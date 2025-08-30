Cô lái đò Hồng của phim Mưa đỏ cao 1m63 và đây là 4 tuyệt chiêu hack dáng giúp nàng luôn mặc đẹp xuất sắc

Phim điện ảnh "Mưa đỏ" vẫn đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu, lập nhiều kỷ lục ấn tượng. Cùng với độ phủ sóng của bộ phim, dàn diễn viên chính phim Mưa đỏ cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Trong dàn diễn viên trẻ của phim, Lê Hạ Anh là bóng hồng duy nhất, cô đảm nhận vai Hồng, cô lái đò nữ tính, dịu dàng nhưng đầy kiên cường. Trên phim, Lê Hạ Anh xinh đẹp kiểu mộc mạc, đậm chất điện ảnh.

Ngoài đời, Lê Hạ Anh tỏa sáng mọi lúc mọi nơi với nhan sắc ngọt ngào, rạng rỡ. Nữ diễn viên còn có phong cách thời trang rất ấn tượng. Style của Lê Hạ Anh toát lên sự trẻ trung, hiện đại và tôn dáng hiệu quả. Điều đáng chú ý là Lê Hạ Anh sở hữu chiều cao khá khiêm tốn là 1m63 nhưng nhờ 4 bí kíp sau đây, cô luôn ghi điểm sành điệu tối đa.

Mặc áo lửng

Áo lửng không chỉ hack dáng vô cùng hiệu quả mà còn mang đến tác dụng trẻ hóa style. Đây chính là lý do, Lê Hạ Anh không hề bỏ qua item này khi xây dựng phong cách. Lê Hạ Anh lựa chọn những mẫu áo lửng đa dạng, chẳng hạn như áo tank top trắng, áo họa tiết gingham hay áo dáng corset quyến rũ.

Bằng cách kết hợp áo lửng với quần jeans xanh, quần jeans trắng hay chân váy mini, đôi khi khoác ngoài áo sơ mi dáng rộng, Lê Hạ Anh có được những bộ trang phục rất nổi bật, hút mắt.

Diện đồ ngắn

Trang phục ngắn phủ sóng phong cách thời trang của Lê Hạ Anh. Nữ diễn viên biến hóa với chân váy ngắn denim, chân váy ngắn chữ A hay váy liền dáng ngắn. Đồ ngắn tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo và thanh thoát. Bởi vậy mà ngay cả khi đi giày thấp, chiều cao của Lê Hạ Anh vẫn được "ăn gian" hiệu quả.

Nữ diễn viên gợi ý một số cách phối đồ giúp vẻ ngoài trở nên vô cùng cuốn hút, sành điệu như chân váy ngắn + áo họa tiết, chân váy len tăm và áo cardigan mỏng đồng bộ, hay váy liền dáng ngắn kết hợp cùng sơ mi oversized hoặc áo khoác da.

Giày nịnh chân

Giày dép đóng vai trò quan trọng khi xây dựng phong cách. Món thời trang này không chỉ giúp nâng tầm vẻ sang xịn mịn hoặc hack tuổi hiệu quả, mà còn tôn dáng cực đỉnh nếu chị em lựa chọn hợp lý.

Lê Hạ Anh thể hiện sự khéo léo khi ưu tiên các mẫu giày siêu nịnh chân như giày cao gót mũi nhọn, sandal cao gót màu be… Các mẫu giày này mang đến hiệu quả kéo chân dài miên man, nàng sở hữu chiều cao lý tưởng hay không cũng đều nên có trong tủ đồ. Ngoài ra, những mẫu giày nịnh chân được Lê Hạ Anh yêu thích còn giúp bộ cánh trở nên tinh tế, thanh lịch hơn.

Trang phục nhấn eo

Trang phục nhấn eo là kiểu đồ mà mọi chị em nên ưu tiên mặc. Trang phục nhấn eo mang đến hiệu quả phân chia lại tỷ lệ vóc dáng, giúp người mặc trông cao ráo và thon thả hơn. Bên cạnh đó, đồ nhấn eo còn đảm bảo cho người mặc sự chỉn chu, thanh lịch.

Lê Hạ Anh gợi ý cho chị em các công thức mặc đồ nhấn eo đậm chất nữ tính. Khi đi dự tiệc, chị em hãy tham khảo mẫu váy trắng nhấn eo + giày cao gót mũi nhọn, hay váy satin màu đen kết hợp với sandal quai mảnh của Lê Hạ Anh. Công thức đứng dáng hơn là áo khoác nhấn eo và chân váy dài xuyệt tông màu trắng. Dẫu vậy, kiểu trang phục này cũng không hề cộng tuổi cho người mặc, trái lại vẫn tươi tắn và thời thượng.

Ảnh: Instagram nhân vật