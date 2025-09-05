90 năm cuộc đời, 50 năm sự nghiệp: Giorgio Armani và di sản thời trang bất hủ, chỉ hối tiếc 1 điều

Đêm ngày 4/9 (theo giờ Việt Nam), thế giới thời trang bàng hoàng khi Giorgio Armani - người đàn ông đứng sau đế chế thời trang mang tên mình, đồng thời được mệnh danh là "ông hoàng suit Ý" đã trút hơi thở cuối cùng tại Milan, ở tuổi 91.

Tin buồn ấy không chỉ khiến giới mộ điệu tiếc thương, mà còn làm hàng triệu người bình thường khác, đã hoặc sẽ là khách hàng của Armani chợt ngoái lại, hóa ra lọ nước hoa Acqua di Giò, những món đồ mang logo A|X hay bộ suit quyến rũ trên thảm đỏ… tất cả đều mang dấu ấn của cùng một con người.

Bước ngoặt của một đời người

Armani sinh năm 1934 tại Piacenza, một thị trấn nhỏ ở miền Bắc Italy. Thời trẻ, ông từng học ngành y tại Đại học Milan, rồi tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhưng chính khoảng thời gian làm nhân viên bán hàng và trang trí tủ kính cho cửa hàng La Rinascente mới mở ra cho ông con đường định mệnh. Giorgio Armani từ một "window dresser" vô danh, dần bước vào thế giới thiết kế, để rồi sau này trở thành một trong những biểu tượng thời trang toàn cầu.

Năm 1960, Armani được tuyển dụng làm nhân tài trẻ cho nhà mốt Nino Cerruti. Tại đây, ông mài giũa tay nghề và thể hiện tài năng xuất chúng. Ông học được từ người thầy của mình cách biến ngôn ngữ may đo truyền thống Ý thành phong cách hiện đại mà sau này đã cách mạng hóa thời trang nam. Có thể xem Nino Cerruti đã cho Armani "cú hích đầu tiên" trong nghề và được Armani tôn trọng sâu sắc.

Nhà thiết kế Nino Cerruti là người thầy đặt nền móng cho Giorgio Armani qua đời năm 2022, cũng đúng ở tuổi 91.

Cố nhà thiết kế bắt đầu sự nghiệp riêng khá muộn, năm 1975, khi đã 41 tuổi, ông lúc này cùng cộng sự là Sergio Galeotti thành lập thương hiệu Giorgio Armani S.p.A. tại Milan. Cửa hàng đầu tiên nhỏ bé, nhưng khát vọng thì khổng lồ: ông muốn tạo ra quần áo vừa thanh lịch, vừa thoải mái, để ai mặc cũng tự tin mà không bị gò bó.

Bộ sưu tập đầu tiên của Giorgio Armani gồm những bộ suit nam được may đo mềm mại từ vải cao cấp, một sự thay đổi tinh tế nhưng mang tính cách mạng so với kiểu may đo cứng nhắc của thời đại đó. Thành công đến ngay lập tức, thúc đẩy mở rộng sang thời trang nữ chỉ sau một năm.

Giorgio Armani (phải) và Sergio Galeotti (trái). Họ là cộng sự và cũng là bạn đời cùa nhau, cùng tạo nên đế chế vững mạnh. Sergio Galeotti chịu trách nhiệm về khía cạnh kinh doanh và tài chính của công ty trong khi Armani tập trung vào thiết kế.



1980 - Cuộc cách mạng từ một bộ phim

Cột mốc làm nên tên tuổi của Giorgio Armani diễn ra năm 1980, khi nam diễn viên Richard Gere diện những thiết kế của thương hiệu trong bộ phim American Gigolo. Những bộ suit mềm rũ, bỏ lớp độn vai cứng nhắc của Armani đã thay đổi hoàn toàn hình dung về âu phục nam giới, chúng tiên phong cho vẻ đẹp thanh lịch, phi giới tính và trở thành chuẩn mực hấp dẫn cả giới lãnh đạo lẫn ngôi sao.

Vogue từng viết rằng Armani đã giải phóng bộ suit khỏi sự "khắc nghiệt" của chúng, để biến nó thành ngôn ngữ của sự quyến rũ. Với chỉ một bộ phim, Armani từ nhà thiết kế ít tên tuổi trở thành biểu tượng lừng danh.

Richard Gere mặc Armani trong phim American Gigolo (1980).

Thập niên 80-90: Hollywood và "power dressing"

Sau bộ phim American Gigolo, Armani dù không phải nam chính nhưng đã bước thẳng vào Hollywood. Từ Diane Keaton, Jodie Foster đến Julia Roberts, Cate Blanchett hay Beyoncé… thảm đỏ Oscar, Quả cầu vàng, Cannes tràn ngập bóng dáng Armani. Ông không chạy theo sự hào nhoáng nhất thời, mà định nghĩa một kiểu thanh lịch vượt thời gian.

Julia Roberts mặc bộ suit nam của Armani tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 1990 và trở thành biểu tượng trong lịch sử thời trang khi nữ diễn viên từ bỏ kiểu váy dạ hội thông thường.

Đặc biệt, Armani còn là người tiên phong mang suit đến với phụ nữ. Trong thập niên 80-90, khi phong trào nữ quyền trỗi dậy, những bộ pantsuit tinh giản của Armani trở thành "vũ khí mềm" của phái đẹp nơi công sở. Ông đã mang lại khái niệm "power dressing" - sự quyền lực trong giản dị cho cả một thế hệ.

Cùng thời gian này, Armani ra mắt các dòng sản phẩm phổ biến như: Emporio Armani, Armani Jeans và Armani Junior, mở rộng sức hấp dẫn tới khách hàng trẻ tuổi. Năm 1982, Armani là nhà thiết kế thứ 2 sau Christian Dior xuất hiện trên bìa tạp chí Time.

Jodie Foster, Rihanna, Anne Hathaway, Selena Gomez, Cate Blanchett trong những bộ pantsuit của Armani.

Không thể không nhắc đến Leonardo DiCaprio - người được coi như "chàng thơ" của Armani suốt hơn 3 thập kỷ. Từ khi còn là tài tử trẻ tuổi của Titanic, Leonardo đã nhiều lần khoác lên mình những bộ suit Armani, và cho đến khi trở thành ngôi sao gạo cội nhận tượng vàng Oscar, anh vẫn trung thành với phong cách ấy. Loạt suit đơn giản nhưng vừa vặn hoàn hảo của Armani theo chân Leo từ màn ảnh lên thảm đỏ Cannes, Oscar, Quả cầu vàng, chứng minh triết lý "timeless elegance" mà Armani luôn theo đuổi.

Armani đã đồng hành cùng Leonardo DiCaprio từ thời trai trẻ đến khi là một quý ông. Sự kết hợp đáng nhớ của bộ đôi này phải kể đến tác phẩm Sói già phố Wall (2013) của nam tài từ.

1991 - Khi logo A|X thành hiện tượng

Những năm 1990 là giai đoạn bùng nổ bán lẻ và đa dạng hóa thương hiệu của Giorgio Armani. Năm 1991, thương hiệu Armani Exchange (A|X) được cho ra đời, nhắm đến giới trẻ toàn cầu với áo phông, hoodie, quần jeans in logo AX nổi bật. Thành quả là cuối thập niên 90, Armani đã có hơn 2000 cửa hàng trên toàn thế giới, tạo ra doanh thu hàng năm lên tới gần 2 tỷ đô la.

Ở Việt Nam những năm 2000, chiếc áo hay mũ lưỡi trai A|X chính là dấu hiệu sành điệu cho thấy bạn đang theo kịp xu hướng quốc tế. So với những bộ suit xa xỉ, các sản phẩm của A|X dễ tiếp cận hơn và trở thành cầu nối giúp Armani chạm đến tủ đồ của số đông người tiêu dùng.

Armani Exchange (A|X) ra đời với nhiệm vụ làm cầu nối thương hiệu Ý với đại chúng thông qua thời trang đường phố.

1996 - Mùi hương làm nên di sản ra đời

Nếu quần áo Armani định hình phong cách mặc, thì nước hoa Armani định hình ký ức. Năm 1996, chai Acqua di Giò ra mắt và ngay lập tức trở thành mùi hương "quốc dân" của phái mạnh: hương biển mát lạnh, dễ chịu, ai cũng có thể dùng. Năm 2004, Armani Code tiếp tục tạo nên cơn sốt, mang đến hình ảnh nam tính gợi cảm.

Ở Việt Nam, Acqua di Giò từng là lọ nước hoa đầu đời của rất nhiều chàng trai. Armani đã thành công khi biến sự xa xỉ trở nên gần gũi, khi một mùi hương có thể gắn liền với buổi hẹn hò đầu tiên hay kỷ niệm tuổi trẻ của bất kỳ ai.

Chai nước hoa với mức giá dễ tiếp cận - Acqua di Giò là một sản phẩm siêu thành công của thương hiệu Armani trong gần 3 thập niên qua.

2005 - Armani Privé và bước lên đỉnh cao haute couture

Đã chinh phục ready-to-wear, Armani không ngại thử sức với đỉnh cao haute couture. Năm 2005, ông ra mắt Armani Privé, dòng thời trang cao cấp dành cho giới siêu giàu. Nhưng ngay cả khi bước vào couture, Armani vẫn giữ tôn chỉ: tối giản, tinh tế, không màu mè. Những chiếc váy Privé từng giúp nhiều ngôi sao tỏa sáng trên thảm đỏ, chứng minh rằng sự giản dị cũng có thể khiến cả thế giới phải ngước nhìn.

Armani đã thiết kế váy cưới cho Katie Holmes khi cô kết hôn với Tom Cruise vào năm 2006 (trái). David và Victoria Beckham trong 1 khoảnh khắc iconic khi họ cùng diện trang phục của Giorgio Armani tại Met Gala 2008 (phải).

Lần cuối cùng, nhà thiết kế xuất hiện trên sàn diễn là tại show Armani Privé Spring/Summer 2025 thuộc khuôn khổ Paris Haute Couture Fashion Week hôm 28/1. Năm ông ra đi cũng là lúc đánh dấu cột mốc 20 năm thành lập Armani Privé - một đứa con tinh thần nhiều tâm huyết.

Armanni dắt tay mẫu nữ trong show diễn cuối cùng có thể xuất hiện.

Tại show Armani Privé trong Tuần lễ thời trang Haute Couture ở Paris tháng 7/2025, vị thuyền trưởng buộc phải vắng mặt theo yêu cầu của bác sỹ. Tuy nhiên, Armani khẳng định ông vẫn làm việc từ xa: "Tôi đã phê duyệt mọi sự bạn sẽ thấy trên sàn diễn".

Một thiết kế của Armani Privé Haute Couture Fall/Winter 2025, show diễn tổ chức vào tháng 7 năm nay.

2015 - Armani/Silos: Nơi lưu giữ di sản

Đúng dịp kỷ niệm 40 năm thành lập thương hiệu, Armani khai trương Armani/Silos - không gian trưng bày, bảo tàng thời trang ở Milan rộng 4500 mét vuông, cất giữ hàng nghìn mẫu thiết kế, từ suit, váy dạ hội đến phụ kiện, để công chúng và thế hệ mai sau có thể tận mắt chiêm ngưỡng hành trình sáng tạo của ông.

Armani từng nói: "Tôi xây dựng Silos để kể lại câu chuyện của mình, nhưng cũng để mở ra cho những ai muốn viết tiếp câu chuyện ấy."

Di sản thời trang của Armani được lưu trữ tại Armani/Silos.



Trong hơn 5 thập kỷ làm nghề, Armani đã phát triển đế chế thời trang của mình, bao gồm nhiều dòng sản phẩm: Giorgio Armani, Emporio Armani và Armani Privé, cũng như đồ gia dụng, khách sạn và thậm chí cả socola. Mặc dù từng bóng gió về việc nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục dẫn dắt công ty, khẳng định rằng "những gì đến tiếp theo luôn thú vị hơn" những gì đã làm. Armani cứ thế lãnh đạo với tư cách là giám đốc sáng tạo và CEO đến những ngày cuối cùng. Với ông, công việc, tập thể dục hàng ngày và lối sống cân bằng là chìa khóa cho sự trường thọ.

2025 - Câu chuyện 50 năm dang dở

Năm 2025 này, Armani sẽ kỷ niệm 50 năm thương hiệu với loạt hoạt động trọng điểm: nền tảng kỹ thuật số Armani/Archivio công bố ngày 30/8, triển lãm tại Pinacoteca di Brera (24-28/9). Nhưng đáng tiếc, cha đẻ của chúng đã không kịp nhìn thấy tất cả hoàn thiện.

Hành trình 50 năm có thể chưa thật sự trọn vẹn nhưng vô cùng viên mãn với những gì nhà thiết kế tài hoa này đã làm được.

Tháng 6/2025, Armani lần đầu vắng mặt tại Tuần lễ Thời trang Milan vì lý do sức khỏe. Giới mộ điệu đã ngờ ngợ lo lắng và chỉ vài tháng sau, ông ra đi mãi mãi. Có lẽ chính vì thế, lễ kỷ niệm 50 năm thương hiệu bỗng trở thành lời tiễn biệt, khép lại một vòng tròn hoàn hảo.

Một cuộc đời dành trọn cho thời trang

Suốt sự nghiệp, Armani không chỉ là nhà thiết kế, mà còn là CEO, chủ tịch, người điều hành từng chi tiết của đế chế. Trong bài phỏng vấn cuối cùng với tờ Financial Times được đăng tải chỉ vài ngày trước khi ông qua đời, nhà thiết kế đã chia sẻ về hành trình và di sản của mình, đồng thời chia sẻ 1 điều hối tiếc:

"Tôi không biết mình có nên dùng từ 'nghiện công việc' hay không, nhưng làm việc chăm chỉ chắc chắn là điều cần thiết cho thành công" - ông nói với tờ báo. "Điều hối tiếc duy nhất trong đời tôi là dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không có đủ thời gian cho bạn bè và gia đình".

91 năm cuộc đời, hơn 50 năm sự nghiệp, Giorgio Armani đã chứng minh rằng tối giản đôi khi lại là điều xa xỉ nhất. Ông chọn lối sống khép kín, không ồn ào, không scandal, nhưng mỗi thiết kế đều có sức mạnh bền bỉ để đi qua hàng thập kỷ.