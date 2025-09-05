Vị thế của Lưu Diệc Phi: 10 minh tinh đình đám không thể tranh giành

MXH đang bàn tán sôi nổi trước màn ra mắt trang bìa số Kim Cửu kỷ niệm 20 năm thành lập của Vogue China. Bộ ảnh quy tụ dàn minh tinh đình đám, trải dài từ thế hệ 8x đến 10x, gồm Tống Giai, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Tân Chỉ Lôi, Trương Tiểu Phỉ, Nghê Ni, Mã Tư Thuần, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Canh Hy, Văn Kỳ và Trương Tử Phong.

Điều khiến netizen chú ý nhất chính là sự xuất hiện nổi bật của Lưu Diệc Phi ở vị trí center, khoe trọn hào quang rực rỡ cũng như khẳng định vị thế minh tinh hàng đầu Cbiz. Bố cục trang bìa vừa tôn vinh nhan sắc, vóc dáng, lại vừa thể hiện sức ảnh hưởng xuyên thế hệ của 11 gương mặt nữ diễn viên nổi tiếng. Khoảnh khắc Lưu Diệc Phi đứg giữa các minh tinh đã lập tức tạo hiệu ứng mạnh mẽ, tạo nên trang bìa "để đời" của tạp chí danh giá.

Trang bìa lần đầu tiên trong lịch sử quy tụ 11 nữ diễn viên đình đám của Vogue China khiến MXH bùng nổ.

Trên trang bìa đánh dấu cột mốc lớn của Vogue China, 11 minh tinh cùng diện tông đỏ đồng điệu nhưng mỗi người lại toát lên thần thái riêng. Lưu Diệc Phi nổi bật ở vị trí center với chiếc đầm đỏ trễ vai sang trọng, mang khí chất cổ điển tựa nữ thần cùng vòng cổ nổi bần bật từ BVLGARI. Dương Mịch sắc sảo không kém khi diện đầm cúp ngực cùng trang sức lấp lánh. Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba quyến rũ với váy ôm tôn dáng, Nghê Ni và Tống Giai hút mắt nhờ thần thái thanh lịch đậm chất điện ảnh. Mã Tư Thuần, Tân Chỉ Lôi, Trương Tiểu Phỉ khoe trọn vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Thế hệ trẻ như Văn Kỳ, Trương Tử Phong, Lý Canh Hy lại mang đến làn gió mới, vừa tươi trẻ vừa đầy tự tin. Tổng thể, sắc đỏ không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn thể hiện quyền lực và vị thế của dàn minh tinh hàng đầu Cbiz.

Dàn mỹ nhân Cbiz khoe sắc cùng thần thái ngút ngàn trong những mẫu váy đỏ quyền lực, sang trọng.

Nổi bật và được nhắc đến nhiều nhất trong trang bìa lịch sử chính là Lưu Diệc Phi và Dương Mịch. Đây đều là 2 đại mỹ nhân với lượng người hâm mộ đông đảo, có vị thế nhất định trong làng thời trang. Cả hai đều gây ấn tượng với vẻ đẹp kiều diễm, sắc sảo trong những bộ cánh lộng lẫy, trang sức xa xỉ cùng thần thái hút mắt. Dù center trong bộ hình là Lưu Diệc Phi nhưng sự xuất hiện của Dương Mịch được nhiều người cho là sáng không hề kém cạnh.

Lưu Diệc Phi và Dương Mịch tiếp tục "bất phân thắng bại".

Nhiều ý kiến cho rằng Dương Mịch không hề kém cạnh Lưu Diệc Phi trong bộ hình này.

Ngoài Lưu Diệc Phi và Dương Mịch, 4 cái tên khác cũng đại diện cho lứa "hoa đán" 85 là Nghê Ni, Trương Tiểu Phỉ, Mã Tư Thuần, Tân Chỉ Lôi gây ấn tượng với khí chất ngút ngàn, biểu cảm cuốn hút đậm chất high fashion.

Tống Giai là gương mặt duy nhất của lứa "Hoa đán" 80. Trang bìa cá nhân thể hiện đúng vẻ quyền lực, đĩnh đạc của 1 "chị đại" lâu năm trong nghề.

Địch Lệ Nhiệt Ba khẳng định vị thế ngôi sao hàng top Cbiz hiện nay khi xuất hiện trên số Kim Cửu của 2 tạp chí Ngũ Đại Vogue và Harper's Bazaar. Mỹ nhân Tân Cương cũng là gương mặt duy nhất đại diện cho lứa "Hoa đán" 90.