison Kitsuné muốn xòa nhòa ranh giới giữa truyền thống và hiện đại, đặt sự sang trọng và tính ngẫu hứng lên một ranh giới cân bằng hoàn hảo. Đó cũng tuyên ngôn kiểu Cáo về một lối sống đầy cảm hứng, nơi mỗi món đồ đều là cách để thể hiện cá tính riêng.

Tại Việt Nam, thương hiệu Maison Kitsune được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

