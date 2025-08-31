Tóc Tiên có làm mũi không?

Nhắc đến Tóc Tiên, khán giả không chỉ nhớ tới giọng hát nội lực, phong cách trình diễn cuốn hút mà còn ấn tượng với diện mạo ngày càng cá tính, thời thượng. Mới đây, nữ ca sĩ lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải đoạn video ngắn trên mạng xã hội. Ngay lập tức, nhiều bình luận cho rằng phần sống mũi của cô trông khác lạ, cao và thon hơn hẳn thường ngày. Tin đồn "dao kéo" vì thế cũng bắt đầu rộ lên.

Đăng tải clip khoe outfit đi chơi, Tóc Tiên bất ngờ gây chú ý vì ngoại hình được cho là khác lạ. (Nguồn: Tóc Tiên)

Nhờ highlight kỹ lưỡng và chút filter từ app, sống mũi của nữ ca sĩ trở nên sắc nét đến mức dễ khiến người xem lầm tưởng cô đã sửa mũi.

Nhiều netizen cho rằng ngoại hình của cô đã khác so với trước.

Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, có thể thấy sự khác biệt này không quá lớn như nhiều người lầm tưởng. Ở clip mới, Tóc Tiên lựa chọn lối trang điểm tập trung vào việc highlight, đặc biệt là vùng sống mũi và giữa trán. Khi ánh sáng chiếu vào, cộng thêm filter làm mịn da và tăng độ sáng, chiếc mũi trở nên sắc nét và "cao" hơn hẳn bình thường cũng là điều dễ hiểu. Đây vốn là thủ thuật phổ biến trong makeup, được nhiều beauty blogger áp dụng để "ăn gian" dáng mũi mà không cần can thiệp thẩm mỹ.

Đặt cạnh những hình ảnh trước đó, chiếc mũi của cô vẫn giữ nguyên đường nét quen thuộc.

So sánh với những hình ảnh gần đây, có thể thấy gương mặt của Tóc Tiên vẫn giữ được sự hài hòa quen thuộc. Nếu thật sự phẫu thuật nâng mũi, cấu trúc dáng mũi sẽ có sự thay đổi rõ rệt, thường cao từ phần trán xuống đến đầu mũi, nhất là khi mới làm xong. Nhưng trong trường hợp của Tóc Tiên, dáng mũi nhìn nghiêng và nhìn thẳng vẫn đồng nhất, không có sự khác biệt bất thường.

Chỉ cần đổi style makeup, visual Tóc Tiên đã lên hương rõ rệt.

Có thể thấy, màn xuất hiện mới của Tóc Tiên cũng đã gợi ý cho chị em về cách tận dụng highlight và filter để tôn lên đường nét gương mặt. Một lớp nền mịn, chút highlight ở sống mũi và giữa trán, cùng thao tác contour nhẹ nhàng hai bên cánh mũi sẽ giúp tổng thể khuôn mặt trông hài hòa và thanh thoát hơn.



