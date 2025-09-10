"Ác nữ" U40 đẹp ngang Yoona: Ngoài đời trẻ lâu không tưởng, từng có màn hở bạo đi vào lịch sử

Kang Han Na hiện đang là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội nhờ vai diễn ác nữ trong bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty). Với lối diễn xuất sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng cùng biểu cảm tự nhiên, cô nhanh chóng chiếm spotlight không hề kém cạnh nữ thần Yoona dù đảm nhận tuyến phản diện. Đặc biệt, nữ diễn viên còn khiến khán giả choáng ngợp bởi nhan sắc ngày càng xinh đẹp, trẻ trung, khiến không ai nghĩ cô ở ngưỡng tuổi U40. Điều đặc biệt là khi đặt hình ảnh hiện tại với vai diễn trong Người Tình Ánh Trăng cách đây 9 năm, visual của mỹ nhân sinh năm 1989 gần như không thay đổi. Vẻ đẹp trong trẻo, làn da căng mịn cùng thần thái tươi tắn khiến Kang Han Na luôn gây ấn tượng với người xem.

Visual sau 9 năm không già của Kang Han Na khiến nhiều người thích thú. (Nguồn: maikhoi_0703)

Nếu chỉ nhìn hình ảnh, chắc không ai nghĩ đây là 2 vai diễn với khoảng cách 9 năm của Kang Han Na.

Netizen trầm trồ trước khả năng "hack tuổi" của Kang Han Na.

Điều khiến nhiều "mọt phim" xứ Hàn thích thú là Kang Han Na từng đóng phụ cho 3 nữ thần Kpop là IU (Moon Lovers), Suzy (Start Up) và Yoona (Bon Appétit, Your Majesty) nhưng visual sáng khiến cô chưa bao giờ bị lu mờ.



Dù ở vai diễn nào, Kang Han Na cũng đều gây ấn tượng với visual pha trộn giữa nét ngọt ngào, nữ tính và sang trọng. Gương mặt thanh tú với đôi mắt to có chiều sâu, sống mũi cao thanh thoát và nụ cười rạng rỡ chính là những điểm nhấn giúp nữ diễn viên luôn tỏa sáng ở mọi khung hình. Bên cạnh đó, làn da trắng mịn, căng bóng như ngọc trai càng làm cô thêm phần nổi bật, tươi tắn trong mọi khung hình.

Điều khiến khán giả trầm trồ hơn cả là nhan sắc “trẻ mãi không già” của Kang Han Na sau hơn 10 năm bước chân vào làng giải trí. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nữ diễn viên là một trong những gương mặt trẻ lâu bậc nhất Kbiz với nhan sắc ngày càng "lão hóa ngược".

Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng kiểu tóc mái khiến giao diện Kang Han Na chỉ như gái ngoài đôi mươi.

Một trong những "chìa khóa" giúp mỹ nhân sinh năm 1989 chính là style ăn mặc nữ tính, trẻ trung. Ngôi sao Ngự Trù Của Bạo Chúa ghi điểm với style chuẩn gái Hàn, bằng những outfit nhẹ nhàng, xinh xắn nhưng không kém phần năng động. Cô thường ưu ái các item kiểu dáng basic, gam màu tối giản và có tính ứng dụng cao. Thay vì giày cao gót, Kang Ha Na cũng chuộng sneaker hơn để tăng vẻ "hack tuổi" cho giao diện đời thường.

Phong cách đời thường vô cùng trẻ trung, dịu mắt của Kang Han Na.

Nếu như hiện tại người đẹp ghi điểm ở phong cách thì trong quá khứ, cái tên Kang Han Na từng phủ sóng truyền thông xứ Hàn với bộ cánh "đốt mắt" trên thảm đỏ. Nữ diễn viên xuất hiện tại LHP Quốc tế Busan 2013 với mẫu váy đen dài ôm sát có thiết kế xuyên thấu khoe trọn lưng, thậm chí hở một phần vòng 3. Trang phục này của cô từng nhận không ít chỉ trích vì khán giả thấy phản cảm, hớ hênh và phô diễn cơ thể không cần thiết.

Bộ váy của Kang Han Na được liệt vào danh sách gây sốc nhất lịch sử thảm đỏ Hàn Quốc.