48 tuổi, tôi duy trì uống cốc trà dưỡng nhan này mỗi ngày

Ở tuổi 48, nhiều phụ nữ phải đối mặt với nỗi lo lão hóa: làn da xuống sắc, cơ thể mệt mỏi, nội tiết tố thay đổi. Linda (Hàn Quốc, sở hữu kênh TikTok @mamalindacooks với 7,6 triệu lượt yêu thích), cũng đang ở độ tuổi lão hóa ấy. Cô là người yêu thích chăm sóc bản thân nhưng không muốn phụ thuộc vào mỹ phẩm đắt tiền hay các liệu trình phức tạp. Linda tin rằng vẻ đẹp thật sự bắt đầu từ sự khỏe mạnh bên trong.

Mỗi ngày cô duy trì chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh và uống 1 bình trà dưỡng nhan để nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Loại trà này được cô học từ phụ nữ Trung Hoa để cải thiện nội tiết tố, giúp da mịn màng, trắng sáng và khỏe mạnh ở tuổi 48.

Trà dưỡng nhan hoa hồng táo đỏ: Giúp làn da hồng hào tươi trẻ

- Hoa hồng khô: Thơm dịu, giúp điều hòa khí huyết, giảm căng thẳng, giúp làn da hồng hào tươi trẻ hơn.

- Táo đỏ: Bổ sung năng lượng, hỗ trợ giấc ngủ sâu, rất tốt cho phụ nữ tuổi trung niên.

- Kỳ tử: Nổi tiếng với công dụng chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi lão hóa, đồng thời tốt cho mắt.

- Mật ong nguyên chất: Tăng sức đề kháng, giữ ẩm cho da, hỗ trợ tiêu hóa.

Mỗi sáng, Linda cho tất cả nguyên liệu vào bình thủy tinh, rót nước ấm hãm khoảng 5-10 phút. Cô thêm một thìa mật ong để vị ngọt thanh. Cô chuẩn bị một bình lớn và uống dần trong ngày, hoàn toàn thay cho nước lọc.

Trà dưỡng nhan long nhãn, gừng, táo đỏ: Cung cấp vitamin C, dưỡng trắng da

Gừng có thể cải thiện sức khỏe da từ bên trong nhờ các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ, giúp bảo vệ da khỏi gốc tự do, giảm viêm, kháng khuẩn, ngừa mụn, kích thích tuần hoàn máu để da hồng hào hơn và giảm các dấu hiệu lão hóa.

Trà gừng long nhãn kết hợp táo đỏ và các thảo mộc khác như kỷ tử... có tác dụng đẹp da nhờ khả năng bổ khí huyết, tăng cường tuần hoàn máu, làm da dẻ hồng hào và giảm căng thẳng mệt mỏi từ bên trong. Gừng giúp làm ấm cơ thể, kích thích trao đổi chất, trong khi long nhãn và táo đỏ giúp bồi bổ cơ thể, an thần và dưỡng nhan.

Linda khuyên các chị em nên uống nước trà ấm sẽ tốt cho sức khỏe và nội tiết của phụ nữ hơn. Trà ấm cũng sẽ kích thích tuần hoàn máu, giúp da dẻ hồng hào, cải thiện nội tiết cũng như sức khỏe cho phụ nữ tuổi trung niên. Các bạn trẻ mới 20 - 30 tuổi cũng nên duy trì thói quen uống trà dưỡng nhan mỗi ngày.

Để các thành phần tiết nhiều dưỡng chất hơn, các bạn có thể cho tất cả vào nồi, thêm nước và đun lên. Sau đó cho vào bình giữa nhiệt để uống dần trong ngày.

Nhờ duy trì thói quen này, làn da của Linda vẫn căng mịn, sáng khỏe dù đã ngoài 40. Không chỉ vậy, cô luôn giữ được vóc dáng cân đối và thần thái tươi tắn.

"Phụ nữ tuổi trung niên rất dễ gặp vấn đề về da và sức khỏe. Tôi chọn cách đơn giản nhất, uống một loại trà tự nhiên, vừa tốt cho cơ thể vừa giúp tinh thần luôn thoải mái" - Linda chia sẻ.