Một nhúm gia vị cay nồng trong bếp lại là “thần dược trẻ hóa” bị nhiều người bỏ qua

Trong căn bếp của mỗi gia đình Việt, những gia vị cay nồng như quế hay gừng vốn được xem là “linh hồn” tạo nên hương vị cho món ăn. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng ngoài công dụng nấu nướng, chúng còn được khoa học ca ngợi như “thần dược trẻ hóa” khi mang đến khả năng chống lão hóa, bảo vệ làn da từ bên trong.

Nhiều công trình nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng việc bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa – trong đó có quế và gừng – có thể giảm đáng kể mức độ tổn thương tế bào do ánh nắng, ô nhiễm hay căng thẳng gây ra. Chính vì thế, các chuyên gia da liễu khuyến nghị: bên cạnh kem chống nắng và chăm sóc da bên ngoài, việc thêm gia vị “nhỏ mà có võ” này vào bữa ăn hàng ngày là cách đơn giản để hỗ trợ trẻ hóa từ bên trong.

Quế – gia vị ngọt cay, bí quyết giữ da tươi trẻ

Quế từ lâu đã nổi tiếng với mùi thơm ngọt cay đặc trưng, thường xuất hiện trong những món hầm, đồ ngọt hoặc trà ấm. Theo nhiều nghiên cứu, quế chứa hàm lượng lớn polyphenol – hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào da. Việc bổ sung quế trong chế độ ăn có thể hỗ trợ làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn, tăng cường tuần hoàn máu dưới da, nhờ đó làn da trở nên hồng hào và rạng rỡ hơn. Không chỉ vậy, một số thí nghiệm còn cho thấy tinh chất trong quế có khả năng kích thích sản sinh collagen – “chìa khóa” giữ cho làn da luôn săn chắc và đàn hồi. Chính vì vậy, dù là trong ẩm thực hay các sản phẩm làm đẹp thiên nhiên, quế đều được ưa chuộng như một thành phần chống lão hóa tự nhiên, lành tính.

Gừng – “siêu thực phẩm” chống oxy hóa quen thuộc

Nếu quế mang vị ngọt cay thì gừng lại nổi bật với hương thơm the nồng, được sử dụng rộng rãi trong cả món mặn lẫn món ngọt. Điểm đặc biệt của gừng là chứa gingerol – hoạt chất đã được chứng minh có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn và đặc biệt là ức chế quá trình oxy hóa. Các gốc tự do – thủ phạm chính gây lão hóa sớm, phá hủy cấu trúc collagen và elastin – sẽ bị gingerol “vô hiệu hóa”, từ đó giúp tế bào da được bảo vệ tốt hơn. Uống một tách trà gừng ấm vào buổi sáng không chỉ giúp làm ấm cơ thể, tăng cường miễn dịch mà còn gián tiếp hỗ trợ cho làn da thêm tươi sáng, hạn chế tình trạng chảy xệ hay sạm nám theo tuổi tác.

Lời khuyên khi sử dụng

Tuy giàu lợi ích, nhưng quế và gừng cũng cần được sử dụng hợp lý. Việc dùng quá nhiều có thể gây nóng trong hoặc kích ứng với người có cơ địa nhạy cảm. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng chỉ cần thêm một nhúm quế trong món tráng miệng hoặc một vài lát gừng trong tách trà mỗi ngày là đủ để tận dụng công dụng mà không lo phản tác dụng.