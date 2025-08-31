Đây là lúc bạn nên mặc quần Harem: Trend cũ trở lại, biến tấu chảnh vô cùng!

Nếu mùa hè là cuộc chơi của quần short thì từ giờ sang thu đông năm nay, spotlight chính thức gọi tên quần Harem. Với phom dáng rộng rãi, bồng bềnh, item này không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn "ăn rơ" tuyệt đối với không khí mát mẻ, tạo nên tổng thể outfit cực cuốn hút.

Harem pants (quần harem) có thể còn khá mới mẻ với nhiều tín đồ thời trang, nhưng thực chất đã tồn tại từ hàng trăm năm trước. Lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của đế chế Ba Tư và Ottoman, kiểu quần này nổi bật với dáng rộng phồng từ hông, thả rơi tự nhiên rồi ôm gọn lại ở cổ chân. Nhờ thường được may từ chất liệu mỏng nhẹ, quần Harem giữ được độ bồng bềnh đặc trưng, mang lại cảm giác vừa thoải mái vừa bay bổng.

Những chiếc quần Harem đang làm mưa làm gió khắp mọi mặt trận thời trang.

Ở phương Tây, item này còn được gọi vui là "quần Aladdin" hay "quần Genie" bởi phom dáng lạ mắt gợi nhớ đến những nhân vật trong cổ tích. Nếu vẫn còn mơ hồ về khái niệm, chỉ cần nhìn vào những thiết kế của Alaïa: từ chất liệu đến đường nét phom dáng, tất cả đều là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần của item hot hit này.

Alaïa mang đến những biến tấu quần Harem phong phú, từ bảng màu tinh tế đến thiết kế đa dạng, khẳng định đẳng cấp thẩm mỹ đặc trưng của nhà mốt.

Các thương hiệu lớn khác cũng không bỏ qua sức hút của quần Harem. Chloé đặc biệt mang đến những biến tấu đa dạng, từ thiết kế ren phóng khoáng cho đến những cách phối mang đậm tinh thần boho chic đầy tự do.

Chloé thổi hồn phong cách boho chic vào những chiếc quần Harem của hãng.

Trong khi đó, Valentino lại chọn hướng tiếp cận đậm chất trang trí và layering: từ áo tunic tua rua cho đến crop jacket đính pha lê, tạo nên điểm nhấn thị giác ấn tượng cho trang phục.

Valentino biến Harem pants thành tuyên ngôn thời trang với cảm hứng trang trí tinh xảo và layering đẹp mắt.

Hay những chiếc Harem của Loro Piana - thương hiệu thời trang xa xỉ của Ý thường có form rộng rãi, nhấn mạnh sự thư thái nhưng vẫn được kiểm soát nhờ chi tiết bo gấu hoặc cạp chun. Thay vì quá cầu kỳ, hãng tập trung vào chất liệu như len cashmere, len dệt kim, cotton cao cấp và bảng màu trung tính để tạo nên sự sang trọng tinh giản.

Harem pants dưới góc nhìn Loro Piana: tối giản, tinh tế và sang trọng chuẩn Ý.

Không chỉ dừng lại ở một trào lưu nhất thời, Harlem Pants đang chứng minh vị thế "item vượt thời gian" khi có thể biến hóa trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Từ đi học, đi làm, đi cà phê hẹn hò cho tới dự tiệc, chiếc quần này đều có cách để khiến chủ nhân trở nên nổi bật.



Cách mix&match với quần Harem để chuẩn fashionista:

1. Quần Harem + áo hai dây/tube top

Sự kết hợp giữa quần Harem rộng rãi và áo hai dây hoặc tube top ôm sát tạo nên hiệu ứng tương phản thú vị: phần trên gợi cảm, phóng khoáng ôm sát, phần dưới cá tính và phóng đại tỷ lệ. Đây là công thức lý tưởng cho những ai muốn khoe khéo vòng eo mà vẫn giữ được sự thoải mái. Chỉ cần điểm thêm sneaker khỏe khoắn hay sandal mảnh mai, bạn đã có ngay outfit streetstyle năng động, hút mắt và cực kỳ ăn ảnh.

Combo đối lập giữa áo tube/hai dây và quần Harem tạo nên sự cân bằng giữa nét gợi cảm và cá tính.

2. Quần Harem + áo sơ mi



Nếu muốn F5 phong cách công sở hay outfit dạo phố, hãy thử mix Harem pants cùng sơ mi. Một chiếc sơ mi oversize thả dáng mang đến vibe phóng khoáng, trong khi sơ mi croptop lại giúp nhấn nhá vòng eo gọn gàng, cân bằng phom dáng rộng rãi của quần. Để hoàn thiện set đồ, túi tote bản lớn sẽ là lựa chọn hợp lý cho những ngày đi làm bận rộn. Combo này vừa thoải mái, vừa giữ được sự tinh tế và tính ứng dụng cao.

Các mix&match này vừa thoải mái đi làm, vừa hợp đi cà phê cuối tuần.

3. Quần Harem + áo blazer

Blazer chính là mảnh ghép hoàn hảo để nâng tầm quần Harem. Khi kết hợp với blazer oversize, phom dáng bồng bềnh của quần được cân bằng, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa phóng khoáng. Đây là công thức "all-time favorite" của giới mộ điệu, đặc biệt phù hợp cho những ngày thu nhiều gió, vừa giữ ấm vừa toát lên thần thái cực chất.

Combo Harem pants kết hợp với blazer oversize là công thức hoàn hảo vừa thời thượng, vừa thanh lịch.



