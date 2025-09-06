Ăn loại quả màu cam trước khi ra đường, da bạn sẽ ít bắt nắng hơn hẳn

Mỗi khi bước vào mùa nắng gắt, câu chuyện chống nắng lại trở thành mối quan tâm hàng đầu của phái đẹp. Bên cạnh kem chống nắng, áo khoác hay kính râm, ngày càng nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng chính chế độ ăn cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ làn da khỏi tác động của tia UV. Trong số các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, đu đủ – loại quả quen thuộc với người Việt – được xem là “người bạn đồng hành” lý tưởng cho làn da nhờ chứa hàm lượng cao carotenoid, đặc biệt là beta-carotene.

Theo nghiên cứu đăng tải trên The Journal of Nutrition , carotenoid từ chế độ ăn uống có khả năng tích tụ trong da và làm giảm sự nhạy cảm của da với tia UV. Điều này có nghĩa là, khi bổ sung đều đặn thực phẩm giàu carotenoid, da sẽ ít bị đỏ rát hay cháy nắng hơn khi tiếp xúc với ánh mặt trời. Đu đủ, với màu cam đặc trưng, chính là một trong những nguồn cung cấp carotenoid dồi dào và dễ tiếp cận nhất.

Không chỉ chống oxy hóa, beta-carotene trong đu đủ còn có khả năng trung hòa các gốc tự do sinh ra dưới tác động của tia UV. Nhờ vậy, làn da không chỉ được bảo vệ khỏi tổn thương tức thì mà còn hạn chế được nguy cơ lão hóa sớm – điều mà phụ nữ sau tuổi 25 luôn đặc biệt quan tâm.

Một điểm đáng chú ý trong nghiên cứu là carotenoid từ thực phẩm tự nhiên đem lại hiệu quả bảo vệ rõ rệt, ngay cả khi không dùng viên uống bổ sung. Ăn một khẩu phần đu đủ chín vào buổi sáng hoặc trước khi ra đường vừa giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất dễ dàng, vừa cung cấp vitamin C, chất xơ và enzyme papain hỗ trợ tiêu hóa. Nói cách khác, đu đủ không chỉ là “kem chống nắng tự nhiên” mà còn là loại quả tốt cho sức khỏe tổng thể.

Cách ăn đu đủ để tối ưu lợi ích

Carotenoid là hợp chất tan trong chất béo, vì vậy bạn nên kết hợp đu đủ với một ít chất béo lành mạnh (như sữa chua, hạt chia, hay vài lát bơ) để cơ thể hấp thu tối đa. Một ly sinh tố đu đủ với sữa chua Hy Lạp hay một đĩa salad đu đủ chín ăn kèm hạt óc chó không chỉ ngon miệng mà còn là bí quyết chăm da từ bên trong.

Đu đủ không thay thế kem chống nắng

Dù hiệu quả bảo vệ của carotenoid đã được chứng minh, đu đủ không thể thay thế kem chống nắng hay các biện pháp che chắn vật lý. Thay vào đó, bạn có thể xem đây là “lớp khiên bổ sung”, giúp da khỏe hơn, ít nhạy cảm hơn khi tiếp xúc với ánh nắng. Kết hợp song song giữa chống nắng ngoài da và dinh dưỡng bên trong chính là cách tiếp cận toàn diện để gìn giữ làn da khỏe mạnh, lâu lão hóa.