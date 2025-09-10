Loạt outfit ấn tượng của Hoa hậu Tiểu Vy trong chuyến đi Thái Lan cùng Tommy Hilfiger

Từ ngày 04-06/09, Tommy Hilfiger tổ chức hành trình đặc biệt kéo dài ba ngày tại đảo Koh Samui (Thái Lan). Sự kiện lần này đánh dấu phiên bản thứ hai của "The Hilfiger Resort", nối tiếp thành công từ lần đầu tiên trên đảo Canouan, St. Vincent and the Grenadines hồi tháng Ba.

Dàn sao châu Á hội tụ tại "The Hilfiger Resort"

Sự kiện quy tụ loạt khách mời đình đám như: các đại sứ thương hiệu Pond, Phuwin, Gemini, Fourth, diễn viên Jung Hae-in, Kevin Tan, Yang Yan, Alvin Tiew, Hoa hậu Tiểu Vy và Catriona Gray, cùng các content creator Iyzdham Ang, Elizabeth Rahajeng. Đặc biệt, nam diễn viên Ấn Độ Anupam Tripathi (Squid Game) cũng tham dự lần thứ hai sau khi góp mặt tại Canouan.

Trong "bức tranh" đa sắc ấy, Tiểu Vy trở thành đại diện duy nhất từ Việt Nam, ghi dấu ấn với phong cách thanh lịch, trẻ trung cùng loạt outfit Preppy mang tinh thần Tommy Hilfiger.

Loạt outfit ấn tượng của Tiểu Vy tại Koh Samui

Không quá cầu kỳ khi mix match nhưng thời trang sân bay của Tiểu Vy vẫn toát lên vẻ sang xịn tuyệt đối. Phong cách của nàng hậu genZ vô cùng thoải mái năng động, kết hợp giữa áo cardigan, áo thun và chân váy ton-sur-ton. Ưu điểm của set đồ này là tiện lợi trong việc di chuyển mà vẫn hack dáng, trẻ trung.

Những item thoải mái, năng động luôn là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày nóng bức. Quần short, áo polo và giày sandal vừa mang nét trẻ trung, năng động, vừa đủ thanh lịch để trở thành những món đồ "chân ái" cho các cô nàng thời thượng trong mùa Hè.

Chất liệu cotton cao cấp mang đến sự thoải mái, dễ chịu cùng khả năng thấm hút tốt, giúp nàng hậu tự tin thể hiện cá tính.

Sắc xanh navy đang dần "chiếm sóng" trên các sàn diễn thời trang lớn nhỏ và trở thành xu hướng màu sắc cho năm 2025. Một chiếc đầm polo dáng dài, điểm xuyết hàng cúc vàng tinh tế kết hợp phụ kiện tôn lên phong thái trẻ trung và mang lại cái nhìn mới mẻ cho nàng hậu trong các bữa tiệc tối. Outfit ăn ảnh này sẽ cho chị em những tấm hình sống ảo tuyệt đỉnh.

Không chỉ là một món đồ, crochet còn là cách để bạn thể hiện cá tính, phong cách và sự sáng tạo không giới hạn.

Một chiếc đầm crochet là "vũ khí bí mật" cho những chuyến du lịch hè - vừa thoáng mát, vừa giúp bạn nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên. Để hoàn thiện outfit này, đừng quên nhấn nhá bằng các phụ kiện như nón lưỡi trai, túi tote và giày cao gót.

Combo quần short, áo sweater với kẻ sọc và phụ kiện đồng điệu của Tiểu Vy ghi điểm ở sự trẻ trung, năng động chuẩn phong cách Preppy. Dù là đánh bóng bàn, chill trên du thuyền hay dạo biển, outfit này vẫn "cân" mọi hoạt động ngày hè.

Kiểu đầm ôm đầy sức gợi, phóng khoáng được nhân đôi sức hút khi kết hợp cùng sắc đỏ cuốn hút. Các cô nàng đam mê phong cách gợi cảm mà vẫn thời thượng chắc hẳn không thể bỏ lỡ kiểu thiết kế này trong các bữa tiệc tối sang trọng hay những khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn.

Sở hữu sức hút đặc biệt khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn, đầm đỏ tạo hiệu ứng làm sáng da ấn tượng, tôn lên visual sắc nét của nàng hậu khiến các tín đồ thời trang mê mệt.

Tinh thần mùa hè từ BST mùa mới

Lấy cảm hứng từ phong cách "Prep with a Twist" đặc trưng, bộ sưu tập mùa mới mang đến không khí mùa hè rực rỡ với gam màu tươi mới, chất liệu thoáng mát và tính ứng dụng cao. Xuyên suốt hành trình, các khách mời cùng nhau trải nghiệm nghệ thuật, tiệc bãi biển và hoạt động thể thao, tạo nên bầu không khí thời trang sôi động.

Sự xuất hiện của Tiểu Vy bên cạnh dàn sao châu Á danh tiếng không chỉ minh chứng cho sự gắn kết của cô với đại gia đình Tommy Hilfiger, mà còn củng cố hình ảnh fashion icon Gen Z Việt Nam trên bản đồ thời trang khu vực.

Khám phá bộ sưu tập mới tại tất cả cửa hàng Tommy Hilfiger trên toàn quốc.

Tại Việt Nam, thương hiệu Tommy Hilfiger do ACFC nhập khẩu và phân phối độc quyền. Bạn có thể tham khảo mặt hàng trực tiếp trên website acfc.com.vn hoặc liên hệ Facebook fanpage Tommy Hilfiger Vietnam (VN). Các cửa hàng chính thức có tại những Trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM và Hà Nội, hoặc xem chi tiết hệ thống cửa hàng tại đây: https://www.acfc.com.vn/blog/he-thong-cua-hang-tommy-hilfiger.html.

Thông tin thương hiệu

TOMMY HILFIGER là một trong những thương hiệu cao cấp được công nhận toàn cầu, đã nâng đỡ và truyền cảm hứng cho người tiêu dùng từ năm 1985.

Thương hiệu đem đến phong cách biểu tượng, phong cách sống độc đáo thể hiện ở sự giao thoa giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại, đồng thời mang đến những thiết kế thời thượng cao cấp cho người tiêu dùng trên toàn thế giới qua các thương hiệu TOMMY HILFIGER và TOMMY JEANS với nhiều bộ sưu tập gồm thời trang phong cách thể thao nam, nữ, denim, phụ kiện, và giày dép. Tommy Hilfiger có cam kết vững chắc về tính bền vững và toàn diện.