Hội 35+ mặc đồ ovesize sẽ trẻ ra nếu làm theo 1 nguyên tắc

Có một sự thật thú vị trong thời trang: đồ oversize chưa bao giờ hết hot. Chỉ cần lướt qua vài tài khoản street style đình đám hay các ngôi sao Hàn Quốc, bạn sẽ thấy từ áo thun, blazer cho đến quần jeans đều được biến tấu theo dáng rộng. Với phái đẹp sau 35, oversize lại càng hấp dẫn vì mang đến cảm giác thoải mái, phóng khoáng và đặc biệt có khả năng che đi những điểm chưa hoàn hảo của cơ thể. Không ít người tin rằng chỉ cần diện rộng rãi một chút là trông vừa trẻ trung vừa sành điệu.

Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy một bức tranh khác. Không ít trường hợp, thay vì mang lại vẻ ngoài trẻ ra, trang phục oversize lại khiến vóc dáng trở nên nặng nề, thiếu đường nét và thậm chí bị nuốt chửng trong quần áo. Điều này không liên quan đến tuổi tác, mà chủ yếu do cách phối đồ và lựa chọn phom dáng chưa hợp lý. Với phụ nữ 35+, khi cơ thể đã có sự thay đổi nhất định so với tuổi đôi mươi, việc diện oversize càng cần khéo léo để giữ được sự cân đối và tinh tế.

Nguyên tắc quan trọng nhất khi mặc oversize là sự cân bằng. Nếu phần trên đã rộng, phần dưới nên vừa vặn hoặc ngược lại. Một chiếc áo sơ mi oversized có thể trở nên rất sành điệu khi được sơ vin gọn gàng cùng quần jeans cạp cao. Trong khi đó, quần ống rộng lại phát huy hiệu quả khi kết hợp với áo ôm nhẹ hoặc croptop đơn giản. Sự đối lập này tạo ra điểm nhấn, giữ cho tổng thể trang phục hài hòa thay vì rời rạc.

Bên cạnh phom dáng, chất liệu cũng là yếu tố quyết định. Oversize bằng vải cứng như denim, khaki hay cotton đứng phom sẽ giúp trang phục có cấu trúc, tạo cảm giác mạnh mẽ, khỏe khoắn. Ngược lại, nếu chọn chất liệu quá mỏng, quá rũ, quần áo dễ đè xuống cơ thể, gây hiệu ứng luộm thuộm. Ở độ tuổi 35+, lựa chọn chất liệu càng quan trọng vì nó góp phần định hình hình ảnh: vẫn thoải mái nhưng không xuề xòa, vẫn phóng khoáng nhưng không đánh mất sự chỉn chu.

Phụ kiện cũng chính là chìa khóa giúp oversize trở nên tinh tế hơn. Một chiếc thắt lưng nhỏ nhấn ở eo, đôi giày cao gót mũi nhọn hay túi xách có phom dáng rõ ràng sẽ giúp kéo lại sự cân đối. Đây cũng là cách để khẳng định phong cách cá nhân, tránh cảm giác như đang mặc tạm đồ ai khác.

Điều quan trọng là phụ nữ ở độ tuổi 35 trở đi không nhất thiết phải mặc oversize để chạy theo hình ảnh trẻ trung của thế hệ Gen Z. Oversize có thể vẫn là người bạn đồng hành lý tưởng, nhưng chỉ khi được chọn và phối hợp khéo léo. Vẻ đẹp thực sự của tuổi này nằm ở sự tự tin, tinh tế và khả năng hiểu rõ cơ thể mình. Khi tìm được điểm cân bằng, bất kỳ món đồ nào kể cả rộng thùng thình đều có thể trở thành một tuyên ngôn phong cách đầy ấn tượng.

Nói một cách đơn giản, oversize không sai, nhưng sai ở chỗ cách mặc. Phụ nữ 35+ hoàn toàn có thể tỏa sáng trong những thiết kế rộng rãi nếu nắm rõ nguyên tắc cân bằng, chọn đúng chất liệu và thêm chút điểm nhấn tinh tế. Khi đó, oversize không còn là “cái bẫy” khiến vóc dáng lọt thỏm, mà trở thành công cụ giúp nâng tầm phong cách, mang lại vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn đầy khí chất.