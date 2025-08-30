Nữ diễn viên giảm 16kg thần tốc sau sinh, cơ bụng "quá đỉnh": Bí quyết nào giúp cô có vóc dáng hoàn hảo đến vậy?

Bí quyết giảm 16kg thần tốc sau sinh của Kim Yoon Ji: Chìa khóa nằm ở "công thức vàng"

Nữ diễn viên Kim Yoon Ji gây sốt khi chia sẻ bí quyết lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh, giảm thành công 16kg chỉ trong một tháng. Bí quyết của cô nằm ở việc kết hợp tập luyện và chế độ ăn uống khoa học, đặc biệt là tập cardio lúc đói.

Ca sĩ kiêm diễn viên Kim Yoon Ji vừa chia sẻ những hình ảnh mới nhất về vóc dáng thon gọn của mình. Trên trang cá nhân, cô đăng tải loạt ảnh diện áo ba lỗ đen cùng quần jean bó sát, khoe khéo vòng eo con kiến và cánh tay săn chắc.

Cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước màn "lột xác" ngoạn mục của nữ diễn viên, để lại nhiều bình luận như: "Trời ơi, chỉ còn xương thôi", "Cơ bụng đỉnh quá".

Trước đó, Kim Yoon Ji từng tiết lộ đã giảm được 16kg chỉ một tháng sau sinh. Bí quyết của cô là tập cardio khi bụng đói và bổ sung thực phẩm giàu protein.

Cùng tìm hiểu chi tiết về phương pháp giảm cân của nữ diễn viên:

Bài tập Cardio khi nhịn ăn: Tại sao nó hiệu quả cho việc ăn kiêng?

Tập cardio lúc đói như Kim Yoon Ji được xem là một phương pháp giảm cân hiệu quả. Các bài tập cardio như đi bộ, chạy bộ, bơi lội giúp loại bỏ carbohydrate và chất béo trong cơ thể. Khi nhịn ăn ít nhất 8 tiếng, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu đường.

Lúc này, tập cardio sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa nhiều hơn. Một số nghiên cứu cho thấy tập cardio khi đói có thể đốt cháy lượng mỡ nhiều hơn khoảng 20% so với tập sau khi ăn sáng.

Tuy nhiên, những người khó kiểm soát đường huyết nên tránh tập luyện khi đói. Việc thiếu hụt carbohydrate cần thiết cho quá trình tập luyện có thể dẫn đến hạ đường huyết.

Cơ thể chúng ta sẽ tự động điều chỉnh lượng đường huyết về mức bình thường nhờ hormone glucagon. Hormone này có tác dụng ngược lại với insulin, giúp tăng lượng đường trong máu.

Những người mắc bệnh tiểu đường, có hệ thống điều chỉnh đường huyết bị rối loạn cần chú ý khi áp dụng biện pháp này vì có thể có nguy cơ cao bị hạ đường huyết khi tập lúc đói.

Để tránh mất cơ, hãy tập luyện trong thời gian ngắn và bổ sung protein

Một lưu ý quan trọng khi tập luyện khi đói là nguy cơ mất cơ. Việc vận động khi bụng đói không chỉ đốt cháy mỡ thừa mà còn có thể làm mất cơ. Để hạn chế tình trạng này, nên giới hạn thời gian tập luyện trong khoảng 20-30 phút. Kết hợp các bài tập giãn cơ và tăng cường sức mạnh trước khi tập cardio cũng giúp làm nóng cơ thể và giảm nguy cơ mất cơ.

Sau khi tập luyện, nên bổ sung các thực phẩm giàu protein như trứng, đậu phụ giống như Kim Yoon Ji. Protein hỗ trợ quá trình tổng hợp và duy trì cơ bắp, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch.

Việc tăng khối lượng cơ sẽ giúp tăng cường quá trình trao đổi chất cơ bản. Khi quá trình trao đổi chất cơ bản tăng lên, cơ thể sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn, từ đó giúp giảm cân hiệu quả và duy trì vóc dáng.

Lưu ý khi giảm cân sau sinh

Đối với phụ nữ sau sinh, việc đặt ra mục tiêu giảm cân hợp lý và lên kế hoạch cụ thể là rất quan trọng. Nên bắt đầu quá trình giảm cân sau sinh ít nhất 5-8 tuần vì sau khi sinh, cơ thể người phụ nữ thường suy giảm sức đề kháng, trao đổi chất cũng chậm hơn.

Hơn nữa, các khớp xương cũng yếu đi nên việc tập luyện quá sức có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe.

Kim Yoon Ji sinh năm 1988, có tên tiếng anh là Christine hay còn được biết đến với nghệ danh NS Yoon - G. Năm 2009, cô từ Mỹ trở về Hàn Quốc để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, trở thành một trong những nữ idol cùng thời Rainbow, SNSD...

Trước đó, vào hồi tháng 2, Kim Yoon Ji cũng chia sẻ trên kênh Youtube cá nhân của mình về việc giảm cân sau Tết. Cô cho biết: "Tôi đã ăn như điên trong đợt Tết và tăng 2-3kg. Tôi có lịch quay quảng cáo vào tuần tới. Tôi sẽ dùng đến mẹo ăn kiêng mà tôi thường áp dụng khi có lịch trình gấp gáp như này".

Mẹo giảm cân nhanh mà Yoon Ji nhắc tới là tập luyện khi bụng đói kết hợp với việc uống nước ấm khi thức dậy. "Mỗi sáng thức dậy, tôi uống một cốc nước ấm. Đôi khi tôi cũng thêm vào chút nước cốt chanh. Nếu cảm thấy mặt hơi sưng vào buổi sáng, tôi sẽ pha thêm bột trà xanh có thành phần chống sưng. Khi cơ thể ấm lên, tôi cảm thấy máu lưu thông từ đầu đến chân", Yoon Ji nói.