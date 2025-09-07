Áo thun và quần ống rộng: 10 cách phối đơn giản mà áp dụng suốt mùa thu vẫn đẹp

Áo thun và quần ống rộng là hai món thời trang rất quen thuộc đối với chị em. Khi kết hợp hai item này với nhau, chị em có được những bộ cánh thoải mái, trẻ trung và hợp mốt. Xoay quanh áo thun và quần ống rộng, các nàng không chỉ có 1 mà rất nhiều cách kết hợp ăn nhập với mọi hoàn cảnh.

Bước sang mùa thu, chị em nên tham khảo 10 cách mặc áo thun và quần ống rộng sau đây để sành điệu suốt mùa:

Áo thun xám trẻ trung và còn có sự trang nhã. Khi kết hợp item này cùng quần jeans ống suông, chị em dễ dàng có được bộ trang phục năng động nhưng không kém phần thanh lịch. Thao tác sơ vin giúp nâng tầm outfit, đồng thời tôn dáng ngay cả khi người diện đi giày bệt.

Trong những buổi dạo phố cuối tuần cần sự thoải mái, chị em hãy áp dụng bộ cánh trên. Áo thun và quần ống suông màu xanh xám tạo nên outfit phóng khoáng, không đơn điệu. Chiếc túi cói và dép xỏ ngón đều là những mảnh ghép hoàn hảo cho bộ đồ dạo phố.

Tối giản nhưng vẫn sang xịn mịn là ấn tượng về công thức gồm áo thun xám nhạt, quần ống rộng màu đen. Thao tác sơ vin và thắt lưng da giúp phát huy vẻ đẹp của bộ cánh. Tổng thể trang phục càng thêm cuốn hút nhờ đôi khuyên tai tròn.

Bên cạnh áo thun cổ tròn, áo thun cổ vuông sẽ tạo điểm nhấn ấn tượng hơn cho phong cách mùa thu. Cách để chinh phục item này cũng rất đơn giản, chị em chỉ cần kết hợp với quần jeans ống suông, sau đó sơ vin gọn gàng.

Áo tay lỡ phù hợp với tiết trời se lạnh khi bước sang mùa thu. Với item này, chị em có thể tạo nên bộ cánh chuẩn thanh lịch bằng cách kết hợp cùng quần jeans xanh ống suông, sau đó đi giày mũi vuông. Bộ đồ càng thêm xuất sắc nhờ thao tác sơ vin.

Đối với áo thun, chị em có thể tạo nên những set đồ layer ấn tượng. Công thức áo thun xám, áo sơ mi trắng dáng rộng, quần ống suông giúp người mặc có được vẻ ngoài cá tính, phóng khoáng mà vẫn rất sang xịn mịn. Để không phá vỡ sự hài hòa của bộ đồ, chị em nên đi sandal và chọn túi xách màu trung tính.

Chiếc áo sơ mi màu hồng pastel đã tạo điểm nhấn nổi bật, ngọt ngào cho combo trang phục gồm áo thun trắng lửng và quần âu màu nâu. Túi xách và sneaker màu trắng dù chỉ là mảnh ghép nhỏ nhưng vẫn giúp thắp sáng outfit, đồng thời đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể.

Công thức áo thun xám dáng lửng và quần âu màu đen cũng rất thời thượng, đồng thời dễ áp dụng. Một chiếc áo len quàng vai sẽ giúp tăng độ phóng khoáng, nổi bật cho outfit. Tổng thể trang phục trở nên tinh tế hơn khi người diện chọn túi xách, sandal màu trung tính.

Không muốn phối đồ quá cầu kỳ, chị em có thể áp dụng công thức gồm áo thun họa tiết kết hợp với quần âu màu đen, ống suông. Bộ đồ trên không chỉ cá tính, "chất" mà còn phù hợp với mọi vóc dáng.

Công thức áo thun màu xanh và quần âu trắng kem không quá cầu kỳ, nhưng vẫn tạo sự mới lạ cho phong cách. Bộ đồ này vừa trẻ trung, quyến rũ, vừa cá tính. Chiếc túi xách màu nâu nâng tầm vẻ sang trọng cho tổng thể trang phục.

Ảnh: Sưu tầm