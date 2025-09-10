2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng

Prada từ lâu vốn được mệnh danh là “kính chiếu yêu” của showbiz, khi liên tiếp các đại sứ của thương hiệu này đều vướng vào những scandal nghiêm trọng. Từ những mỹ nhân, tài tử đình đám đến các ngôi sao trẻ tuổi, không ít lần nhà mốt nước Ý chứng kiến mối nhân duyên “đứt gánh giữa đường” vì những lùm xùm đời tư.

Và mới đây, cái tên Prada lại một lần nữa bất đắc dĩ bị kéo vào cơn bão drama ngoại tình chấn động showbiz Nhật. Nhân vật chính là Sakaguchi Kentaro – nam tài tử nổi tiếng được ví như hình mẫu lý tưởng của phái nữ, "chàng thơ" của Prada. Thế nhưng, bê bối tình ái đã khiến hình tượng của anh sụp đổ trong mắt công chúng. Đáng chú ý hơn, người được truyền thông nhắc đến là “tiểu tam” chen chân vào mối quan hệ này lại chính là Nagano Mei – một đại sứ khác vừa phải chấm dứt hợp đồng với thương hiệu sau loạt bê bối ngoại tình với Tanaka Kei hồi tháng 4 vừa qua. Chỉ trong thời gian ngắn, Prada lại thêm lần nữa chứng minh “lời nguyền đại sứ” khó ai thoát khỏi.

Shukan Bunshun - "Dispatch Nhật Bản" chỉ điểm Sakaguchi Kentaro cặp kè với Nagano Mei dù đã có bạn gái 4 năm.

Được biết, cả 2 từng có mối quan hệ tốt khi hợp tác chung phim nhưng phải đến khi Sakaguchi Kentaro trở thành đại sứ Prada vào năm 2022, mối quan hệ của họ mới trở nên gắn kết hơn.

Sakaguchi Kentaro là một trong những tài tử sáng giá nhất của màn ảnh Nhật, nổi bật với gương mặt điển trai, sống mũi cao thẳng, ánh mắt ấm áp và thần thái lãng tử cuốn hút. Anh gây ấn tượng với diễn xuất đa dạng qua loạt tác phẩm như Signal (bản Nhật), What Comes After Love... Gần đây nhất, Kentaro còn gây sốt khi xuất hiện trong MV Dream của Lisa, khiến visual nam thần càng phổ biến toàn cầu.

Về thời trang, Kentaro xuất phát điểm là người mẫu với chiều cao ấn tượng 1m83. Nam diễn viên từng là gương mặt phủ sóng trên nhiều sàn diễn, tạp chí lớn xứ Phù Tang. Kể từ khi chính thức trở thành đại sứ Prada, mỹ nam Nhật Bản được xem là "con cưng" của nhà mốt khi thường xuyên góp mặt trong các chiến dịch quảng bá, show diễn của thương hiệu. Với vẻ đẹp vừa nam tính vừa thanh lịch, anh luôn mang lại tinh thần thời trang hiện đại mà Prada hướng đến.

Sakaguchi Kentaro xuất hiện trong hàng loạt show diễn và campaign của Prada.

Về phía Nagano Mei, trước khi "đứt gánh" với Prada vì bê bối ngoại tình, cô được mệnh danh là "tình đầu" thế hệ mới của màn ảnh Nhật, thường xuyên xuất hiện trên các BXH sắc đẹp bên cạnh nhiều đàn chị đình đám. Với nhan sắc xinh đẹp cùng hình ảnh được lòng công chúng, Nagano Mei cũng từng nhận được nhiều đãi ngộ tốt từ Prada.

Tần suất xuất hiện trong rất nhiều show diễn, sự kiện của Prada trong 2 năm đảm nhiệm vị trí đại sứ cũng khá nhiều.

Nhiều người đang đùa rằng, với Prada, thời trang giờ chỉ là mảng phụ, còn những khoản tiền đền bù hợp đồng từ loạt đại sứ mới là điều giúp thương hiệu yên tâm bước tiếp. Giả định này ngày càng được củng cố nhiều hơn khi vài năm trở lại đây, giới mộ điệu chẳng còn nhớ đến những dấu ấn thời trang của nhà mốt, thay vào đó lại là chuỗi bê bối chấn động gắn liền với các gương mặt đại diện. Vốn sở hữu hàng ngũ đại sứ toàn "đỉnh lưu" châu Á nhưng Kim Soo Hyun, Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong, Thái Từ Khôn, Irene, Chanyeol... đều phải khiến nhà mốt nước Ý vội vàng chấm dứt hợp tác trong tình thế “chạy không kịp”. Thay vì xây dựng hình ảnh bền vững đúng nghĩa thời trang xa xỉ, Prada giờ đây dường như lại nổi tiếng nhờ… danh phận "kính chiếu yêu", dù cũng theo một cách không mong muốn.