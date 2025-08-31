Hà Hồ che đậy 1 bí mật trong khu vườn cổ tích của nhà chồng ở Thụy Điển

Hà Hồ và gia đình nhỏ cùng mẹ ruột đang có chuyến du lịch đến Thụy Điển - quê nhà của Kim Lý. Những ngày gần đây trên trang cá nhân của nữ ca sĩ liên tục cập nhật hình ảnh của bản thân và các con trong khu vườn nhỏ xanh mướt, đẹp như truyện cổ tích của nhà chồng. Qua những bộ hình lên đồ chỉn chu, được biết Hà Hồ sang châu Âu để đi dự tiệc cưới.

Trong bức hình được Hà Hồ đăng tải trên story tối ngày 30/8, nữ ca sĩ chia sẻ mình tiếp tục "chạy show" ăn cưới hôm nay. Cô và Kim Lý cùng diện 2 bộ cánh all-black, gây ấn tượng mạnh với visual sắc lạnh và diện mạo đậm chất quyền lực. Giữa không gian châu Âu cổ kính, nữ ca sĩ chọn một thiết kế đầm quây đen ôm sát, tôn triệt để vóc dáng mảnh mai và đường cong quyến rũ.

Cặp đôi ăn vận tối giản nhưng không đề đơn giản.

Để tăng thêm phần khí chất, Hà Hồ phối cùng blazer oversized khoác hờ trên vai, tạo hiệu ứng girlboss lôi cuốn. Kính đen nhỏ gọn kết hợp mái tóc buộc gọn phía sau càng làm gương mặt thêm sắc sảo. Điểm nhấn chính trên nền outfit đen huyền bí của Hà Hồ lần này là các chi tiết ngọc trai trên giày cao gót, thắt lưng và túi đeo vai. Tất cả chúng đều cùng đến từ một thương hiệu rất ưa chuộng việc sử dụng ngọc trai làm chất liệu sáng tạo không ai khác chính là Chanel.

Việc đang là "Bạn thân" của Gucci là lý do mà nhiều khán giả sớm đoán ra khi trong video mới, Hà Hồ liên tục dùng tay cố gắng che đi logo 2 chữ C ghép lồng của Chanel. Hành động này của Hà Hồ được netizen đánh giá là trông rất đáng yêu.

Tất cả chi tiết từ trang phục, phụ kiện cho đến phong thái của Hà Hồ đều toát lên khí chất tự tin, high fashion. Nữ ca sĩ tế nhị che đi logo một thương hiệu khác khi đang gắn liền với Gucci.

3 món phụ kiện đến từ Chanel mà Hà Hồ lựa chọn làm điểm nhấn tinh tế cho set đồ một màu đen.

Bên cạnh những lời khen ngợi cho visual, video fit-check của Hà Hồ bị netizen bóc mẻ ngay khi phát hiện sự tình là lạ.

Như Hà Hồ chia sẻ về sự "đắt show" ăn cười của mình ở trời Tây, trước đó ít ngày nữ ca sĩ vừa cập nhật bộ ảnh đi ăn cưới lần 1. Lúc này, Hà Hồ chọn một bộ jumpsuit màu ghi với cầu vai rộng, từ phong độ ngút ngàn của mình nữ ca sĩ còn tự nhận mình trông giống... chú rể. Trên set đồ này, một chiếc túi Chanel khác có chất liệu nhung cũng được nhìn thấy.

Với phong cách "nữ tổng tài", loạt trang sức BVLGARI Serpenti hình rắn đặc trưng là điểm nhấn hoản hảo, một lần nữa tôn lên khí chất của"Friend of the House". Trên tay Hà Hồ lúc này, "sương sương" các món phụ kiện chỉ tính riêng của BVLGARI đã khoảng 2 tỷ đồng, bao gồm: đồng hồ Serpenti Seduttori Watch hơn 1,4 tỷ, nhẫn và vòng tay Serpenti Viper lần lượt hơn 100 và 400 triệu.

Đi chơi xa Hà Hồ vẫn không quên "nhiệm vụ" support hết mình cho BVLGARI.



