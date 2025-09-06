Tóc mới của Vương phi Kate có gì đặc biệt?

Ngày 4/9, Vương phi Kate chính thức đánh dấu màn trở lại sau kỳ nghỉ hè bằng hình ảnh đầy bất ngờ: Mái tóc vàng rực rỡ, dài bồng bềnh, khác hẳn vẻ quen thuộc của một “Công nương tóc nâu”.

Trước đó, vào cuối tháng 8 tại Scotland, giới săn ảnh đã kịp nhận ra những thay đổi nhỏ trong màu tóc của cô. Nhưng phải đến chuyến thăm Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London cùng Thân vương William, diện mạo mới của Vương phi Kate mới thực sự lộ diện hoàn hảo – mái tóc vàng óng ánh, buông xõa nhẹ nhàng theo từng bước đi.

Không chỉ thay màu tóc, Vương phi còn khéo léo tạo kiểu gợn sóng dài, giữ độ phồng vương miện tinh tế – đặc điểm thường thấy ở phong cách tóc Hoàng gia. Khoảnh khắc cô khẽ vén một lọn tóc ra sau tai càng làm lộ rõ vẻ thanh lịch, tự nhiên mà khó ai sánh kịp.

Trong nhiều năm, Vương phi Kate vốn gắn liền với phong cách tóc nâu, khi thì cắt layer, lúc để mái curtain bangs, thậm chí từng quyên tóc để làm tóc giả cho trẻ em ung thư. Nhưng lần biến đổi này được đánh giá là “một trong những cú hích ngoạn mục nhất”, khiến công chúng bất ngờ trước sự trẻ trung và tỏa sáng của cô.

Đặc biệt, mái tóc vàng mật ong phản chiếu ánh nắng tạo cảm giác lung linh, khiến Vương phi trở nên nổi bật trong mọi khung hình. Người hâm mộ còn tinh ý nhận ra rằng cứ vào mùa thu, cô lại có thói quen làm mới mái tóc: Từ màu nắng nhẹ 2019, kiểu layer 2022 đến curtain bangs 2023 và giờ là mái tóc vàng óng 2025.

Điều khiến hình ảnh này càng thêm ý nghĩa chính là sau một năm dài chiến đấu với ung thư, Vương phi Kate đã thông báo vào đầu 2025 rằng cô đã thoát bệnh. Sự tái xuất cùng mái tóc mới chính là biểu tượng cho sự hồi sinh, sức sống và tinh thần mạnh mẽ của một người phụ nữ Hoàng gia.

Theo People