4 kiểu đi bộ hàng ngày sẽ giảm mỡ bụng đáng kể cho dân văn phòng U40

Gần bước tới tuổi 40, vòng eo bắt đầu trở thành vấn đề nan giải với không ít dân văn phòng. Ngồi nhiều, ít vận động và thói quen ăn uống thất thường khiến mỡ bụng tích tụ nhanh hơn, kéo theo nhiều nguy cơ sức khỏe. Tuy nhiên, bạn không cần phải lao vào những bài tập nặng nề hay dành hàng giờ trong phòng gym mới mong thấy kết quả. Đi bộ, một hoạt động tưởng chừng đơn giản nếu biết tận dụng đúng cách lại có thể trở thành “bí kíp vàng” để giảm mỡ bụng và cải thiện vóc dáng.

Dưới đây là bốn phương pháp đi bộ được các chuyên gia thể chất khuyên áp dụng, đặc biệt phù hợp với dân văn phòng U40.

Cách đầu tiên chính là đi bộ nhanh. Thay vì những bước chậm rãi thư giãn, hãy tăng tốc độ vừa phải để tim đập nhanh hơn nhưng vẫn có thể trò chuyện. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đi bộ nhanh trong khoảng 30 phút mỗi ngày giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn gấp rưỡi so với đi bộ chậm. Quan trọng hơn, khi duy trì tốc độ ổn định, vùng cơ bụng sẽ phải hoạt động nhiều hơn để giữ thăng bằng, nhờ vậy quá trình đốt mỡ ở vòng 2 diễn ra hiệu quả hơn. Với dân văn phòng, bạn có thể tranh thủ 15 phút trước giờ làm và 15 phút sau giờ tan ca để đạt được đủ thời lượng khuyến nghị.

Một lựa chọn thú vị không kém là đi bộ theo kiểu xen kẽ cường độ thường được gọi là interval walking. Phương pháp này tương tự như cách tập HIIT nhưng ở phiên bản nhẹ nhàng hơn. Bạn có thể thử đi bộ nhanh trong 2 phút rồi chuyển sang đi thật chậm trong 1 phút, sau đó lặp lại chu kỳ từ 20 đến 30 phút. Nhịp tim được nâng lên rồi hạ xuống liên tục sẽ buộc cơ thể phải tiêu hao năng lượng nhiều hơn, kích thích mỡ bụng bị đốt cháy mạnh mẽ. Đây cũng là bí quyết được nhiều chuyên gia khuyến khích cho lứa tuổi U40 vì vừa hiệu quả lại hạn chế áp lực lên khớp gối.

Nếu bạn cảm thấy đi bộ thẳng tắp hơi nhàm chán, hãy thử biến tấu bằng cách đi bộ leo dốc hoặc lên cầu thang. Việc di chuyển trên địa hình dốc buộc cơ thể sử dụng nhiều nhóm cơ hơn, đặc biệt là cơ bụng và cơ mông. Khi leo cầu thang ở văn phòng hoặc công viên, hãy nhớ giữ lưng thẳng, bụng siết nhẹ để gia tăng tác động vào vòng eo. Nhiều chị em U40 chia sẻ rằng chỉ cần thay thói quen đi thang máy bằng việc leo vài tầng cầu thang mỗi ngày, sau vài tuần đã cảm nhận được vòng 2 gọn gàng hơn và sức bền được cải thiện đáng kể.

Cuối cùng, để đi bộ thực sự trở thành trợ thủ giảm mỡ bụng, bạn cần kết hợp thêm yếu tố đi bộ có ý thức. Đừng chỉ cắm cúi lướt điện thoại trong lúc đi mà hãy tập trung vào từng bước chân, điều chỉnh tư thế sao cho đúng: vai thả lỏng, lưng thẳng, bụng siết nhẹ, gót chạm đất trước rồi mới đến mũi chân. Khi chú ý đến cơ bụng và chủ động giữ nó hoạt động trong suốt quá trình đi bộ, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Hơn nữa, đi bộ mindful còn giúp tinh thần thư giãn, giải tỏa căng thẳng vốn là nguyên nhân khiến dân văn phòng dễ ăn uống mất kiểm soát và tăng cân.

Đi bộ chưa bao giờ chỉ đơn thuần là di chuyển từ điểm A đến điểm B. Nếu biết tận dụng, mỗi bước chân đều có thể trở thành liều thuốc quý giúp dân văn phòng U40 vừa giữ dáng, vừa cải thiện sức khỏe. Chỉ cần một đôi giày thoải mái, một playlist nhạc yêu thích và quyết tâm duy trì đều đặn, bạn sẽ sớm nhận ra mỡ bụng không còn là nỗi ám ảnh. Và quan trọng hơn cả, đi bộ mỗi ngày còn mang lại năng lượng tích cực, giúp bạn tự tin hơn với chính cơ thể mình ở độ tuổi 40.