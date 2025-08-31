Chị em có chiều cao khiêm tốn chỉ cần đúng 3 đôi giày này để hack dáng đỉnh cao với mọi trang phục

Thông thường, chị em sẽ mua rất nhiều quần áo còn giày dép chỉ chiếm số lượng hạn chế trong tủ đồ. Đây là lý do, các nàng nên mua sắm giày dép một cách có chọn lọc hơn. Những mẫu giày đáng sắm nên thỏa mãn một số tiêu chí như tôn dáng hiệu quả, có thể kết hợp được với nhiều kiểu trang phục và ứng dụng được lâu dài.

Đặc biệt, nếu sở hữu chiều cao khiêm tốn, chị em hãy ưu tiên 3 mẫu giày dép siêu hack dáng sau đây. Những kiểu giày này sẽ giúp chị em luôn ghi điểm phong cách tối đa, mà vẫn tiết kiệm hiệu quả.

Giày hở gót

Các mẫu giày kín chân có thể ghi điểm thanh lịch, chỉn chu nhưng chị em cũng đừng bỏ qua những mẫu giày thoáng chân, chẳng hạn như giày hở gót. Kiểu giày này tạo hiệu ứng thoáng chân, từ đó giúp tổng thể vóc dáng trở nên cao ráo, thanh thoát.

Giày hở gót có rất nhiều phiên bản, chứ không hề giới hạn trong một hai mẫu mã đơn điệu. Các mẫu giày hở gót đáng tham khảo bao gồm giày slingback, giày mule hoặc giày quai chữ T nổi bật… Chị em nên ưu tiên giày hở gót mang tông màu đen vì phiên bản này rất dễ phối màu sắc. Ngoài ra, giày hở gót màu đen còn đảm bảo độ thanh lịch, trang nhã cho tổng thể trang phục.

Giày mũi nhọn

Giày mũi nhọn là kiểu giày hết sức cơ bản trong tủ đồ. Chị em không nên bỏ qua mẫu giày này nếu muốn xây dựng tủ đồ đẹp trường tồn với thời gian. Giày mũi nhọn có kiểu dáng tinh giản, mẫu giày này kết hợp ăn ý với mọi kiểu trang phục.

Giày mũi nhọn nâng tầm sự tinh tế và thanh lịch cho cả bộ cánh. Ngoài ra, giày mũi nhọn còn mang đến hiệu quả kéo chân dài, tôn dáng cao ráo. Giày mũi nhọn phù hợp nhất với trang phục công sở. Bên cạnh đó, mẫu giày này còn có thể phối cùng outfit dự tiệc hoặc đi cà phê cuối tuần.

Sandal cao gót quai mảnh

Sandal cao gót quai mảnh là mẫu giày trẻ trung, hiện đại nhưng cũng không kém phần phóng khoáng. Kiểu giày này tạo sự cân bằng cho tổng thể trang phục. Sandal cao gót quai mảnh có nhiều biến tấu để chị em lựa chọn. Bên cạnh sandal màu trung tính, các nàng có thể làm mới style bằng các mẫu sandal nổi bật, tươi mới như sandal màu đỏ, sandal ánh kim hoặc sandal đính đá.

Sandal cao gót quai mảnh hé lộ nhiều diện tích đôi chân, từ đó kéo chân, tôn dáng siêu hiệu quả. Sandal ăn nhập hoàn hảo với các kiểu trang phục như quần jeans phóng khoáng, chân váy dài nữ tính, dịu dàng. Sandal thích hợp để diện trong các mùa như xuân, hạ, thu và những ngày đông không lạnh. Do đó, đây là khoản đầu tư rất hợp lý cho tủ đồ.

Ảnh: Sưu tầm