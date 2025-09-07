Vật đổi sao dời: Thời của túi hiệu đã hết, dân tình thà chi cho trang sức bé xíu còn hơn!

Một điều thú vị đang diễn ra trong thế giới xa xỉ: những chiếc túi xách từng được xem là "cửa ngõ" để bước vào thế giới hàng hiệu giờ đang dần mất đi sức hút. Thay vào đó, người mua đặc biệt là thế hệ trẻ lại đang sẵn sàng chi tiền cho… trang sức.

Theo The Wall Street Journal , quý II/2025, mảng đồ da xa xỉ của LVMH ghi nhận mức giảm 9% doanh thu. Trong khi đó, tập đoàn Richemont - "ông lớn" đứng sau Cartier và Van Cleef & Arpels lại tăng trưởng 11% nhờ trang sức. Đây không chỉ là biến động theo mùa mà là một dấu hiệu rõ rệt của sự dịch chuyển.

Túi hiệu không còn "ảo diệu" như xưa

Trước đây, một chiếc túi khoảng 1200 USD được xem là "niềm vui xa xỉ trong tầm tay". Nhưng giờ mức giá đã phi mã lên tới 3800 USD, đi kèm với danh sách chờ mệt mỏi và thiết kế nhiều khi chỉ là… vải canvas màu be cùng chi tiết kim loại. Với nhiều khách hàng, sự hấp dẫn ấy đang phai nhạt.

Trang sức: bền vững và nhiều ý nghĩa hơn

Ngược lại, trang sức đang có cuộc hồi sinh thầm lặng. Một vòng tay vàng mảnh hay sợi dây chuyền kim cương nhỏ bé không chỉ là phụ kiện, mà còn mang cảm giác lâu bền trong một thế giới ngày càng "hoang phí". Khác với túi hiệu, trang sức không lỗi mốt theo mùa, không biến mất theo xu hướng MXH, và cũng chẳng ai "xả hàng" giảm giá vào tháng 1.

Điều này còn liên quan đến "hiệu ứng son môi" - thói quen chi tiêu trong giai đoạn kinh tế bất ổn. Nếu trước đây, người ta chọn mua một thỏi son 45 USD để tự thưởng, thì nay, có thể là một mặt dây chuyền 500 USD. Một chút xa xỉ, nhưng đủ để cảm thấy vui vẻ và an tâm.

Trang sức giữ giá trị thật sự

Một chiếc túi chỉ có giá khi còn nguyên tag và túi bụi đi kèm. Nhưng vàng và kim cương lại có giá trị nội tại, vừa là tài sản vừa là kỷ vật. Trang sức gắn liền với kỷ niệm, truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác điều mà không chiếc tote bag nào làm được.

Vogue Business cũng nhận định rằng người tiêu dùng tìm đến trang sức vì đây vẫn là mảng xa xỉ giữ được sự "thật" và giá trị lâu dài. Giá vàng thế giới đã vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce, nhưng các thương hiệu lớn lại không tăng giá quá mạnh, khiến trang sức vừa có vẻ "khôn ngoan" vừa dễ tiếp cận. Cartier hay Pomellato cũng mở rộng sản phẩm từ dòng cao cấp trăm nghìn USD đến những lựa chọn vừa túi tiền hơn, nhờ đó, trang sức trở thành ngành hàng hiếm hoi tăng trưởng cả số lượng khách lẫn mức chi tiêu.

Cơ hội của các thương hiệu nhỏ

Điều thú vị nhất không chỉ nằm ở các "ông lớn", mà là ở những thương hiệu độc lập. Trong khi các nhà mốt vẫn bám vào những biểu tượng cũ, người tiêu dùng bắt đầu thấy mệt mỏi với sự lặp lại và đồng bộ - ai cũng đeo cùng một chiếc vòng, mua cùng một món đồ từ một influencer.

Đây là lúc các tiệm trang sức độc lập có lợi thế, họ mang lại trải nghiệm cá nhân hóa, câu chuyện đằng sau từng thiết kế, và cảm giác món đồ mình mua thật sự là của riêng mình chứ không phải ai cũng có. Một chiếc nhẫn thủ công, một vòng cổ thiết kế riêng đó là những "di sản hiện đại" khiến khách hàng cảm thấy đặc biệt.

Trong bối cảnh mà ngay cả xa xỉ cũng dần trở nên đại trà, trang sức đặc biệt là từ các thương hiệu nhỏ đang đáp ứng đúng nhu cầu của người mua: tìm kiếm sự độc nhất, cảm xúc thật và ý nghĩa lâu dài. Mùa lễ hội này, xa xỉ không còn là chiếc túi khoe logo, mà là món trang sức biết kể câu chuyện.

Theo Southern Jewelry News