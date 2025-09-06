Hà Anh - Xuân Lan gương vỡ lại lành?

Trong làng mốt Việt, mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa siêu mẫu Hà Anh và Xuân Lan luôn là đề tài khiến dân tình bàn tán không ngớt. Cả hai từng có nhiều lần vướng ồn ào, bị cho là "không đội trời chung" trên sàn catwalk lẫn ngoài đời. Thế nhưng mới đây, sự xuất hiện của Hà Anh và Xuân Lan trong cùng một buổi photoshoot đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Không chỉ đứng chung khung hình, Hà Anh còn thân thiết khoác vai Xuân Lan, tạo nên khoảnh khắc cực hiếm hoi cùng chèn nhạc ca khúc "Best Friend". Hình ảnh này nhanh chóng gây bão mạng, khiến nhiều người thích thú và không khỏi tò mò: phải chăng hai siêu mẫu đình đám đã "gương vỡ lại lành".

Đoạn video được Hà Anh đăng tải đang khiến dân tình xôn xao. (Nguồn: haanhvuofficial)

Không hổ danh là hai siêu mẫu đình đám của làng mốt Việt, Xuân Lan và Hà Anh xuất hiện với trang phục casual tông đen – trắng tối giản. Xuân Lan nổi bật với mái tóc ngắn cá tính, diện áo tank top ôm sát, khoe vóc dáng gọn gàng, dứt khoát và mạnh mẽ. Hà Anh lựa chọn áo sơ mi trắng sơ vin quần âu, tôn trọn đôi chân dài cùng thần thái quyến rũ, quyền lực đúng chuẩn "chị đại". Người mẫu còn lại trong shoot hình - Hằng Ngô diện áo crop top đen ôm sát kết hợp quần suông, khoe vòng eo nhỏ nhắn cùng khí chất hiện đại. Ba gương mặt, ba phong thái khác nhau nhưng khi đứng chung lại tạo nên khung cảnh đầy quyền lực, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút, khiến dân tình không thể rời mắt.

Khí chất cùng thần thái chuyên nghiệp của Hà Anh và Xuân Lan xứng danh 2 "chị đại" làng mốt.

Netizen chấn động trước shoot hình chung của Hà Anh và Xuân Lan.

Trước đó, tại đám cưới của Hoa hậu Khánh Vân, Hà Anh và Xuân Lan cũng khiến cộng đồng mạng vỡ oà khi âu yếm khoác eo nhau trên sân khấu, dấy lên nghi vấn mối quan hệ đã được hàn gắn.

Trong quá khứ, Hà Anh và Xuân Lan từng nhiều lần vướng tin đồn "bằng mặt không bằng lòng" với những màn tranh cãi nảy lửa mỗi khi cùng tham gia chương trình. 2 siêu mẫu đình đám thường né nhau tại sự kiện hoặc chụp ảnh chung nhưng mặt lạnh tanh khiến nhiều người càng chắc nịch họ có hiềm khích. Tuy nhiên, sau màn "chị chị em em" tại đám cưới Khánh Vân, cộng thêm với shoot hình chung mới được Hà Anh đăng tải, có thể mối quan hệ này đã thực sự được cải thiện.

Không ít nguồn tin còn rầm rộ trên MXH rằng cả 2 sẽ đảm nhiệm vị trí mentor cho mùa sắp tới của The New Mentor. Nếu đây là sự thật thì đúng là một màn tái hợp bùng nổ làng mốt Việt!