Tiểu Vy tham gia tổng duyệt, tranh thủ đọ sắc cùng đồng chí công an "girl phố"

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong không khí tràn đầy tự hào. Bên cạnh những khung hình uy nghiêm đầy cảm xúc của các Khối chiến sĩ, là sự rực rỡ của màu áo từ dàn nghệ sĩ Việt tham gia diễu hành trong Khối văn hoá - thể thao. Sau đại lễ 30/4 vừa qua, Hoa hậu Tiểu Vy tiếp tục là một thành viên thuộc khối này, có mặt trong đội hình diễu hành ở Quảng trường Ba Đình trong tà áo dài nền nã.

Xuất hiện trong chiếc áo dài trắng thêu họa tiết hoa sen nhẹ nhàng, Tiểu Vy toát lên vẻ thanh lịch và thuần khiết nhưng vẫn đầy khí chất. Thiết kế áo dài ôm vừa vặn tôn dáng, phần tà dài thướt tha kết hợp cùng những đường thêu tinh tế mang lại cảm giác nền nã, chuẩn mực trong không khí trang nghiêm của buổi lễ.

Tiểu Vy sáng nay nhí nhảnh selfie trước giờ G.

Trong loạt ảnh được nàng Hậu chia sẻ sau buổi tổng duyệt, đáng chú ý là khung hình chung của Tiểu Vy và một người đẹp có gương mặt rạng ngời trong trang phục Cảnh sát giao thông. Không ai xa lạ đây chính là Thiếu tá Lê Thị Mai Ly, người từng gây chú ý khi nhập vai "girl phố" trong chương trình "Ngày hội Vì Thủ đô bình yên" hồi đầu tháng 8.

Khoảnh khắc Tiểu Vy đứng cạnh 2 nữ chiến sĩ trong sắc phục chỉnh tề càng làm nổi bật tinh thần đồng điệu nhưng đa sắc màu của buổi lễ: vừa uy nghiêm, kỷ luật vừa duyên dáng, tự hào. Visual trong trẻo, đằm thắm của Tiểu Vy không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống, mà còn góp phần tạo nên điểm nhấn tinh tế cho lễ diễu binh - diễu hành trọng đại.

Hoa hậu Tiểu Vy chụp ảnh cùng đồng chí "girl phố" Mai Ly (phải).

Sau chương trình ngày hội nhằm Chào mừng 80 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng ngày 10/8, hình ảnh Thiếu tá Lê Thị Mai Ly trong vai "girl phố" náo loạn Hồ Gươm đã gây ấn tượng mạnh, được chia sẻ khắp mạng xã hội. Thiếu tá Mai Ly được cư dân mạng đồng loạt dành nhiều lời khen có cánh, ưu ái gọi là Hoa khôi hay "cực phẩm quốc gia" khi nhập vai rất chân thực, khoác lên người bộ cánh ôm sát vô tình giúp tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh và đôi chân dài của bản thân.

Thiếu tá Mai Ly nhập vai thành viên của hội quái xế. Ngoại hình phát sáng của cô trong loạt ảnh này từng được chia sẻ rộng khắp MXH thời gian qua.

Vóc dáng của các nữ đồng chí công an được khen ngợi.

Sáng nay, giữa dàn nữ nghệ sĩ với những nhan sắc nổi bật như Hoàng Thuỳ Linh, Trang Pháp, Tiểu Vy và các nàng Hậu thân thiết là Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Tiểu Vy vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh, rạng rỡ.

Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh, Bảo Ngọc, Khánh Vy toả sáng rạng rỡ sau 1 đêm thức trắng.

Dàn nghệ sĩ tham gia lễ diễu hành chọn trang phục màu trắng - đỏ.

Phải chuẩn bị cho buổi lễ từ rạng sáng, thời điểm đầu ngày vẻ ngoài và mái tóc của nàng Hậu còn được chải suôn gọn gàng cùng nụ cười tươi tắn, giúp cô ghi điểm tuyệt đối về hình ảnh. Đến lúc nắng lên, Tiểu Vy gần gũi chia sẻ khung hình "bất chấp hình tượng" có vẻ như đã gần "sụp nguồn".

Hình ảnh đáng yêu, gần gũi của nàng Hậu.